Ruslans Vlasjuks: Krīze kā pozitīvu inovāciju laiks jaunu un mazlietotu auto tirdzniecībā

Mēs esam pieraduši, ka jaunu automašīnu tirdzniecība notiek autosalonos – atbraucam klātienē, izstaigājam, apskatām, aptaustām, aprunājamies, izbraucam un nopērkam. Bet ko jūs teiktu, ja auto tirdzniecība nākotnē no plašiem autosaloniem pārceltos uz tiešsaisti?

Tas ir attīstības virziens, ko šobrīd diktē Covid-19 un ar tā izplatību saistītie saskarsmes ierobežojumi. "Autobrava" ir viens no lielākajiem jaunu un mazlietotu autosaloniem Latvijā, kas pērn ir pārdevis 700 jaunu un mazlietotu automašīnu. No mūsu pieredzes varu apliecināt, ka arī šajos ārkārtas situācijas apstākļos interese par jauniem un mazlietotiem auto nav mazinājusies. Reaģējot uz jaunajiem apstākļiem pāris nedēļās izdarījām to, par ko domājām jau ilgāku laiku – izveidojām virtuālu auto pārdošanas salonu. Patreiz esam spēruši pirmos soļus, lai tas sāktu darboties un apmierinātu pircēju pamatvajadzības. Bet jau tagad saprotam, ka tā ir auto tirdzniecības nākotne un jau tuvākajā laikā plānojam to daudz spēcīgāk attīstīt ar dažādām jaunām tehnoloģiskām inovācijām.

Saskaņā ar Auto asociācijas datiem pērn Latvijā reģistrēti 20,9 tūkstoši jaunu vieglo automobiļu, kas veido 9% pieaugumu, salīdzinot ar 2018. gadu. Salīdzinājumam Eiropas Savienībā pērn jaunu vieglo transportlīdzekļu skaita pieaugums bija daudz pieticīgāks – par 1,2% (Eiropas Automašīnu ražotāju asociācijas dati*.

Esmu pārliecināts, ka jaunie apstākļi mainīs arī auto tirdzniecības nozari pasaulē. Pēc šīs krīzes būs sekotāji mūsu un citu idejai, ka jaunu auto tirdzniecībai nav jānotiek tikai plašos autosalonos. Novērtējot savu laiku, arvien vairāk pircēju dos priekšroku iegādāties transportlīdzekli tiešsaistē. Izbraukumu sesijas ar jauno transportlīdzekli var tikt pielāgotas klienta vajadzībām, satiekoties viņam izdevīgā vietā un laikā. Iepazīšanās ar transportlīdzekli, sarunas ar pārdevējiem un visas dokumentācijas kārtošana var notikt attālināti. Līdz ar to ticams ir scenārijs, ka autosalonus nākotnē varētu nomainīt virtuālie saloni.

Jāmin, ka šādas idejas piekritēji jau ir "Seat", kas ļāvis atsevišķās ES valstīs veikt jaunu auto tirdzniecību virtuālajā vidē. Tā ir ļoti neierasta prakse, jo autoražotāji principā paliek uzticīgi gandrīz gadsimtu senām tradīcijām par lieliem tirdzniecības saloniem un tirdzniecību klātienē, nodrošinot augstus apkalpošanas standartus. Bet šos augstos standartus var nodrošināt arī, izmantojot mūsdienu digitālos rīkus.

Mēs jau līdz šai globālajai krīzei redzējām, ka lieli tehnoloģiju giganti maina savus ieradumus un attīsta digitālos iegādes rīkus. Piemēram, "Apple", kura produkciju vairāk iegādājas internetā, bet saloni tiek izmantoti kā tehnoloģiju piekritēju "tusiņu" vieta.

Pasaule ir pārmaiņu priekšā. Latvija ir neliela valsts ar salīdzinoši mazu tirgu, bet tai ir visas iespējas ātrāk pielāgoties krīzes apstākļiem ar tās labo tehnoloģiju un zināšanu bāzi, lai daudz spēcīgāk un mērķtiecīgāk attīstītu digitalizācijas ceļu. Digitalizācija varētu būt mūsu attīstības kods, ņemot vērā skaitliski mazo iedzīvotāju skaitu.

