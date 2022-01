Rolands Zauls: Ieguldījumu ceļa karte jeb ar ko rēķināties investoriem 2022. gadā

Pērnais gads finanšu tirgiem ir bijis labvēlīgs, vairumā gadījumu pat izcils. Tā, piemēram, saskaņā ar "Bloomberg" datiem Tallinas fondu biržas rezultāti ir starp pasaulē labākajiem ar 49% ienesīgumu. "Eurostoxx 50" rādītājs ir palielinājies par 21%, salīdzinot ar gada sākumu, un "US SP 500" ir palielinājies par teju 38%. Āzijai un attīstības tirgiem gads ir bijis grūtāks – tiem vērojams pieaugums par mazāk nekā 5%, taču arī šeit ir savi veiksmes stāsti.

Uz šīs ieguldījumu ballītes fona gan der atcerēties, ka aizvien vēl dzīvojam Covid-19 pandēmijā – ekonomikā aizvien vēl pastāv daudzi ierobežojumi, un apvienojumā ar ģeopolitisko spriedzi Ukrainā un Baltkrievijā, pasaule šobrīd nepiedzīvo pašus mierīgākos laikus. Turklāt pēdējo mēnešu laikā inflācija ir sākusi radīt lielas bažas uzņēmumiem, centrālajām bankām, investoriem un iedzīvotājiem kopumā. Dzīve kļūst dārgāka un sarežģītāka, ir jādomā un jāplāno vairāk nekā iepriekš. Tas viss arī attiecas uz ieguldījumiem.

Straujā inflācija, centrālo banku stingrākas monetārās politikas, augstas aktīvu cenas un Covid-19 neatkāpšanās investoriem rada bažas. Arī ieguldīšanas psiholoģiskos aspektus nevar novērtēt par zemu. Lieliskie rezultāti ilgtermiņa finanšu tirgos klusi, bet mērķtiecīgi iemidzina investoru modrību. Ņemot vērā Igaunijas veiksmes stāstus Baltijas fondu biržā, jauni sākotnējie publiskie piedāvājumi tiek iegādāti kā garantēti ienākumi; mediji ir pārpilni ar spožiem virsrakstiem par kārtējo ātro peļņu, un 10 līdz 20 procentu gada ienesīgums tiek uzskatīts par pieticīgu. Šajos apstākļos pieredzējušākie investori klusām pametīs ballīti, lai nepaliktu kā pēdējie, kam jāmazgā trauki.

Lielāks tirgus mainīgums

ASV naudas padeve visticamāk beigsies gada pirmajā ceturksnī un pēc tam sāks palielināties procentu likmes. ASV Federālo rezervju sistēma prognozē, ka centrālā procentu likme gada laikā palielināsies līdz 1%, trīs gadu laikā sasniedzot teju 2,1%. Tas ir diezgan straujš pieaugums, taču tas nav pārsteidzoši, ņemot vērā pašreizējo zemo bāzes likmi 0,25 apmērā. Dažādo monetārās politikas atbalsta pasākumu Eiropā samazināšana prasīs ilgāku laiku, un faktisks procentu likmju pieaugums tuvākajā laikā būs grūti sasniedzams dalībvalstu atšķirīgo ekonomisko situāciju dēļ. ASV dolāra vērtības augšupejošā tendence, pēdējā gada laikā nostiprinoties par teju 10% pret eiro, ir grūti pārtraucama.

Neraugoties uz kluso monetārās politikas ierobežošanu, faktiskās procentu likmes vēl kādu laiku paliks negatīvas, turpinot veicināt aktīvu cenu kāpumu. Taču finanšu tirgi kļūst jutīgāki pret centrālo banku procentu likmju pieaugumu, un tas var izpausties lielākās tirgus svārstībās. Tāpēc, piemēram, aizvien ir prātīgi izmantot ieguldījumu fondu, uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas vai pensiju 3. līmeņa piedāvātās priekšrocības, veicot regulārus ieguldījumus, jo šajā gadījumā uzkrājošās dzīvības apdrošināšanai vai pensiju 3. līmenim līdzās ienesīgumam no tirgus, būtisku papildu ienesīgumu nodrošina arī ikgadējā ienākumu nodokļa atmaksa. Tāpat arī visu trīs produktu gadījumā, ja iegulda regulāri ik mēnesi vai arī papildina vienreizējās iemaksas ilgtermiņā, var gūt labumu arī brīžos, kad tirgus cenas kritīsies, jo tad ieguldījumi kļūs viegli pieejami par zemāku cenu. Aizvadītais gads arī ir skaidri pierādījis, ka investori aizvien biežāk dod priekšroku šādam risinājumam.

