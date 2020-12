Renārs Liepiņš: Vai radošās reklāmas aģentūras ir pārmaiņu priekšvakarā

2020. gada izskaņā var apgalvot, ka šis gads bijis neskaidrs un trokšņains kā reklāmas industrijai, tā pasaulei kopumā, tomēr līdz ar izaicinājumiem radušies arī inovatīvi risinājumi.

Latvijā pēdējos gados, līdz ar vispārējo tirgus situācijas attīstību, arī reklāmas nozarē bija novērojama augšupejoša virzība – uzlabojās gan uzņēmumu spēja palielināt reklāmas risinājumiem atvēlēto budžetu, gan nozares spēlētāju māka pārliecināt, ka kvalitatīvos reklāmas risinājumos jāiegulda vairāk līdzekļu. Lai arī 2020. gada pirmajos mēnešos joprojām turpinājās kāpums, pandēmijas ietekmē reklāmas industrijas ieņēmumi mazinājās. Šis satricinājums lika nozares pārstāvjiem izpildīt vingrinājumu, kuru bieži paši iesaka saviem klientiem – domāt ārpus ierastā.

Esošais krīzes laiks pierāda, ka reklāmas nozares spēlētājiem ir jāspēj būt fleksibliem, pielāgojot savus pakalpojumus reālajai situācijai. Līdz ar to arvien vairāk tiek novērtētas tādas reklāmas aģentūras, kas ātri un kvalitatīvi spēj sniegt multidisciplinārus pakalpojumus, var lielu daļu uzdevumu veikt savas komandas ietvaros, atsakoties no liekām funkcijām, gariem procesiem un nevajadzīgiem resursiem "ārpusē". Mūsu komanda šo situāciju uztver kā izdevību, kurā sevi vēl vairāk "noslīpēt" – ar šādu domāšanas stilu esam strādājuši vienmēr un ir sajūta, ka šim pārbaudījumam bijām gatavi jau sen. Attiecīgi uzņēmums jau otro gadu pēc kārtas dubultojis savu apgrozījumu, un 2019. gadā tas sasniedzis 2,23 miljonus eiro, ierindojot to Latvijas radošo aģentūru topa augšgalā. Arī šogad uzņēmumam novērojams apgrozījuma pieaugums, neskatoties uz pandēmijas radītajiem izaicinājumiem.

Uzvarēs uzņēmumi ar ilgtermiņa stratēģiju zīmola identitātei

Lai arī uzņēmumiem ir tendence krīzes situācijās samazināt reklāmas izdevumus, būtu jāņem vērā pieredze, ka ar "sausām zeķēm" no krīzēm parasti iznāk tie, kas sistemātiski un ilgtermiņā strādājuši pie zīmola veidošanas un stiprināšanas. Arī šī krīze īpaši izcels tos, kuri to praktizē. Zīmola "kopšanai" velku līdzības ar imunitāti – jo spēcīgāka tā ir, jo vieglāk panest dažādus vīrusus un kaites.

Šī brīža nepastāvīgajos apstākļos zīmoliem, protams, ir grūtāk plānot dzīvi ilgtermiņā. Lai arī mārketinga speciālisti gadu no gada spekulē ar to, kā mainīsies pircēju paradumi, vislabāk šo bildi izkrāso realitāte. Vispārējie ierobežojumi ir mainījuši patērētāju pirkšanas paradumus un uzvedību, līdz ar to daudzu uzņēmumu liktenis šobrīd ir atkarīgs no to spējas veikli reaģēt un pamanīt jauno apstākļu sniegtās iespējas – grūti noticēt, taču tādas ir iespējams atrast.

Pielāgošanās digitālajai videi

Viens no lielākajiem izaicinājumiem uzņēmumiem ir atrast jaunus ceļus, kā sasniegt un uzrunāt savus klientus laikā, kad nav iespējama saskarsme klātienē. Pandēmija ir paātrinājusi e-komercijas attīstību, pēdējo mēnešu laikā nostiprinot iepirkšanos tiešsaistē, kas būtiski ietekmēs arī patērētāju uzvedību nākotnē. Jāsaka, ka esam šīs attīstības sākumā – cilvēki viedtālruņos un planšetdatoros pavada daudz laika un iepērkas biežāk, nekā iepriekš, tāpēc mājaslapas un to pielāgotās mobilās versijas ir absolūta nepieciešamība.

Līdz ar digitālās domāšanas attīstību, rodas nepieciešamība pēc radošiem risinājumiem, ņemot vērā konkrētās vides īpatnības. Ir novērots, ka mārketinga speciālisti plāno palielināt video un mobilo risinājumu paredzēto budžetu. Populārāki kļūs īsāka garuma "taktiskie" reklāmas video un arī garāka formāta stāsti (storytelling) sociālo tīklu vidē. Tomēr apgalvot, ka turpmāk viss notiks tikai digitāli, būtu absurdi. Skaidrs, ka pandēmija radīs izmaiņas mūsu digitālajos paradumos, taču kanālu daudzveidība, miksējot tradicionālos un "new normal" risinājumus, jebkurā gadījumā saglabāsies.