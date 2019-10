Sandis Jansons: Kā inflācijas apstākļos var samazināt tarifus?

Oktobra sākumā AS "Sadales tīkls" iesniedza jaunu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Tas ir milzīgs darbs, kas ir paveikts, un esmu gandarīts, ka mūsdienu inflācijas apstākļos, kad būvniecības, resursu, darba spēka izmaksas visā valstī pieaug, mēs esam raduši iespēju samazināt tarifa mainīgo daļu vidēji par 8%, kas atspoguļosies ikviena klienta rēķinā.

Kā mums tas ir izdevies? Plānveidīgi realizējot investīciju programmas, t.i., investējot elektrotīkla atjaunošanā tur, kur tas tiešām ir nepieciešams, rūpīgi uzturot kārtībā esošo elektrotīklu, monitorējot un tīrot elektrotrases, pēdējo desmit gadu laikā esam spējuši uz pusi samazināt bojājumu skaitu. Tas nozīmē, ka vairs nevajag tik daudz atbalsta infrastruktūras, tehnikas vienību un arī darbinieku, lai šos atlikušos bojājumus novērstu. Papildus tam investējot digitālos risinājumos, ieviešot jaunas tehnoloģijas, pielietojot efektīvākās darbu metodes, vienu un to pašu darbu varam paveikt daudz ātrāk. Dispečeri elektrotīklu uzrauga un vada attālināti, izmantojot sistēmas.

Savukārt viedie elektroenerģijas skaitītāji datus par klientu elektroenerģijas patēriņu sniedz attālināti, tie vairs nav fiziski jāpārbauda, nav jāatslēdz vai jāpieslēdz klātienē. Tas nozīmē, ka mūsu darbiniekam tīkla pārvaldīšanai vai tā pārbaudei vairs nav jābrauc vairāki desmiti kilometru katru dienu. Un visu šo ieguldījumu pamatā ir klientu interese saņemt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, kas ir mūsu galvenais dzinulis meklēt risinājumus, kā samazināt elektroapgādes pārtraukumu skaitu, ilgumu un kļūt vēl efektīvākam uzņēmumam.

Mūsu galvenais nosacījums ir tāds, ka šo darbību kopuma rezultātā nedrīkst ciest klienti un ka sniegtajiem pakalpojumiem un elektroapgādei ir jābūt tikpat kvalitatīvai vai vēl kvalitatīvākai nekā līdz šim. Ieviestā efektivitātes programma – tas bija apjomīgs darbs, jo tika pārskatīti visi procesi, izvērtēti visi iespējamie scenāriji un veikti detalizēti aprēķini, piemēram, kur, slēdzot nodaļas, atradīsies specializētā tehnika un cik ilgā laikā to var nogādāt no punkta A uz punktu B. Un šobrīd redzam, ka mēs ejam pareizā virzienā, jo paveiktā darba rezultāts jau šobrīd ir būtisks izmaksu samazinājums, kā arī kvalitātes rādītāju pozitīva attīstības tendence.

Protams, nereti pieņemtie lēmumi un risinājumu izraisīja diskusijas vai dažbrīd neizpratni darbinieku vidū, kāpēc ir jāmaina ierastais darba veids, kāpēc riskēt ar jaunām tehnoloģijām. Varu teikt tikai vienu, visu izmaiņu pamatā ir plānošana, kā arī rūpīgs un laikietilpīgs darbs, un tiekšanās uz rezultātu reizēm ir likusi pieņemt arī nepopulārus lēmumus.

Neizbēgami, ka arī Sadales tīklu, tāpat kā ikvienu citu uzņēmumu, ietekmē kopējā situācija valsts tautsaimniecībā, izmaksu kāpums būvniecībā, degvielas, enerģijas izmaksu pieaugums u.c. faktori, tomēr, neskatoties uz to, esam raduši iespēju samazināt sistēmas pakalpojumu tarifus nākamajiem pieciem gadiem, un to varam uzskatīt par vienu no veiksmes stāstiem. Tautsaimniecībai tas ir nozīmīgs signāls - izmaksas elektroenerģijas piegādes ziņā droši varat plānot nākamajam periodam un, veicot investīcijas vai biznesa attīstību, to ņemt vērā.

Es šo tarifa plānu sauktu par elektrifikāciju stimulējošu, jo ieguvēji būs tie klienti, kuriem ir efektīvi noslogots elektrotīkla pieslēgums, t.i., jo lielāks elektrības patēriņš, jo lielāks ieguvums. Mūsdienu dzīvē aizvien vairāk ienāk digitāli risinājumi un elektroenerģiju patērējošas iekārtas, kas būtiski uzlabo mūsu dzīves komfortu, piemēram, siltumsūkņi apkurei vai elektromobiļi transportam. Mēs no savas puses maksimāli cenšamies veicināt šo progresu, lai Latvija varētu būt tikpat progresīva valsts kā, piemēram, mūsu Skandināvijas kaimiņi, kur vidēji mājsaimniecības patērē piecas vai pat septiņas reizes vairāk elektroenerģijas nekā Latvijā.

"Sadales tīkls", paaugstinot savu efektivitāti, ietaupīs aptuveni 26 miljonus eiro, ko jau šobrīd var novirzīt sadales sistēmas pakalpojumu tarifu samazināšanai. Izstrādātais projekts paredz mainīgās tarifu daļas samazināšanu vidēji par 8 procentiem no 2020. gada 1. janvāra, bet vēl ir jāgaida Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmums par tarifu projekta apstiprināšanu vai arī nepieciešamību veikt kādus precizējumus vai papildinājumus tajā.