Reinholds Pelše: Meža naudu – saules paneļos?

Saules paneļi ne tikai ļauj mājsaimniecībām samazināt maksājumus par elektroenerģiju un būt neatkarīgam no svārstīgajām elektroenerģijas cenām, taču prasa lielus sākotnējos ieguldījumus. Līdztekus valsts atbalstam, mājsaimniecības meklē risinājumus, kā pašām rast finansējumu saules paneļu uzstādīšanai.

Cik ilgs ir mājsaimniecība uzstādīto saules paneļu atmaksāšanās laiks, ir atkarīgs no elektroenerģijas patēriņa, tāpat no saules paneļu saražotās elektroenerģijas apjoma un laikapstākļiem, taču ekspertu ieteikums ir viennozīmīgs - jo lielāks būs mājsaimniecībā saražotās elektroenerģiju pašpatēriņš, un mazāk nāksies nodot tīklā, jo izdevīgāk. Optimistiskais scenārijs pieņem, ka nākotnē saules paneļu kompleksa projekta vidējais atmaksāšanās periods (ja nebūs 100% valsts atbalsta) ir 3-4 gadi. Saules paneļu parks mājsaimniecībai sastāv ne tikai no saules paneļiem, bet arī invertora, stiprinājumu sistēma saules paneļu uzstādīšanai uz jumta, kabeļiem, tāpat izdevumos jāierēķina uzstādīšanas darbi un transporta izdevumi.

Kas izdevīgāk – nopelnīt vai ietaupīt?



Aptaujājot privātos meža īpašniekus, vairums īpašnieku savus meža īpašumus vērtē kā ilgtermiņa aktīvu, tajā pat laikā viņi būtu gatavi pārdot cirsmas, kuras sasniegušas optimālo ciršanas vecumu. Pēc Zemkopības ministrijas aplēsēm, Latvijā mežu audzēs, kuras sasniegušas galvenās cirtes ciršanas vecumu, kopumā ir uzkrāti vairāk nekā 200 miljoni kubikmetru koksnes, kas naudas izteiksmē pat pagājušā gada cenās ir ap 4,8 miljardiem eiro. Kā meža īpašniekam par mežu saņemto naudu izmantot nevis patēriņam, bet investēt?

Pašlaik, pēc publiski pieejamiem datiem un prognozēm, nākotnes elektrības cena varētu būt 0,37 eur/kWh, vidējais mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņš mēnesī ir aptuveni 175 kWh, līdz ar to prognozējamais elektrības rēķins ir 777 eiro gadā. Mājsaimniecībai nepieciešamais vidējais parka lielums 2,6 kW, aptuvenās 1kW saules parka uzstādīšanas izmaksas ir 1500 eiro un kopējās saules paneļu parka izmaksas 3850 eiro. Saules paneļu amortizācijas izmaksas gadā, rēķinot 30 gadu dzīves ciklu, ir 128 eiro, attiecīgi prognozējamais elektroenerģijas izmaksu ietaupījums mājsaimniecībai ir 649 eiro gadā.

Pēc meža pētniecības institūta "Silava" datiem, Latvijas mežos vidējais koksnes pieaugums 10 gados uz 1 ha ir 29,45 m3. Pašlaik vidējā tirgus cena par kubikmetru ir 60,9 eiro, kas līdz ar to ļauj prognozēt vidējo meža vērtības (koksnes) pieaugumu 180 eiro no hektāra gadā.

Salīdzinot elektroenerģijas ietaupījumu un ienākumus no 1 ha augoša meža, kopējais ietaupījums gadā 469 eiro būs par labu saules paneļu parkam vidējā mājsaimniecībā. "Meža eksperti" vērtējumā, pašlaik investīciju atdeve no meža īpašumā augošiem kokiem ir mazāka nekā atdeve no saules paneļu uzstādīšanas un enerģijas ražošanas mājsaimniecībās, tāpēc ir vērts pārdomāt saules paneļu uzstādīšanu šobrīd, pat neskatoties uz neskaidro situāciju ar pārvades tarifiem.