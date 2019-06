Renāte Strazdiņa: Vai atvērtās banku platformas mainīs pasauli?

Finanšu nozare vienmēr bijusi starp tām, kur visstraujāk tiek attīstītas un ieviestas tehnoloģiju inovācijas. Tas saistīts ar nozares specifiku – milzīga apjoma klientu informācijas izmantošanu un analīzi.

Jau labu laiku tradicionālo banku pakalpojumu sniedzējiem uz pēdām min finanšu nozares jaunuzņēmumi, kuri, izmantojot tehnoloģiju iespējas, sāk piedāvāt alternatīvas, pārklāt un pat mainīt banku klasisko pakalpojumu portfeli. Tas spiež arī bankas kļūst inovatīvākām. Interesanti, ka tieši pēdējos gados strauju attīstību Eiropā sācis virzīt vēl kāds gluži negaidīts faktors – arvien striktākais nozares regulējums, kas uzliek bankām daudz nopietnākas prasības attiecībā uz klientu uzraudzību un nelegāli iegūtu līdzekļu izmantošanas novēršanu, un vienlaikus liek nodrošināt piekļuvi noteiktiem klientu datiem ne tikai pašām bankām, bet arī citiem uzņēmumiem, kas sniedz klientiem pakalpojumus, izmantojot bankas infrastruktūru.

To nosaka tā saucamā PSD2 jeb jaunā Eiropas maksājumu direktīva, kas stājusies spēkā šogad. Interesanti, ka ASV un Ķīnā, kur šāds regulējums nav, attīstība notiek tieši šajā pašā virzienā, jo to virza tirgus pieprasījums, liecina Ernst&Young "Open Banking Survey" informācija.

Atvērtās banku sadarbības platformas prasības kļuvušas par katalizatoru izmaiņām, jo rada pilnīgi jaunu pakalpojumu un sadarbības modeļu iespējas finanšu nozares jaunuzņēmumiem un bankām. Progresīvi domājošas bankas šādi var radīt finanšu pakalpojumu platformu, kurā trešās puses var piedāvāt visdažādākos pakalpojumus, radot veselu ekosistēmu ar mērķi uzlabot klientu pieredzi. Apvienojot banku pieredzi ar jaunuzņēmumu ātrumu un elastību, iespējams radīt savstarpēji izdevīgus sadarbības modeļus, kur jaunuzņēmumi iegūst pieeju drošai un stabilai klientu bāzei, bet bankas – inovatīviem digitāliem produktiem, kurus to klienti pieprasa.

Piemēram, norvēģu jaunuzņēmums Capassa radījis iespēju bankām uzņemt savā portfelī uzņēmumus ar darbinieku skaitu līdz 20 – tie ir 80% no kopējā uzņēmumu skaita Norvēģijā. Līdz šim bankas izvairījās no tik mazu uzņēmumu kreditēšanas, jo to kredītspējas novērtējums bankām bija pārāk resursu ietilpīgs un riska pakāpe – augstāka. Capassa ir izstrādājis unikālu mākslīgā intelekta algoritmu, kurš ņem vērā tādus aspektus kā uzņēmuma pārstāvētā nozare, aktivitāte sociālajos tīklos un citus pārsteidzošus parametrus, ļoti efektīvi nosakot uzņēmuma maksātspēju.

Norvēģijas tiešo maksājumu platforma Vipps ir mobilais maks (mobile wallet), kas ļauj veikt ātrus, ērtus un drošus maksājumus, izmantojot jebkuru digitālo ierīci, vienā lietotnē pārlūkot visu savu banku kontus (kuras izmanto Vipps), analizēt maksājumus, pat ja pārskaitījumi tiek veikti no dažādiem kontiem. Vipps risinājumu var izmantot visas bankas Norvēģijā, līdz ar to tas ir izdevīgs un ērts risinājums gan bankām, gan patērētājiem. Norvēģija ir kļuvusi par līderi mobilo maku izmantošanā. Norvēģijā to izmanto ap 70-80 % patērētāju vecumā virs 15 gadiem, un tas ir vismaz 2-3 reizes aktīvāk nekā citur Eiropā, saskaņā ar Vipps datiem.

Kopumā tas nozīmē inovatīvus, personalizētus, ērtus finanšu risinājumus klientiem, paceļot klientu servisa latiņu arvien jaunos augstumos un radot attīstības iespējas inovatīviem un mērķtiecīgiem finanšu nozares uzņēmumiem.