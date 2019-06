Raivo Rosts: Viens neatbildēts zvans uzņēmumam izmaksā 59,92 eiro

Mūsdienās klienti daudzas preces un pakalpojumus iegādājas attālināti, pasūtot tos internetā vai pa tālruni. Divas trešdaļas Latvijas uzņēmumu ikdienā saņem dažādus klientu pieprasījumus un jautājumus pa tālruni, taču deviņi no desmit Latvijas uzņēmumiem nemaz nezina, cik klientu viņiem dienā ir piezvanījuši un uz cik potenciālajiem zvaniem nav izdevies atbildēt. Turklāt tikai 7% Latvijas uzņēmēju ir rēķinājuši, cik tiem izmaksā neatbildēts klienta zvans.

Ņemot vērā to, cik liela nozīme mūsdienās ir klientu apkalpošanai un viņu apmierinātībai ar saņemto pakalpojumu, šie dati ir pārsteidzoši, jo tiešā veidā ietekmē uzņēmumu ienākumus. "Tele2" un pētījumu aģentūras SKDS veiktajā aptaujā ir noskaidrots, ka viens neatbildēts zvans uzņēmumā izmaksā vidēji 59,92 eiro.

Daudziem no mums šķiet, ka zvanu reģistrācija ir dārga un potenciālie ieguvumi neatsvērs ieguldījumus. Taču mūsdienu mobilās tehnoloģijas ļauj efektīvi sakārtot klientu apkalpošanas procesus uzņēmumā. Mobilo operatoru tendence savu darbību arvien aktīvāk izvērst IT&T risinājumu segmentā sniedz iespēju jebkuram uzņēmējam izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas bez dārgām investīcijām – to visu var atrisināt ar viedtelefona un mobilās lietotnes palīdzību. Mobilo sakaru operatoru piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus, kas ļauj attālināti vadīt dažādus biznesa procesus, jau izmanto virkne progresīvi domājošu uzņēmēju no dažādām, tostarp finanšu, transporta, pārtikas un tirdzniecības – jomām.

Biežākie iemesli, kādēļ uzņēmumos netiek atbildēts uz klientu zvaniem, ir mums visiem labi zināmi. Pirmkārt, vairāk nekā trešdaļa jeb 34% zvanu tiek saņemti ārpus uzņēmuma darba laika. Otrkārt, 29% gadījumu klientu konsultanti ir aizņemti, runājot pa tālruni ar citu klientu. Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju, mēģinot noskaidrot viņus interesējošus jautājumus, ir sastapušies ar situāciju, ka atkārtoti jāzvana uz vairākiem telefona numuriem, līdz tiek iegūta atbilde. Šī iemesla dēļ klienti mēdz zaudēt pacietību, un iespējamais darījums nenotiek. Par to ir vērts aizdomāties ikvienam Latvijas uzņēmējam.

Zvanu uzskaite dažādos uzņēmējdarbības segmentos ir atšķirīga. Salīdzinoši biežāk tā pastāv vidējos uzņēmumos (50–249 darbinieki), kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar preču vai pakalpojumu eksportu. Taču šis un citi tehnoloģiski risinājumi, piemēram, automātiskā zvanu pāradresācija, darba laika iestatīšana, vienots numurs visam uzņēmumam vai interaktīvā balss atbilde, ir noderīgs palīgs arī nelielām biznesa struktūrām, kam būtiski ir nepalaist garām nevienu klienta zvanu.