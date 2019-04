Sergejs Novikovs: Vai viegli būt jaunam biznesā?

Pēdējos gados aizvien vairāk tiek runāts par jaunu uzņēmēju paaudzi Latvijas biznesa vidē, kuri ienāk ar citu skatījumu, bez padomju pieredzes, ar citām vērtībām un vērienu. Uz šiem uzņēmējiem tiek liktas lielas cerības un no viņiem tiek sagaidīts daudz – ilgtspējīgu uzņēmumu izveide, uzņēmēju tēla uzlabošana, biznesa paradigmu maiņa, eksporta sekmēšana u.tml. Vai tas nav par daudz prasīts, un, vai ir viegli būt jaunam… biznesā? Galvenais ir gribasspēks un drosme – tas ir vienlīdz svarīgi kā jauniem, tā arī pieredzējušiem uzņēmējiem.

Lai gan esam viens no jaunākajiem uzņēmumiem nozarē (autors ir SIA "Vikotrans" pārstāvis, uzņēmuma darbība ir vērsta uz transporta pakalpojumiem un kravas pārvadājumiem), dibināts vien 2010. gadā, raugoties no automašīnu vienību skaita, esam arī viens no lielākajiem šāda tipa uzņēmumiem Latvijā, kas veic iekšējos pārvadājumus. Apkalpojam tādus uzņēmumus kā "Maxima Latvija", "Dobeles dzirnavnieks", "Tukuma piens", "Latvijas maiznieks", kā arī citus Latvijā un arī starptautiskajā vidē labi atpazīstamus uzņēmumus. Šis ir ģimenes uzņēmums, kas viennozīmīgi man sniedz papildu motivāciju strādāt, augt un attīstīties. Paralēli darbam iegūstu augstāko izglītību, studējot uzņēmējdarbību, jo uzskatu, ka izglītībai ir liela nozīme panākumu gūšanā. Šobrīd ieņemu vadošu amatu, taču dzīvē esmu izmēģinājis dažādus darbus, un uzskatu, ka ikvienam darbam ir sava vērtība. Savulaik strādāju par sētnieku, apkopēju, mazgājot grīdas kāpņu telpās –tolaik man bija aptuveni 14 gadi, tāpēc pelnīju kabatas naudu, kā vien spēju.

Mēs mācāmies darot

Būt jaunam un vēl nepieredzējušam biznesā noteikti nav viegli. Visu nevar iemācīties uzreiz un būt gatavs jebkurai situācijai, bieži vien mācāmies tieši darot. Notikumi reālajā dzīvē mēdz krasi atšķirties no tā, ko esam lasījuši mācību grāmatās. Protams, ir lietas, kuras jaunam cilvēkam biznesā atrisināt ir pat vieglāk, taču bieži izjūtu pieredzes trūkumu šajā jomā. Pieredze atnāks ar gadiem, neviens cilvēks vienas dienas laikā par ekspertu nevar kļūt, tas ir tikai loģiski.

Esmu savas profesionālās darbības pašā sākumā, tāpēc nekautrējos lūgt padomu jau pieredzējušiem uzņēmējiem. Par mentoru varu saukt savu tēvu, kurš uzņēmējdarbības nozarē darbojas jau 12 gadus. Padomi un ieteikumi, kurus viņš man sniedz, veido neatsveramu pienesumu izaugsmē. Tas izteikti parādās brīdī, kad jāpieņem kāds atbildīgs lēmums, jūtu, ka varu uz viņu paļauties.

Panākumi un zināšanas iet roku rokā

Vienmēr esmu augstu vērtējis izglītības un zināšanu nozīmi panākumu gūšanā. Panākumi un zināšanas iet roku rokā. Esmu apguvis loģistikas specialitāti Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, tagad apgūstu uzņēmējdarbības prasmes augstskolā. Ņemot vērā, ka uzņēmums, kurā strādāju, pārstāv kravas pārvadājumu un transporta pakalpojumu nozari, cenšos praksē pielietot abās skolās iegūtās zināšanas.

Ir diezgan grūti uzsākt un vadīt ko savu, ja cilvēkam nav nekādas zināšanu bāzes. Protams, arī veiksme ir uzņēmējdarbību ietekmējošs faktors, bet tikai uz to paļauties nevajadzētu. Manuprāt, bez izglītības mūsdienās ir grūti ko sasniegt. Tu nevari uzsākt biznesu, cerot, ka viss notiks pats no sevis – tā nebūs, jo bizness ir process, kas jāvada prasmīgi, savukārt prasmes veidojas no zināšanām.

Galvenais nav piedalīties

Bieži vien tiek uzskatīts, ka veiksmīgi uzņēmēji vienkārši prot atrasties pareizajā vietā un pareizajā laikā! Taču to nevarētu saukt par veiksmi, bet par labu spriestspēju un plašu nākotnes redzējumu. Ikvienam uzņēmējam jāpiemīt lielam gribasspēkam un drosmei, bez šīm divām īpašībām neiztikt. Tas ir kā sportā - neviens profesionāls sportists nedodas uz sacensībām ar domu "galvenais ir piedalīties", viņi dodas pēc uzvarām, un neviens uzņēmējs neveidos biznesu ar domu, ka galvenais ir piedalīties. Jābūt vēlmei sasniegt, nopelnīt un attīstīties, jāizjūt sevī šī mērķtiecība un neizsīkstošais dzinulis, kas motivē strādāt. Ja vēlies izveidot uzņēmumu tāpat vien, piedalīšanās pēc, tad šī joma nav domāta tev.

Noteikti vēlos uzsvērt, ka uzņēmējdarbībā nepieciešama arī rakstura stingrība. Brīdī, kad tu sāc augt un veidoties par nopietnu uzņēmēju, zaudējot noteiktību un stingrību, panākumu gūšana var arī izpalikt. Pats esmu to pieredzējis un izjutis uz savas ādas – nedrīkst atslābt.

Viens un tas pats mērķis sasniedzams pa dažādiem ceļiem

Esmu pamanījis vairākas atšķirīgas iezīmes savās un tēva darbības metodēs. Mums ir tieši 20 gadu starpība, tāpēc ir interesanti pavērot, kā strādā viņš, un kā dažādām situācijām risinājumus atrodu es pats. Jāsaka, ka gala rezultāts ir viens un tas pats, bet atšķiras ceļš, pa kuru rezultāts tiek sasniegts.

Esmu daudz enerģiskāks un zinātkārāks, cenšos izprast katru lietu un procesu uzņēmumā no A līdz Z, tas noteikti saistāms ar jaunības entuziasmu. Ja radušās kādas neskaidrības, risināšu tās tik ilgi, kamēr atrisināšu. Savukārt mans tēvs ir ļoti prasmīgs pienākumu deleģēšanā, katrā situācijā viņš atradīs īsto darbinieku, kurš to atrisinās. To no viņa noteikti varētu mācīties. Šobrīd man ļoti raksturīgi ir visu risināt un uzņemties pašam, iet līdz galam un piedalīties procesā.

Nebaidies uzdrīkstēties

Ikvienam jaunajam topošajam uzņēmējam es ieteiktu nebaidīties uzsākt, nebaidīties mēģināt. Nauda pati pie jums neatnāks, tā nemēdz būt. Lai kaut kas notiktu, ir jāceļas un jādara. Es uzskatu, ja radusies ideja, jācenšas to realizēt. Mēs neuzzināsim, cik laba tā var būt, kamēr neizmēģināsim. Mani tiešām fascinē tas, cik izcilas idejas realizē mūsdienu jaunieši. Tas tikai pierāda, ka iespējas mums ir, tikai atliek tās realizēt.