Rihards Rāvis: Latvijas būvnieki sekmīgi iekaro ārvalstu tirgus

Pēdējo gadu laikā Latvijas būvniecības uzņēmumi ir mērķtiecīgi strādājuši, lai arvien vairāk apgūtu ārvalstu tirgus. Šādu stratēģisko virzienu veicinājusi gan nestabilā situācija Latvijas būvniecības tirgū, gan ekonomiskā izaugsme un sociālie efekti Eiropas lielvalstīs.

Latvijas būvniecības uzņēmumi ārvalstu tirgos īsteno dažāda tipa un apjoma projektus – no jauniem mājokļiem un daudzdzīvokļu ēkām, līdz apjomīgiem un sarežģītiem infrastruktūras projektiem. To, ka Latvijas būvniecības eksports pēdējo gadu laikā ir mērķtiecīgi palielinājies, parāda arī skaitļi, jo pagājušogad tas piedzīvojis lielāko kāpumu vēsturē un sasniedzis 267 miljonus eiro. Šo izaugsmi var skaidrot ar to, ka uzņēmumi ārzemēs ir ieguvuši būtisku pieredzi, ir sevi parādījuši kā vērtīgus sadarbības partnerus un nu pāriet no tirgus izpētes uz to apgūšanu.

Iespēja palielināt spēles laukumu

Latvijas būvniecības eksporta iespējas nozīmē, ka uzņēmumi var strādāt ar daudz lielāku tirgus apjomu. Viena no Latvijas būvniecības tirgus vājākajām vietām ir izteikts blīvums – būvniecības uzņēmumu ir daudz, un tie savstarpēji konkurē par salīdzinoši nelielu pieprasījumu. Vienlaikus daudzās pasaules valstīs novērojam tirgus "pārkaršanu" – gan Lielbritānijā un Skandināvijā, gan citās valstīs trūkst kompāniju, kas nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus par adekvātu cenu. Tas ir signāls stabilajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem par iespēju audzēt eksporta apjomus, piemēram, par spīti "Brexit" un citiem šķēršļiem Londonas infrastruktūras plāns paredz, ka līdz 2021. gadam šīs pilsētas iedzīvotāju skaits palielināsies līdz 9,2 miljoniem no 8,6 miljoniem 2017. gadā. Līdz ar to pieaugs pieprasījums pēc jauniem mājokļiem kā arī komercplatībām un sociālajām ēkām, jaunām viesnīcām un infrastruktūras būvēm.

Piemēram, šogad viens no "Skonto Group" uzņēmumiem – "Skonto Plan" ir sācis fasādes uzstādīšanas darbus unikālam dzīvojamo māju projektam "KeyBridge", kura ietvaros tiek būvētas divas dzīvojamās ēkas, no kurām ir paredzēts, ka 37 stāvu augstā "KeyBridge Lofts" kļūs par pašlaik augstāko dzīvojamo ēku Apvienotajā Karalistē ar ķieģeļu apdari.

Latvijas būvniecības tirgus – grūti prognozējams

Viena no Latvijas tirgus vājajām pusēm noteikti ir neprognozējamība – projektu apjoms mainās atkarībā no sezonas un politikas. Ne retums ir gadījumu, kad projektos ir ieguldīts salīdzinoši liels sagatavošanās laiks, tomēr tie tā arī netiek realizēti. Nestabilitātes pamatā ir arī nozares sadrumstalotība – uzņēmumu ir daudz, turklāt ne katrs no tiem ir gatavs spēlēt pēc godīgiem tirgus noteikumiem – maksāt nodokļus un nodrošināt sociālās garantijas saviem darbiniekiem. Iespējams, iznīkstot šiem negodīgajiem spēlētājiem, mazināsies arī tirgus sadrumstalotība. Situācija gan Ziemeļvalstīs, gan Lielbritānijā, kur "Skonto Group" uzņēmumi veiksmīgi darbojas, ir būtiski atšķirīga. Šajos tirgos ir svarīga atbildīga uzņēmumu sociālā un vides politika, tāpat arī augsta izpildīto darbu kvalitāte, bet visaugstākā prioritāte ir darba drošības prasību ievērošanai. Šie ir priekšnoteikumi, lai uzņēmums tiktu apsvērts kā potenciāls sadarbības partneris.

Tāpat vēlos vērst uzmanību uz to, ka Latvijas būvuzņēmumu darbība ārvalstu tirgos ir ne tikai iespēja uzņēmumiem kāpināt savu apgrozījumu, bet arī veids, kā visiem nozarē strādājošajiem sevi pilnveidot un apliecināt, darbojoties ar modernākajām tehnoloģijām, materiāliem un projektu vadības sistēmām, īstenojot apjomīgus projektus ar sarežģītiem, bet efektīviem risinājumiem.

Gaidām mājās būvniecības speciālistus

Var paredzēt, ka, attīstoties globālajai ekonomikai, pieprasījums pēc būvniecības pakalpojumiem tikai pieaugs. Latvijas uzņēmumiem tā būs iespēja kļūt par pasaules tirgus dalībniekiem – augsts pieprasījums ir novērojams Lielbritānijā, Skandināvijā, Vācijā un pat ASV, un pašlaik nav pamata domāt, ka nākamo gadu laikā tas varētu būtiski mainīties. Arī "Skonto Group" uzņēmumi turpina sekmīgi darboties ārvalstu tirgos – fasāžu ražotājs "Skonto Plan" 98% savas produkcijas realizē ārpus Latvijas, savukārt dzelzsbetona konstrukciju ražotājs un montētājs "Skonto Prefab" aktīvi darbojas Skandināvijas tirgū, kur realizē ap 90% no saražotā. "Skonto Group" īpaši gaida atpakaļ tos Latvijas iedzīvotājus, kas devušies darbā būvniecības uzņēmumos ārzemēs, piedāvājot konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas kā arī iespēju likt lietā ārzemēs iegūtās prasmes un pieredzi. "Skonto Group" uzņēmumos strādājošajiem ir iespēja piedalīties Pasaules klases projektu īstenošanā, apliecināt sevi un sasniegt gan personālo, gan karjeras izaugsmi, kādu var piedāvāt tikai neliela daļa uzņēmumu.

Esmu pārliecināts, ka šīs jaunās iespējas kopumā palīdzēs nozarei spodrināt savu tēlu Latvijā un piesaistīt jaunus talantīgus cilvēkus būvniecības profesijai, kā arī radīs daudz jaunu labi apmaksātu darbavietu gan Rīgā, gan reģionos. Ārzemēs gūtā pieredze ilgtermiņā noteikti uzlabos būvniecības kvalitāti Latvijā un eksportējošie uzņēmumi stimulēs Latvijas ekonomikas izaugsmi.