Grūtāks gads obligācijām, līdzfinansējumam un jaunuzņēmumiem

Neraugoties uz augstāku cenu līmeni un stingrāku monetāro politiku, ASV būs labas iespējas piedāvāt labu ienesīgumu 2022. gadā, salīdzinājumā ar pārējo pasauli. No vienas puses, procentu likmju pieticīgais pieaugums tirgiem apliecina, ka centrālā banka risina inflācijas jautājumu, un, no otras puses, ASV akciju tirgus gluži vienkārši ir vispievilcīgākais mērķis, kur investoriem novirzīt savus līdzekļus. Iepriekš situācija ASV tirgū ir bijuši sarežģītāka, procentu likmēm palielinoties līdz teju 4% un faktiskajām procentu likmēm kļūstot pozitīvām. Taču tuvākajā laikā šādu situāciju nesasniegsim. Tomēr gada beigās notika skaidra sektoru rotācija, un vairāk naudas tiek novirzīta prom no ātri augošā tehnoloģiju sektora. Šī tendence, visticamāk, turpināsies arī nākamajos mēnešos.

Eiropa aizvien vēl, vērtējot pēc pamata rādītājiem, ir lētāka par ASV, taču augstās enerģijas cenas, zemāka uzņēmumu konkurētspēja un lielāka valstu birokrātija kavē labākā iespējamā ienesīguma sasniegšanu. Šobrīd ekonomiskais cikls priekšroku dod ieguldījumiem banku un enerģijas uzņēmumu akcijās, kā arī nekustamajā īpašumā. Grūtāks gads ir gaidāms obligācijām, līdzfinansējumam un jaunuzņēmumiem.

Ar pozitīvu skatu uz Āziju un zaļo enerģiju, kiberdrošību un mākslīgo intelektu

Lielākos pārsteigumus rezultātu ziņā jaunajā gadā varētu sagādāt Āzija, jo Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumu akcijām ir izveidojušies visi iespējamie apstākļi pārsteigumu radīšanai. Politiskie riski šeit aizvien vēl ir augsti, taču pēdējo sešu nedēļu notikumi ir klusām mazinājuši regulējuma riskus. Ķīna arī ir vienīgā no lielvalstīm, kas monetārās politikas grožus ir atlaidusi, nevis pievilkusi, un tā cenšas veicināt patēriņa atjaunošanos, samazinot nodokļus pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm.

Būtiskās megatendences, piemēram, zaļā enerģija, kiberdrošība, mākslīgais intelekts un roboti, aizvien vēl piedzīvo izaugsmi, neraugoties uz īslaicīgiem traucēkļiem. Šie visi ir sektori ar diezgan augstu svārstīguma slieksni, un tajos ir ieteicams veikt regulārus ieguldījumus ar ilgtermiņa skatījumu.

Lai jaunais gads būtu ieguldījumiem veiksmīgs, iesaku paturēt prātā pasaulē izcilākā hokejista Veina Grecka tēva sacīto savam dēlam viņa karjeras sākumā: "Slido uz vietu, kur ripa būs, nevis tur, kur tā ir!" Labākās ieguldījumu idejas neatrodas vispiepildītākajās vietās, bet gan pamestākajās — kur aiz mākoņiem ir samanāmi pirmie saules stari. Ikvienam investoram – gan jaunam, gan ar pieredzi -, der atcerēties, ka finanšu tirgi novērtē pacietīgos jeb tos investorus, kas nekrīt panikā par katras akcijas cenas vai tirgus svārstības, bet gan konsekventi un periodiski iegulda finanšu tirgos, lai sasniegtu savus ilgtermiņa finanšu mērķus.