Rodika Prohorova: Energoproduktu cenu kāpums

Decembrī visos "Nord Pool" tirdzniecības apgabalos mēneša vidējās elektroenerģijas cenas ir pieaugušas. Latvijas tirdzniecības apgabalā mēneša vidējā cena pieauga par 9% līdz 44,86 EUR/MWh. Igaunijas tirdzniecības apgabalā mēneša vidējā cena bija 45,49 EUR/MWh, savukārt Lietuvā – 45,75 EUR/MWh, abās valstīs cenām palielinoties par 11%. Baltijā ikstundu cenu amplitūda svārstījās no 2,75 EUR/MWh līdz 199,99 EUR/MW.

Iepriekšējā mēnesī "Nord Pool" sistēmas vidējā elektroenerģijas cena strauji uzkāpa no 6,32 EUR/MWh līdz 20,09 EUR/MWh. Kā galvenos cenu ietekmējošos faktorus var minēt vēsākus laikapstākļus, gaisa temperatūrai noslīdot zem normas, un tas savukārt sekmēja pieprasījuma pieaugumu visā reģionā. Cenu pieaugumu mēneša beigās ierobežoja Ziemassvētku brīvdienas, tomēr krass elektroenerģijas cenu kāpums turpinājās līdz pat gada beigām un arī janvārī. Tajā pašā laikā "Nord Pool" reģionā bija zemāka atomelektrostaciju pieejamība, kā arī vēja staciju izstrāde samazinājās par 19%, salīdzinot ar novembri, un par 8% zemāka, salīdzinot ar izstrādes apjomiem iepriekšējā gada decembrī. Augstāka pieprasījuma apstākļos pieauga arī izstrāde hidroelektrostacijās, tādēļ decembrī ūdens rezervuāru aizpildījums Ziemeļvalstīs samazinājās gandrīz par 10%. Turklāt augstāks pieprasījums Vācijā izraisīja importa pieaugumu no Norvēģijas, izmantojot jauno "NordLink" starpsavienojumu starp Vāciju un Norvēģijas (NO2) tirdzniecības apgabalu. Baltijā elektroenerģijas cenu pieaugumu ietekmēja cenu kāpums kaimiņvalstīs un zemākas enerģijas plūsmas no Somijas, bet cenu kāpumu ierobežoja augstākas elektroenerģijas plūsmas no Krievijas, salīdzinot ar novembri.

Hidroloģiskā situācija sekmēja elektroenerģijas nākotnes cenu lejupslīdi

Decembrī varēja novērot nākotnes elektroenerģijas svārstīgumu. Ziemeļvalstīs hidroloģiskās izmaiņas noteica mainīgas laikapstākļu prognozes, tomēr hidroloģiskā bilance mēneša sākumā un beigās bija vienā līmenī, vidēji ap 20 TWh virs normas. Decembrī elektroenerģijas sistēmas nākotnes kontraktu ("Nordic Futures") cenas janvāra nākotnes kontraktam pieauga par 32% līdz 24,11 EUR/MWh, kontrakta slēgšanas cenas uzlēca līdz 32,65 EUR/MWh. Sistēmas 2021. gada 1. ceturkšņa kontrakta vidējā cena pieauga par 26% līdz 21,90 EUR/MWh, kontrakta slēgšanas cena mēneša beigās bija 28,70 EUR/MWh. 2021. gada sistēmas "futures" vidējā cena decembrī pieauga par 14% līdz 18,61 EUR/MWh, un mēneša beigās kontrakta cena bija 23,48 EUR/MWh. Latvijas elektroenerģijas "futures" vidējā cena janvāra nākotnes kontraktam minimāli samazinājās līdz 47,90 EUR/MWh, kontrakta slēgšanas cena pieauga līdz 51,15 EUR/MWh. 2021. gada Latvijas "futures" cena decembrī, sekojot biržas cenu svārstībām, pieauga par 11,60% līdz 47,36 EUR/MWh.

