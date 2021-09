Pēteris Plaudis: Lauksaimnieki paliek bez naudas un iecerētās tehnikas – kā droši iegādāties lauksaimniecības tehniku

Rudens ir aktīvākais lauksaimniecības tehnikas iegādes laiks, diemžēl negodprātīgu tirgotāju, krāpnieku un arī pašu kļūdu dēļ lauksaimnieki arvien biežāk plānotā pirkuma vietā gūst rūgtu pieredzi, zaudējot naudu un paliekot bez iecerētās tehnikas.

Diemžēl ir gan apzināti klajas krāpniecības gadījumi, gan negodprātīgi lietotas tehnikas tirgotāji, gan pašu lauksaimnieku pieļautas kļūdas, kuru dēļ ne viens vien zaudē naudu. Riskam visbiežāk ir pakļauti mazie un vidējie lauksaimnieki, kuri, no sirds koncentrējoties uz savu pamatdarbu saimniecībā – kā pagūt nopļaut, novākt ražu vai apkopt lopus, neiedziļinās un nepārbauda informāciju - pārāk paļaujas uz it kā pārdevējiem, ieteicējiem no malas u.tml. Šādos gadījumos pietrūkst gan laika, gan zināšanu, lai pietiekami iedziļinātos un izprastu plānoto tehnikas iegādes darījumu, un tas diemžēl izmaksā ļoti dārgi – zemnieki paliek gan bez naudas, gan tehnikas vai labākajā gadījumā par neadekvātu naudu saņem lietošanai praktiski nederīgu un nolietotu tehniku iecerētās vietā. Padoms lauksaimniekiem – lūdzu, nekautrējieties un atnāciet, pakonsultējieties ar banku, pirms pērkat tehniku un apmaksājat rēķinu,

Pārbaudiet, vai pērkamā tehnika patiešām eksistē

Izvietojot viltus sludinājumus par neeksistējošu lauksaimniecības tehniku un pēc tam piestādot rēķinus pilnā apmērā vai avansu, ir klasiska krāpniecības shēma. Pēc maksājumu veikšanas tehnika, protams, netiek piegādāta. Pirms pirkuma un naudas pārskaitīšanas noteikti jāpārliecinās, vai tirgotājs ir reāls, vēlams atrast atsauksmes, apskatīt tehniku dzīvē.

Uzmanieties ar avansu

Noteikti neuzķerieties aicinājumiem iemaksāt avansu skaidrā naudā, jo it kā pircēju rindā ir daudz. Neticiet arī pārdevēja solījumiem palīdzēt noformēt līzingu, prasot pirms tam iemaksāt avansu par tehnikas iegādi! Ja nepieciešams papildus finansējums tehnikas iegādei, vislabāk dodieties paši pie bankām un līzinga devējiem, bet, piesaistot starpniekus, nemaksājiet uzreiz avansu par pirkumu.

Pirms jebkāda veida samaksas vispirms pārbaudiet tehniku un tās stāvokli dzīvē, noskaidrojiet atbilstību cenai un pārliecinieties, vai būs gana naudas – gan savas, gan jau apstiprināta aizdevuma – pirkumam. Kā arī korekti noformējiet pirkuma dokumentus, lai varat pierādīt veikto samaksu un savas īpašumtiesības uz tehniku.

Nepērciet tehniku tikai pēc fotogrāfijām

Neparakstiet līgumus, neveiciet pasūtījumus un pirkumus, paļaujoties tikai uz fotogrāfijām. Tā diemžēl ir visai izplatīta prakse. Visbiežāk šādos gadījumos gaida vilšanās – tas, ko pēc tam redz dzīvē, nav tas, kas bija foto. Formāli it kā viss ir kārtībā – tehnika ir, akti no visām pusēm parakstīti, pat tehnika saņemta, bet izrādās, ka tā ir tik bēdīgā stāvoklī, ka praktiski nav izmantojama. Arī banka šādos gadījumos palīdzēt, atmaksājot naudu, vairs nevar. Noteikti apskatiet tehniku dzīvē un novērtējiet tās tehnisko stāvokli pie ekspertiem. Pakonsultējieties vispirms, piemēram, ar sertificētiem vērtētājiem, balstoties, uz kuru atzinumu, tiek noteikta vērtība.

Pārliecinieties par pārdevēja reputāciju

Iegādāties tehniku no nepārbaudītiem pārdevējiem ir riskanti. Lietotas tehnikas pārdevēju ir daudz, to reputācija un pieredze ir dažāda, tāpēc jāvērtē, pie kā un ko pērk. Nekautrējieties lūgt padomu arī līzinga devējiem. Jā, reizēm ir vērts nopirkt dārgāk, bet labāk no pārdevējiem, kas ir ar labu reputāciju. Ir vērts atcerēties, ka dīleru pārdotajai tehnikai ir garantijas.

Vispirms pasūta tehniku, tad meklē naudu

Tipiskākā pašu lauksaimnieku pieļautā kļūda, kurā pat nevar vainot negodprātīgus pārdevējus vai krāpniekus – tiek pasūtītas tehnikas vienības un samaksāts avanss pirms ir saņemts finansējums. Ja finansējums tiks atteiks, vairumā gadījumu lauzt pirkuma līgumu vai atgūt avansu bez zaudējumiem nav iespējams.

Ir ne tikai jāatnāk pie finansējuma sniedzēja aprunāties par iespējamo finansējumu lauksaimniecības tehnikas iegādei, bet jāsaņem arī pozitīvs kredītkomitejas lēmums. Tikai tas garantē papildu finansējumu pirkumam. Pat, ja līdz šim lauksaimniekam un bankai ir izcila sadarbība un finansējums ir jau iepriekš piešķirts, jārēķinās, ka finansējumu nākamajam pirkumam var atteikt, jo esošā finanšu plūsma var būt par mazu un saistības jau ir par augstu.

Piestāda fiktīvus un mainītus rēķinus

Diemžēl krāpnieki, uzzinot lauksaimnieku sadarbības partnerus vai plānotos pirkumus, mēdz piestādīt arī fiktīvus rēķinus. Pirms atmaksājiet rēķinu, pārbaudiet, vai tajā tiešām ir tirgotāja, no kura pērkat tehniku, rekvizīti un bankas konts. Kā arī uzmanieties ar koriģētiem rēķiniem – ja, piemēram, plānota traktora iegāde no viena SIA un pēc rēķina piestādīšanas it kā pārdevējs sazinās, lūdzot to koriģēt, un atsūta citu rēķinu, pārliecinieties, vai to tiešām nosūtījis pārdevējs un vai tiešām rēķinā ir norādīti viņa rekvizīti.