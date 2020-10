Roberts Dlohi: Depozīta sistēmas veiksmes pamatā būs drošas tehnoloģijas un uzticams piegādātājs

Pēc teju 20 gadu ilgām debatēm par dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas darbību Latvijā, beidzot tuvojamies finiša taisnei – jau pēc mazāk nekā pusotra gada depozīta sistēma būs arī Latvijā. Taču, lai depozīta sistēma patiešām darbotos un būtu mūsu valsts veiksmes stāsts, iedzīvotājiem visā Latvijā tā ir jāizmanto, tātad – ir nepieciešami ērti, viegli pieejami un droši depozīta automāti. Vai tādi mums būs?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts Vides dienests ir saņēmis divus depozīta sistēmas operatora pretendentu pieteikumus – no SIA "Depozīta iepakojuma operators", kas tehnoloģijas risinājumus izvēlēsies atklātā konkursā, un no SIA "Nulles depozīts", kas nerīkos konkursu, bet jau pasludinājis, ka tā tehnoloģisko risinājumu piegādās jaunuzņēmums SIA "Wingo Deposit".

Tehnoloģiju pretendentam ir jābūt izvēlētam atklātā konkursā

Lai tehnoloģijas, kas tiks izmantotas depozīta sistēmas darbībā, būtu efektīvas, drošas un par samērīgām izmaksām, tās ir jāiegādājas atklātā konkursā. Diemžēl viens no pretendentiem – SIA "Nulles depozīts" – konkursa principu vispār neparedz pielietot, par partneri izvēloties SIA "Wingo Deposit". Tas ir jaunuzņēmums, ko pats "Nulles depozīts" arī kontrolē. Tādējādi tiek liegta iespēja citiem uzņēmumiem piedāvāt savus risinājumus, kas, ļoti iespējams, ir efektīvāki par "Wingo Deposit" gan funkcionalitātes, gan izmaksu ziņā. Turklāt, būtiska nozīme ir ne tikai tehnoloģiju ieviešanas izmaksām, bet arī to uzturēšanas spējām un izmaksām, kas mudina būt īpaši bažīgiem – vai beigās necietīs mūsu visu maciņi?

Savukārt "Depozīta iepakojuma operators" ir publiski paziņojis, ka nepieciešamās tehnoloģijas depozīta sistēmai izvēlēsies atklātā konkursā, lai nodrošinātu caurspīdīgumu un ilgtspējas principu. Arī SIA "Peruza", Latvijas uzņēmums ar 30 gadu pieredzi iekārtu mašīnbūvē, lielāko inženieru biroju Baltijā un savu iekārtu rūpnīcu, noteikti piedalīsies šajā konkursā.

Tehnoloģijām ir jābūt drošām un pārbaudītām praksē

"Wingo Deposit" prezentāciju zālē ir pieteicis pilnībā jaunu pudeļu atpazīšanas iekārtu, kas pašlaik ir redzēta tikai vienā eksemplārā un iepazīties ar to plašāk nav iespējams. Tā kā depozīta sistēmai visā valstī, nevis tikai vienam prezentācijas zālē demonstrētam prototipam, pilnībā jādarbojas no 2022. gada 1. februāra, tai jābūt saplānotai, uzkonstruētai, saražotai un gatavai uzstādīšanai ne vēlāk kā 2021. gadā. No mūsu daudzgadīgās pieredzes varu pilnīgi droši apgalvot, ka nav iespējams uzkonstruēt, sertificēt, nodrošināt sērijveida ražošanu un nodrošināt efektīvas izmaksas iekārtai, kas šobrīd atrodas tik agrīnā attīstības stadijā, lai sistēma sekmīgi sāktu darboties paredzētajā laikā. Pat gadījumā, ja "uz papīra" viss tiktu apsolīts, depozīta sistēma Latvijā būtu solījuma ķīlniece tehnoloģijai, kas praksē tādos mērogos nav nedz izmantota, nedz testēta.

Loģiski rodas jautājums, vai mēs esam gatavi riskēt ar nepārbaudītām tehnoloģijām, kas izvēlētas bez konkursa? Vai tomēr būsim saprātīgi, izvēloties caurspīdīgu un ilgtspējīgu risinājumu mūsu valsts iepakojuma depozīta sistēmai?