Baltijā pieaudzis elektroenerģijas pieprasījums

2020. gada decembra vidējā gaisa temperatūra pēc Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas publicētajiem datiem bija par +2,4°C virs mēneša normas, turpretī 2019. gada decembrī par +4,7°C virs mēneša normas. Vēsāku laikapstākļu dēļ visā Baltijā elektroenerģijas patēriņš decembrī pieauga līdz 2555 GWh jeb par 2% salīdzinājumā ar patēriņu iepriekšējā gada decembrī. Tomēr vidēji mēnesī pieaugums nav tik krasi izteikts, jo Ziemassvētku brīvdienās pieprasījums saruka. Tādējādi Latvijā elektroenerģijas pieprasījums pieauga par 1% līdz 653 GWh, salīdzinot ar 2019. gada decembri. Igaunijā patēriņš pieauga par 3% līdz 789 GWh, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pirms gada. Decembrī Baltijā saražotās elektroenerģijas apjoms pieauga par 9% līdz 1415 GWh, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Latvijā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 11 %, kur vidēji mēnesī tika saražotas 502 GWh. Igaunijā izstrādes apjomi pieauga par 13% līdz 483 GWh. Lietuvā elektroenerģijas izstrāde pieauga par 3% līdz 430 GWh, salīdzinot ar elektroenerģijas izstrādes daudzumu novembrī. Iepriekšējā mēnesī ģenerācija Baltijā nosedza 55% no kopējā elektroenerģijas patēriņa apjoma, Latvijā izstrādes attiecība pret patēriņu bija 77%, Igaunijā 55%, un Lietuvā – 43%.

Kopš oktobra pietece Daugavā zem normas līmeņa

Decembrī zemāku nokrišņu daudzumu rezultātā vidējā pietece Daugavā bija 391 m3/s, un tas ir par 12% mazāk nekā 30 gadu vidējais pieteces līmenis. Decembrī elektroenerģijas izstrāde "Latvenergo" hidroelektrostacijās pieauga par 21% līdz 171 GWh, salīdzinot ar izstrādi novembrī. Tomēr izstrādes apjomi bija par 35% zemāki nekā aizvadītā gada decembrī. Elektroenerģijas izstrāde "Latvenergo" TEC pieauga par 8%, un tika saražotas 199 GWh.

Pieaug izejvielu cenas, ogļu tirgū lielākais cenu kāpums

"Brent Crude Futures" jēlnaftas nākotnes kontrakta cena decembrī pieauga par 13% līdz 50,08 USD/bbl, un mēneša beigās kontrakts noslēdzās pie cenas 51,09 USD/bbl.

Decembrī pēc OPEC+ dalībvalstu tikšanās tika nolemts palielināt ieguves samazinājumu no 7,7 līdz 7,2 milj. barelu dienā, sākot ar janvāri. Vakcinācijas sākums pret Covid-19 bija signāls naftas tirgū par gaidāmo pieprasījuma atveseļošanos. Tomēr gada noslēgumā naftas cena pieauga līdz 50 USD/bbl, kas bija divas reizes vairāk nekā novērots aprīlī, jo ASV un Eiropas Savienība apstiprināja ekonomikas stimulēšanas pasākumus. Ogļu nākotnes kontrakta ("API2 Coal Futures Front Month") vidējā cena decembrī pieauga par 22% līdz 66,96 USD/t, kontrakta slēgšanas cena uzkāpa līdz 69,00 USD/t. Galvenais ogļu cenu kāpuma iemesls bija augsts pieprasījums Āzijā. Decembrī vēsāku laikapstākļu dēļ un augstu iekšzemes ogļu tirgus cenu dēļ būtiski pieauga importa pieprasījums. Mēneša beigās arī Eiropā vēsāku laikapstākļu un zemākas vēja staciju izstrādes dēļ pieauga ogļu pieprasījums.

Decembrī ("Dutch TTF") dabasgāzes janvāra nākotnes kontrakta vidējā cena pieauga par 15% līdz 16,13 EUR/MWh, un kontrakts noslēdzās pie augstākas cenas 19,15 EUR/MWh.

Dabasgāzes cenu kustība decembrī pārsvarā bija ar augšupvērstu tendenci, par iemeslu tam var minēt svārstīgu pieprasījumu Eiropā. Turpretī piedāvājuma pusē bija vērojamas prognozes par zemāku sašķidrinātās dabasgāzes piegādi (SDG), un tas ietekmēja cenu kāpumu, kuru ietekmēja arī augstāka SDG cena Āzijā, tādēļ SDG piegādes tika novirzītas no Eiropas uz Āziju. Eiropas emisiju kvotu cena ("EUA Futures") "EUA Dec.20" cena decembrī pieauga par 12% līdz 29,86 EUR/t, un pēdējā šī kontrakta cena bija 30,81 EUR/t. Decembrī oglekļa emisiju kvotu cenu pieaugumu ietekmēja augstākas izejvielu cenas. Turklāt emisiju kvotu izsole "Dec.20" kontraktam noslēdzās mēneša vidū, un tas ietekmēja zemāku kvotu piedāvājumu tirgū. Janvārī sāksies jaunais – 4. tirdzniecības periods, kura izsole tiek aizkavēta līdz 29. janvārim.