Rotšildi, A-ha un asinis: kas nepieciešams, lai sasniegtu izcilu peļņu no ieguldījumiem

ASV Federālo rezervju sistēma jau pusotru gadu aktīvi paaugstina procentu pamatlikmi (no 0,25% uz 5,5%) , to pašu dara arī ECB (no 0% uz 4,5%). Inflācija, sasniedzot 40 gados augstāko līmenī ASV, 70 gados augstāko līmeni Vācijā un gandrīz 30 gados augstāko līmeni Latvijā, mazinās, tomēr paliekot augstā līmenī. Tas, protams, ietekmē arī finanšu tirgus, tajos saglabājoties paaugstinātai nenoteiktībai, kas liek secināt - investīciju ainava mainās. Pēdējā pusotra gada laikā investori izjuta šo jauno dinamiku gan obligāciju, gan akciju portfeļu vērtībai piedzīvojot ļoti lielas svārstība. Daudziem šīs lielās svārstības nozīmēja arī lielos zaudējumus. Tomēr, te varam atsaukt atmiņā Nātana Rotšilda, slavenā baņķieru dzimtas pārstāvja teicienu: "Pērc, kad uz ielām ir asinis".

Vēsturnieki joprojām strīdas, vai viņš apzināti izmantoja nepatiesās baumas par Napoleona uzvaru Vaterlo kaujā, lai iedzīvotos bagātībā, uzkrājot Lielbritānijas valdības obligācijas, ko tobrīd valdošās finanšu panikas laikā pārdeva ar galvu reibinošām atlaidēm. Daži kritiķi apgalvo, ka viņš no saviem avotiem kontinentā uzzināja par kaujas patieso iznākumu, vēl pirms sāka izplatīties nepatiesās baumas. Viņa apbrīnotāji stāsta, ka viņš vispirms sniedza valdībai pareizās ziņas par Napoleona sakāvi un tikai vēlāk sāka uzkrāt milzīgu obligāciju rezervi. Jebkurā gadījuma visi piekrīt tam, ka nākamo divu gadu laikā viņa gūtā peļņa sasniedza 40%. Daži vēsturnieki norāda arī uz to, ka patiesībā pilns sākotnējais citāts skan šādi: “Pērc, kad uz ielām ir asinis, pat tad, ja tās ir tavējās.”

1988. gadā norvēģu grupa A-ha izlaida dziesmu "The Blood That Moves The Body" ("Asinis, kas dara ķermeni dzīvu"), kurā bija šādas rindiņas: “Asinis, kas dara manu ķermeni dzīvu, tagad sedz zemi. Asinis, kas dara manu ķermeni dzīvu, tagad iekrāso zemi…”. Dziesmas teksts ir savā ziņā mīklains. Daži uzskata, ka dziesma ir par Japānas pusaudžu pašnāvībām, citi apgalvo, ka tajā ir norāde uz kādu Gabriela Garsijas Markesa noveli. Manuprāt, puiši vienkārši bija vērīgi investori, kas gaidīja īsto brīdi, lai sāktu uzpirkt lētus aktīvus.

Kāda ir šo stāstu morāle?

Jūs varat sasniegt izcilus ieguldījumu rezultātus, ja liekat lietā tālāk aprakstīto.

Pirmkārt, jums ir piekļuve konfidenciālai informācijai. To var panākt, izveidojot savstarpēji izdevīgu personisko sakaru tīklu. No ieguldījumu viedokļa konfidenciālās informācijas izmantošana ir droša un ienesīga. Tomēr pat šajā situācijā vispirms jākļūst par insaideru jeb,šīs konfidenciālās informācijas izmantotāju. Tas nav nemaz tik viegli. Turklāt laiku pa laikam jums draudētu reāla iespēja nokļūt cietumā.

Otrkārt, jums piemīt izcilas analītiskās spējas. Attiecīgi, jums vispirms jāsadraudzējas ar matemātiku. Matemātiskie vienādojumi var diezgan labi aprakstīt kvalitatīvas ekonomiskās attiecības. Tajā arī slēpjas matemātikas skaistums: ja matemātiskā vienādojumā tiek mainīts viens mainīgais, tad līdzsvara saglabāšanai šajā vienādojumā ir jāmaina arī kāds cits mainīgais. Cilvēkiem, kuriem ar matemātiku ir diezgan sarežģītas attiecības, dažkārt ir grūti uztvert šo ekonomikas būtību. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir tik noturīgas ilūzijas, ka, piedrukājot naudu vai aizņemoties, var nodrošināt stabilu savas ekonomiskās un finanšu labklājības līmeņa pieaugumu.

Tomēr, pat ja jūs esat ģeniāls zinātnieks, ar to vien nepietiek. Matemātika ļauj mums noteikt, kādām pārmaiņām ekonomikā jānotiek. Savukārt psiholoģija nosaka šo pārmaiņu apjomu un laiku. Tieši tāpēc cilvēkiem, kam piemīt stingri tehnisks domāšanas veids, tik grūti saprast ekonomisko un, it īpaši, finanšu tirgu notikumu būtību un dinamiku. Zaudējot ievērojamu daļu no sava kapitāla finanšu tirgus burbuļa sabrukuma rezultātā, Īzaks Ņūtons, viens no slavenākajiem fiziķiem cilvēces vēsturē, patiešām varēja pateikt viņam tik bieži piedēvēto frāzi: “Es varu aprēķināt debess ķermeņu kustību, bet ne pūļa neprāta pakāpi”.

Treškārt, jums ir izcilas psiholoģiskās spējas. Patiesībā Nātana Rotšilda oriģinālajam teicienam ir zināma psiholoģiskā nozīmē: jums ir jāpērk aktīvi pat tad, kad jums personīgi ir bail kaut ko darīt. Tāpēc, ja jūs pārbaudāt akciju kotējumus ik pēc 10-15 minūtēm, nevarat koncentrēties uz savu darba pienākumu pildīšanu, nevarat normāli gulēt, jūtot nepieciešamību pārbaudīt finanšu instrumentu cenas pulksten 3 naktī, kā arī sākat ievērot, ka vienīgais, kas jums palīdz ir “atveseļošanās” kurss, lietojot spirta un ūdens savienojumus, tad psiholoģiskā stabilitāte ir diezin vai jūsu stiprākā puse.

Ja jums nav pieejama konfidenciāla informācija, un jūsu analītiskās un psiholoģiskās spējas ir vērtējamas kā vidējas (tā nav nekāda traģēdija), tad labāk ievērot diversifikācijas principu. Veicot saprātīgu diversifikāciju, var samazināt riska līmeni, vienlaicīgi saglabājot to pašu ieguldījumu atdeves līmeni.

Stratēģiski labāk vienmēr nodarboties ar lietām, kuras patīk. Jo šajos jautājumos jūs iesiet tālāk un iesaistīsieties dziļāk nekā pārējie. Un, attiecīgi, būsiet konkurētspējīgāki šajā jomā, gūsiet lielāku gandarījumu un jutīsies daudz laimīgāki.