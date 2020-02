Rimants Mažulis: Mazumtirdzniecības inovācijas, kuras tuvākajos gados varam gaidīt Baltijā

Pirms divdesmit gadiem tikai retais būtu iedomājies un ticējis, ka pašapkalpošanās kases pārtikas veikalos arī Latvijā pamazām kļūst par ikdienu. Ne tikai šī, bet arī citas tehnoloģiskās inovācijas maina mūsu iepirkšanās paradumus pat ātrāk nekā mēs apzināmies to nepieciešamību. Iespējams, pavisam drīz ledusskapis mūsu vietā pasūtīs nepieciešamos pārtikas produktus.

Mākslīgā intelekta attīstība mazumtirdzniecības jomā

Varam pavisam droši prognozēt, ka tirdzniecības procesi kļūs arvien automatizētāki – jau šobrīd eksistē un veiksmīgi ikdienā darbojas tehnoloģijas, kas aizstāj cilvēka darbu. Kā vienu no piemēriem jāmin mākslīgā intelekta vecuma kontroles un atpazīšanas sistēmu, kas ļauj veikalos pašapkalpošanās kasēs automātiski novērtēt pircēja vecumu, ja tas iegādājas preces, kurām ir vecuma ierobežojumi. Šāda funkcija nodrošina, ka nav nepieciešams atsevišķs veikala darbinieka apstiprinājums pircēja vecumam.

Tāpat pasaulē, un tajā skaitā Baltijā, ir ieviesti un ļoti veiksmīgi darbojas inteliģentie risinājumi preču atlikuma monitoringa sistēmai – digitālas un automatizētas sistēmas, kas seko līdzi precēm noliktavu plauktos. Šie mākslīgā intelekta rīki var vai nu paši pasūtīt preces, vai brīdināt atbildīgo darbinieku, ka prece drīz nebūs pieejama. Sagaidāms, ka šo risinājumu tuvākajā laikā lietos arvien plašāk, jo tas ievērojami atvieglo uzskaites darbu preču noliktavās.

Nākamais tehnoloģijas attīstības līmenis ir pilnībā automatizēti pārtikas veikali bez kasiera vai pašapkalpošanās kasēm, kas jau darbojas ASV. Iepērkoties pircējs tiek atpazīts video sistēmā un, dodoties prom no veikala, apmaksa notiek automātiski no lietotāja reģistrētā bankas konta. Saprotams, ka šāda veida automatizēta iepirkšanās rada jautājumus par drošības riskiem, tāpēc eksperti šobrīd strādā pie tā, lai nākotnē automatizētie apmaksas risinājumi būtu iespējami efektīvi un droši. Tāpat vadošās sūtījumu piegādes kompānijas ASV jau testē tādu salīdzinoši progresīvu inovāciju kā dronus-kurjerus. Ja testi būs veiksmīgi, ne tikai ASV, bet arī citur pasaulē, sūtījumus nākotnē varētu piegādāt nevis kurjers pie auto stūres, bet lidojoši bezpilota droni.

Jauni risinājumi veicina pozitīvas izmaiņas

Straujā automatizācija daudzās biznesa jomās aktualizē jautājumu par šo izmaiņu sociālo dimensiju. Par laimi, tirdzniecības sektorā inovācijām ir tendence virzīt pozitīvas izmaiņas. Mazumtirdzniecības sektorā jau ilglaicīgi viens no galvenajiem izaicinājumiem ir darbaspēka trūkums, tāpēc tehnoloģiskās inovācijas, kas vērstas uz procesu automatizāciju, ir viens no risinājumiem. Turklāt procesu automatizācija sniedz iespēju tirdzniecības jomā strādājošajiem ikdienā veikt saistošākus un mazāk vienveidīgus darba uzdevumus.

