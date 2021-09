Staņislavs Samohvalovs: Seši ieteikumi uzņēmējiem, pretendējot uz bankas finansējumu

Izvēloties piemērotāko partneri kreditēšanai, ikvienam uzņēmējam jāveic mājasdarbs, izpētot, kādiem aspektiem bankas pievērš uzmanību, finansējot uzņēmumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmuma korporatīvās pārvaldības prakse, nodokļu parādi, reputācija, patiesā labuma guvēji un biznesa plāns – šīs ir tikai dažas no lietām, kurām banka pievērš uzmanību. Tāpat uzņēmējiem ir vērts salīdzināt katras bankas piedāvātos nosacījumus un to, cik elastīgs ir potenciāls finansētājs, turklāt jāatceras, ka problēmsituāciju gadījumā gatavībai uz dialogu jānāk no abām iesaistītajām pusēm.

Sagatavot mājasdarbu

Plānojot kreditēšanas risinājumu, uzņēmējiem jāņem vērā, ka pat rūpīgas analīzēs un detalizēta finanšu plāna gadījumā var notikt pārmaiņas, ko pats uzņēmums nevar ietekmēt – tādas, kas neiekļaujas normālā finanšu plānošanā. Pārmaiņas var būt gan iekšējas (salūzusi iekārta, darbībai nozīmīgu darbinieku aiziešana), gan ārējas (recesija ekonomikā kopumā, dabas katastrofas, nesamērīgi straujas izmaiņas normatīvajos aktos). Šeit gan jāņem vērā, ka sezonālas izmaiņas var un vajag iepriekš paredzēt un plānot attiecīgas darbības. Ņemot vērā šos aspektos, profesionāla un elastīga kreditēšanas partnera izvēle ir viens no priekšnosacījumiem, lai nepieciešamības gadījumā spētu rast abpusēji veiksmīgus risinājumus.

Attiecības ar piegādātājiem, pircējiem un partneriem

Viens no kritērijiem, ko vērtē bankas, ir attieksme pret valsti un nodokļu nomaksu. Pretendējot uz bankas kreditēšanas pakalpojumu, uzņēmumiem jāņem vērā, ka būs nepieciešamas gan operatīvais, gan gada pārskats, kā arī skaidrs un aprēķinos balstīts biznesa plāns, kas apliecinās iespējas atmaksāt aizdevumu. Tāpat uzņēmumam nevar būt nodokļu parādi. Bankas izvērtē arī attiecības ar citiem uzņēmuma kreditoriem, pircējiem un piegādātājiem, iespējamos korupcijas riskus, akcionāru savstarpējās attiecības un citus aspektus.

Kredīts, kredītlīnija, overdrafts vai faktorings

Uzņēmējam, salīdzinot banku piedāvājumus, jāpievērš uzmanība, kādus finansēšanas risinājumus piedāvā finanšu iestāde. Izplatītākie ir kredīts vai kredītlīnija. Klasisko aizdevumu izsniedz vienā reizē vai pa daļām saskaņā ar projekta īstenošanas grafiku. Atmaksa notiek pēc iepriekš saskaņota maksājumu grafika, tāpēc ir būtiski, cik elastīga ir banka, runājot par kredīta atmaksas termiņiem un maksājuma grafika izveidi.

Finansējuma mērķi un apjoms

Tāpat ikvienam uzņēmējiem skaidri jādefinē aizdevuma mērķi. Katrā situācijā tie, protams, var atšķirties. Korporatīva kreditēšanā mērķi varētu būt dažādi – IT attīstībai, iekārtu iegādei, nekustamā īpašuma, lauksaimniecības zemes iegādei, ēku būvniecībai vai renovācijai, esošo saistību refinansēšanai vai citu biznesa vajadzību īstenošanai. Aizvien biežāk korporatīvo kreditēšanu izmanto, lai virzītu uzņēmējdarbību zaļās ekonomikas virzienā, piemēram, uzstādītu saules paneļus. Ikvienā gadījumā ir svarīgi salīdzināt, kāda ir bankas noteiktā minimālā vai maksimāla kopējā finansējuma summa.

Reputācijas izvērtēšana – abpusēja

Reputācijas izvērtēšana ir divu virzienu iela – tāpat kā bankas izvērtē uzņēmuma reputācijas riskus, arī uzņēmumiem, izvēloties kreditētāju, noteikti ir vērts pievērst uzmanību bankas reputācijai un tam, cik ilgi banka darbojas tirgū. Ne mazāk svarīgs faktors ir arī individuāla pieeja klienta apkalpošanā un ātrums – ir bankas, kas pieteikumus izskata līdz pat pusgadam, citas bankas šo posmu var veikt arī 3–5 nedēļu laikā vai pat dažreiz vēl ātrāk.

Korekcijas termiņos vai iespējas pārkreditēties

Lai gan izvēloties banku, kurā kreditēties, uzņēmēji primāri pievērš uzmanību procentu likmēm, tomēr vienlīdz svarīgas ir arī t.s. slēptās izmaksas, piemēram, noformēšanas maksa u.tml. Ieteiktu pievērst uzmanību arī tam, vai kreditēšanas līguma ietvaros pastāv iespēja veikt korekcijas termiņos vai pārkreditēties un cik tas izmaksās.

Uzsākot kreditēšanu, ikviens uzņēmējs vēlēsies elastīgu pieeju no bankas puses un ātru iespējamo risinājumu. Šajā aspektā priekšroka varētu būt mazajām bankām. Taču arī pašiem uzņēmējiem ieteiktu būt atvērtiem dialogam, rūpīgi pārdomāt visas projekta detaļas, analizēt finanšu plūsmu un pārdomāt visus iespējamos aspektus.