Raina Dūrēja Dombrovska: Farmācijas un ķīmijas nozare – viens no eksporta flagmaņiem Latvijā

2018. gads Latvijas farmācijas un ķīmijas nozarē ir nesis gan lielāku kontroles pastiprināšanos saistībā ar zāļu verifikācijas sistēmas ieviešanu, gan vēl lielāku koncentrēšanos uz eksporta tirgiem. Stabilu izaugsmes tempu saglabājuši lielākie Latvijas zāļu ražotāji, un 2018. gadā nozares līderpozīcijas vēl joprojām ieņem AS "Grindeks", AS "Olainfarm" un SIA "PharmIdea". Būtisku pienesumu kopējā nozares apgrozījuma kāpināšanā nesuši arī SIA "Silvanols", AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", SIA "AD Smart" u.c. Atbilstoši kopējām nozares tendencēm uzņēmumi turpina ieguldīt līdzekļus pētniecībā un ražošanas modernizēšanā. Kā viens no lielākajiem izaicinājumiem joprojām saglabājas darbaspēka trūkums.

Konkurētspējīgi eksporta produkti

Latvijas farmācijas un ķīmijas nozare ir viena no konkurētspējīgām un eksportspējīgākām nozarēm Latvijā, turklāt nozare ar lielu pievienoto vērtību, nozīmīgiem pētījumiem, izteiktu starptautisko sadarbību un globālu eksporta tirgu. Teju visiem ķīmijas un farmācijas uzņēmumiem 2018. gadā izdevās kāpināt eksporta apjomu. AS "Grindeks" produkcija 2018. gadā tika eksportēta uz 82 valstīm kopumā par 95,3 miljoniem eiro, bet AS "Olainfarm" koncerns 2018. gadā realizējis produkciju 52 tirgos. Savukārt polimēru izejvielu izplatītājam SIA "Polystylex" 2018. gadā izdevies palielināt eksporta apjomu par 30%. Sekmīgu izaugsmi pērn uzrādīja arī SIA "Kinetics Nail Systems", kura lielākais sasniegums eksportā bija "private label" jeb privātās preču zīmes apgrozījuma pieaugums par vairāk nekā 40%. Uzņēmuma eksports 2018. gadā pieauga par 5%; produkcija tiek eksportēta uz 14 tirgiem, lielākie no tiem ir Krievija un Spānija. Eksporta attīstīšana ļāva 2018. gadā kāpināt apgrozījumu arī AS "Madara Cosmetics", turklāt uzņēmums negrasās apstāties un 2020. gadā plāno sasniegt 15 miljonu eiro apgrozījumu.

Latvijas farmācijas un ķīmijas uzņēmumu galvenie noieta tirgi bijuši Krievijas un NVS valstis, uzņēmumi stratēģiski attīsta eksportu pa visu pasauli. AS "Grindeks" gatavo zāļu pārdošanas apjoms Eiropas Savienības valstīs 2019. gada pirmajā pusgadā sasniedza 23,3 milj. eiro, kas ir par 2,1 miljonu eiro vai 10% vairāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. Arī citi nozares dalībnieki, piemēram, SIA "Silv Expo" 2018. gadā reģistrēja trīs produktus Francijā. Savukārt SIA "LMP" eksports 2018. gadā pieauga par 13% un piereģistrējis vienu no saviem produktiem jaunā tirgū – Polijā.

Viltojumiem – nē

Viens no galvenajiem farmācijas nozares izaicinājumiem, kas saglabājas arī 2019. gadā gan Latvijā, gan citviet pasaulē ir cīņa ar zāļu viltojumiem, lai nodrošinātu medikamentu maksimālu izsekojamību no ražotāja līdz pacientam. 2019. gada februārī spēkā stājās jaunās ES Viltoto zāļu direktīvas prasības, kuru mērķis – aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iekļūšanas legālā piegādes ķēdē. Šis izsekojamības process ir dārgs un palielina zāļu cenu, bet sniedz garantiju pacientiem, ka tie saņems īstas, autentiskas zāles. Zāļu verifikācijas sistēma nozīmē autentifikācijas koda noteikšanu katrai zāļu paciņai. Protams, 2018. gadā jaunās sistēmas ieviešana daudziem farmācijas nozares ražotājiem radīja ievērojamas investīcijas, taču drošība ir pirmajā vietā.

Aug darbinieku skaits nozarē

2018. gadā pieaudzis farmācijas un ķīmijas nozarē strādājošo skaits Latvijā. Farmācijas nozarē strādā aptuveni 2500 darbinieku, bet farmācijas un ķīmijas nozarē kopā – aptuveni 5000 darbinieku. Nozare aug, un nozares attīstības perspektīvas ir atkarīgas no pieejama kvalificētā darbaspēka. Daļēji īstermiņā šo problēmu būtu iespējams risināt procesu turpmāku automatizāciju vai ar darbaspēka piesaisti no ārvalstīm, bet ilgtermiņā, ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību un pieprasījumu pēc jaunajām zināšanām un prasmēm, vitāla loma ir izglītības kvalitātei visos līmeņos.

Ieguldījumi izaugsmē

2019. gadu varam saukt par investīciju gadu, jo nozares dalībnieki ir vienisprātis, ka ieguldījumi attīstībā ir sekmīgas izaugsmes priekšnoteikums. Šogad AS "Grindeks" koncerna attīstībā investēja aptuveni deviņus miljonus eiro. AS "Grindeks" strādā pie jaunas sirds un asinsvadu saslimšanu ārstēšanai paredzētas zāļu kandidātvielas pētījumiem, kas būs pirmais Latvijā jaunradītais medikaments kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Savukārt AS "Olainfarm" šogad uzsākts projekts saistībā ar jauna prettuberkulozes līdzekļa ražošanu ar aptuveni 10 miljonu eiro ieguldījumu. Liela rosība arī kosmētikas nozarē – SIA "Kinetics Nail Systems" piesaistījusi 1,5 miljonu eiro finansējumu jaunas ražotnes celtniecībai, bet AS "Madara Cosmetics" pēc 13 gadu veiksmīgas darbības ādas kopšanas produktu ražošanā šogad ieviesta jauna organiskās dekoratīvās kosmētikas līnija.

Latvijas farmācijas un ķīmijas ražotāji eksportē vairāk nekā 80% no saražotā, nozarei Latvijā ir nacionāla un politiska nozīme. Tas ir ne tikai kā stratēģiski svarīgs bizness, bet arī nacionālās drošības jautājums, tāpēc farmācijas un ķīmijas nozari Latvijā droši varam saukt par vienu no Latvijas nacionālās ekonomikas un ilgtspējīgas izaugsmes stūrakmeņiem.