Reinis Sparāns: Laiks domāt digitāli

Viena no sabiedrības pēdējo trīs mēnešu laikā gūtajām atziņām ir apjausma, cik liela nozīme ir efektīvai digitālo tehnoloģiju izmantošanai. Attālinātas tikšanās, darbs no mājām vai mācības tiešsaistē daudziem ir kļuvušas par ikdienas rutīnu. Lielas pārmaiņas skar arī biznesu – gan topošos, gan esošos uzņēmumus. Šo laiku var raksturot arī kā pāreju no analogās uz digitālo domāšanu, kas palīdzēs strādāt, dzīvot un arī mācīties, vadoties pēc jaunajiem spēles noteikumiem.

Ar ko sākt?

Viens no pēdējā laikā bieži izskanējušiem jautājumiem ir – kā sākt digitālu biznesu? Pirmkārt, svarīga ir pati ideja. Bez tās uzsākt jebkāda veida biznesu nav iespējams. Nav jābaidās, ka ideja pirmajā mirklī var šķist pārāk vienkārša vai pat nedaudz triviāla. Ne velti mēdz sacīt ­– vienkāršībā slēpjas ģeniālais, tāpēc īstajā laikā un vietā jebkura ideja var būt sekmīga biznesa pamats. Vērts pieminēt, ka šis ir teicamām biznesa idejām bagāts laiks. Labam iedrošinājumam var noderēt silkekazoka.lv projekts – īsā laikā tika radīts dzīvotspējīgs ģimenes bizness, kura pamatā ir elementāra ideja pārdot iecienītu ēdienu ar piegādi, komunikācijai ar klientiem norisinoties digitāli.

Otrkārt, nav jāvairās prasīt padomu. Šobrīd globālajā tīmeklī ir pieejams tik milzīgs daudzveidīgas un brīžiem pretrunīgas informācijas apjoms teju par jebkuru tēmu, ka orientēties tajā pat profesionālim reizēm ir ļoti sarežģīti un laikietilpīgi. Neskaidro jautājumu loks parasti ir ļoti plašs, sākot no attālinātas uzņēmuma dibināšanas un beidzot ar digitālā marketinga risinājumiem produkta vai pakalpojuma virzīšanai gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. Tāpēc vēlos iedrošināt ikvienu nekautrēties vērsties pēc padoma pie savas nozares ekspertiem vai meklēt mentora atbalstu.

Treškārt, nav ieteicams uzreiz ķerties klāt vērienīgam projektam, kura īstenošana var prasīt milzums pūļu un resursu. Labāk virzīties uz priekšu soli pa solim. Nelielus, viegli koordinējamus projektus uzsākt ir daudz vieglāk, un to vadīšana neprasa vērienīgus resursus. Turklāt nebūs liela bēda, ja pirmais mēģinājums neizdosies tā, kā iecerēts. No neveiksmēm ir grūti izvairīties, tāpēc vērts parūpēties, lai zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki.

Īstais brīdis atteikties no pierakstu kladēm

Runājot par jau esošu uzņēmumu digitalizāciju, ir acīmredzams, ka šobrīd daudzi vadītāji ir apjautuši nepieciešamību investēt digitālajās tehnoloģijās. Daudzviet projekti rit pilnā sparā. Ir pienācis īstais brīdis atteikties no pierakstu kladēm, datoriem bez interneta pieslēguma un citiem aizvēsturiskiem risinājumiem, kas joprojām eksistē pat lielos un visnotaļ cienījamos uzņēmumos. Kā to vislabāk izdarīt? Pirmkārt, ir jāsāk ar esošās situācijas novērtējumu. Svarīgi saprast, kādi procesi uzņēmumā joprojām notiek papīra formātā nevis digitāli. Tālāk būtiska ir prioritāšu izvirzīšana.

Otrkārt, pārejai uz digitāliem risinājumiem jānotiek soli pa solim. Izplatīta kļūda ir ieviest pārmaiņas visās jomās vienlaicīgi – gan klientu apkalpošanā, gan komandas vadībā, gan piegādes ķēdes pārvaldībā vai jebkurā citā uzņēmumam svarīgā procesā.

Treškārt, ieteiktu pieturēties pie vienas platformas. Ja sākts izmantot viena izstrādātāja produktus, tad nav prāta darbs paralēli izmantot kādu citu platformu, jo tas radīs vairāk problēmu nekā ieguvumu. Izvēlēties piemērotāko nav nemaz tik vienkārši, tāpēc zinoša padomdevēja atbalsts nāks tikai par labu. Vērts piebilst, ka tieši šobrīd Microsoft ar partneriem organizē iniciatīvu #DomāDigitāli, kas ir teicama iespēja tiešsaistes semināros un mentoringa sesijās rast atbildes uz pamatjautājumiem par digitālo transformāciju.

Nobeigumā jāuzsver, ka nav vienotas receptes, kā izveidot digitālu biznesu vai īstenot digitālo transformāciju jau esošā uzņēmumā. Katrs bizness ir atšķirīgs, un problēmas, ar kurām nāksies tikt galā, arī atšķirsies. Taču tas ir paveicams, ja ir skaidrs mērķis un izvirzītas prioritātes.