Skatoties plašāk, inovācijām mazumtirdzniecības jomā ir arī vairāki pozitīvi sociālie aspekti. Piemēram, interneta pārtikas un citu preču veikali pircējiem atvieglo ikdienas gaitas un ietaupa laiku. Īpaši šo iespēju novērtē jaunās māmiņas un seniori, kā arī steidzīgie un aizņemtie pilsētnieki. Šīs tehnoloģijas dod iespēju vairāk laika veltīt hobijiem, ģimenei un draugiem, ļaujot lielāku vaļu ikdienas plānošanai. Pie šādām inovācijām, kas ietaupa laiku un padara ikdienu ērtāku, pieskaitāmas arī pašapkalpošanās kases un bezkontakta maksājumi.

Baltijas iedzīvotāji ir gatavi inovācijām

Tomēr, neskatoties uz priekšrocībām, tehnoloģiju attīstītājiem vienmēr jārēķinās ar to, ka lielākā daļa lietotāju reti pieņem inovācijas uzreiz – tam vajadzīgs laiks, bieži pat gadi. Pašapkalpošanās kases pirmo reizi tirgū parādījās jau pirms desmit gadiem, taču sākumā neguva gaidīto popularitāti, ne no veikalu, ne no pircēju puses. Tomēr tagad, desmitgadi vēlāk, liela daļa tirdzniecības vietu un pircēji pašapkalpošanās kases uzskata par pašsaprotamām.

Inovāciju integrēšanas ātrums ir atkarīgs arī no konkrētā tirgus, reģiona un sabiedrības gatavības. Piemēram, Vācija, būdama viena no Eiropas ekonomikas spēkstacijām, šajā jomā tiek uzskatīta par diezgan konservatīvu, un jauninājumus ievieš piesardzīgi. Taču mūsu pašu kaimiņi, igauņi, ir salīdzinoši veikli inovāciju ieviesēji. Piemēram, Igaunijā pašapkalpošanās kasēs viena trešdaļa no visiem pirkumiem, kam ir vecuma ierobežojumi, tiek pārdoti ar automatizētās mākslīgā intelekta vecuma kontroles un atpazīšanas sistēmu palīdzību. Arī Lietuva nebūt neatpaliek tirdzniecības inovāciju jomā, un pat izvirzās priekšgalā, skaitot pašapkalpošanās kases uz vienu iedzīvotāju, Lietuva ierindojas pasaules top 5 sarakstā, kopā ar tādām lielvalstīm kā Lielbritānija, Austrālija un Francija.

Salīdzinot ar abām pārējām Baltijas valstīm, Latvija inovācijas mazumtirdzniecībā pielāgo lēnāk, piemēram, Latvijas veikalos ir par vidēji 30% mazāk pašapkalpošanās kasu nekā Lietuvā vai Igaunijā. It īpaši inovāciju lēnāka ieviešana vērojama mazāku tirdzniecības ķēžu veikalos. "StrongPoint" novērojumi rāda, ka Latvijā raksturīgs – tad, kad inovācijas ir ieviestas, sabiedrība tās pieņem ātrāk un arī uzreiz novērtē to sniegtās priekšrocības nekā mūsu kaimiņvalstīs. Tas nozīmē, ka mūsu valsts mazumtirdzniecības sektoram ir ļoti liels potenciāls inovatīvu tehnisko risinājumu ieviešanā.

Protams, nav noslēpums, ka Dienvidaustrumāzijas valstis un ASV tehnoloģiju inovāciju jomā ir līderes, taču šobrīd, kad pasaule kļūst arvien globalizētāka, nav jautājums par to, vai šādas tehnoloģijas, kā pilnībā automatizēti pārtikas veikali un droni-kurjeri, parādīsies arī Latvijā. Mēs varam būt droši, ka tas ir tikai laika jautājums. Tāpat ir skaidrs, ka lielai daļai biznesa sektoru, tajā skaitā tirdzniecības jomai, ja tie vēlēsies saglabāt konkurētspēju, atbilstošas inovācijas būs jāievieš. Labā ziņa ir tā, ka inovācijām mazumtirdzniecības sektorā patiešām ir tendence ieviest un virzīt pozitīvas pārmaiņas.