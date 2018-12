'Revolut': 'Barclays' aiziešana no Lietuvas – finanšu tehnoloģiju uzņēmumu diktētas pārmaiņas

Otrdien, 4. decembrī, apstiprinājās jau kādu laiku izplatījušās baumas par to, ka "Barclays", kas kopš 2009. gada darbojas Lietuvā, pārtrauc sava tehnoloģiskā centra darbību Viļņā. Tomēr, iedziļinoties jaunumos, redzams, ka tāda lēmuma pamatā ir bankas darba un virziena reorganizēšana – "HCL Technologies", kas no "Barclays" pārņem ne vien lielu daļu darbinieku, bet arī telpas, preses ziņojumā skaidri tiek nodēvēta par "IT infrastruktūras pakalpojumu partneri", bet "abas kompānijas apņemas sadarboties pasaules mērogā, uzmanību veltot digitālo darba vietu risinājumiem".

Lietuvā šie jaunumi izraisīja daudz debašu par to, kādu ziņu par Lietuvu šis bankas solis sūta ārvalstu investoriem. "Barclays" pakalpojumu centrs Lietuvā tiek uzskatīts par pirmo "lielo laimestu", piesaistot nozīmīgus investorus, taču šos jaunumus no "Barclays" puses vajadzētu vērtēt daudz plašāk, ne tikai no Lietuvas perspektīvas – tas ir tradicionālā banku sektora kopējās situācijas atspoguļojums. Nākotne pieder tehnoloģijām un tiem, kas augs uz pašu veidotas tehnoloģijas pamatiem.

"HCL Technologies" ir tehnoloģiju uzņēmums, kas palīdz pasaules mēroga kompānijām transformēt to uzņēmējdarbību, sagatavojot digitālajai ērai. Tieši šī ir viena no svarīgākajām ziņām šo jaunumu ietvaros – tieši tā atspoguļo vienu no galvenajām mūsdienu banku sektora tendencēm, vienlaikus – arī vienu no lielākajām tradicionālo banku problēmām. Jau vairākus gadus redzams, ka tradicionālās bankas arvien vērīgāk seko tam, ko dara finanšu tehnoloģiju sektors – ne viena vien no tām jau ir veiksmīgi ieviesusi pa kādam jaunumam, aizņemoties ideju no, tā sauktajām, neobankām (piemēram, kinoteātros Londonā tas pats "Barclays" pašlaik translē reklāmu par iespēju nobloķēt vai atbloķēt karti ar mobilā tālruņa lietotni – nevar iebilst, ka tāda iespēja tiešām ir ļoti noderīga).

Pašlaik šajās sacensībās visvairāk iegūst klients: šodien jau būtu gana tuvredzīgi apgalvot, ka finanšu tehnoloģiju spēlētāji nav pielikuši pirkstu bankas sektora straujākai pilnveidošanai un digitalizēšanai. Tieši tādi finanšu tehnoloģiju spēlētāji arī ir padarījuši bankas darbu sparīgāku, ieviešot jaunumus. Taču "Barclays" un "HCL" darījums skaidri parāda tradicionālo banku vājo vietu: pastāv būtiska atšķirība starp "digitalizētu" (angļu val. "digitized") un "digitālu ("digital") pakalpojumu sniedzēju.

Kad iepazīstinām ar sevi, vēl arvien cilvēki mēdz būt izbrīnīti par to, ka paši dēvējam "Revolut" par pirmo tehnoloģiju kompāniju, kura sniedz digitālos pakalpojumu. Tieši tas, ka mūsu darbs ir balstīts uz personīgas tehnoloģijas veidošanu, atver mums pilnīgi atšķirīgas izaugsmes, attīstības un izplatības iespējas nekā tradicionālajām bankām. Mūsu izvēle ir veidot tehnoloģiju, kas atvieglotu un padarītu ātrāku eksponenciālo attīstību – un, kas vēlāk neprasītu atlaist vairākus simtus darbinieku tādēļ, ka darbu ir nolemts "digitalizēt", gatavojoties "digitālajai ērai".

Restrukturizēt darbu un mainīt virzienu tagadējām lielajām bankām ir ilgs un sarežģīts process, tomēr vienlaikus finanšu tehnoloģiju tirgus spēlētāji iegūst pietiekami daudz laika atrauties vēl tālāk. Mūsu pašu radītie un pastāvīgi pilnveidojamie mākslīgā intelekta un automātiskās mašīnmācīšanās algoritmi ir viena no galvenajām atbildēm, kas nepieciešamas straujai un spēcīgai attīstībai.