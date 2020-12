Toms Jurjevs: Kā Covid-19 ietekmē finanšu tehnoloģiju biznesa attīstību

Covid-19 pandēmija visā pasaulē uzskatāma par krīzi ne tikai veselības, bet arī ekonomikas kontekstā. Pielāgošanās – vārds, kas pašreiz raksturo visu ekosistēmu, jo līdzšinējie paradumi mainās gan sabiedrībā, gan nozarēs. Cilvēki arvien vairāk izmanto attālinātus rīkus, savukārt uzņēmumi meklē alternatīvas, lai transformētu tradicionālos biznesa modeļus un pakalpojumu pieejas. Finanšu tehnoloģiju (FinTech) joma nav izņēmums. Bet kā Covid-19 ietekmē "FinTech" biznesa attīstību?

Kamēr sabiedrībā sejas maskas kļūst par Covid-19 pandēmijas jauno simbolu, finanšu nozarē šo lomu pilda jēdziens "FinTech". Galvenais iemesls ir digitālie norēķini, kas ārkārtējā situācijā palīdz ierobežot klātienes kontaktu un mazināt vīrusa izplatību. Ja, piemēram, cilvēks vēlas tiešsaistē apmaksāt pakalpojumu, veikt starptautisku naudas pārskaitījumu vai saņemt aizdevumu, viņam ir iespēja visu izdarīt viedtālrunī. Šādu priekšrocību piedāvā finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, kas strādā pilnībā attālināti, izmantojot internetu, telefonu un aplikācijas. Tādēļ finanšu tehnoloģiju uzņēmumi atrodas stabilā pozīcijā attiecībā pret standarta kredītiestādēm. Īpaši pandēmijas laikā, kad cilvēki mazāk pārvietojas un izvairās apmeklēt publiskas vietas, tostarp banku filiāles.

Tomēr šajā situācijā finanšu tehnoloģiju nozare ir kā monēta ar divām pusēm. Viena no problēmām saistīta ar naudas pieejamību. Ņemot vērā, ka investori Covid-19 krīzē nav pārliecināti par nākotni, viņi nelabprāt iegulda naudu uzņēmumos. Turpretī finanšu tehnoloģiju kompānijas, ieskaitot tiešsaistes kreditēšanas, kā finanšu nozares sastāvdaļa aizņemas naudu tieši no investoriem, izmantojot dažādus rīkus, tostarp obligāciju emisijas vai P2P platformas. Tādējādi finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, kuriem nav pietiekami dziļas kabatas, atrodas izaicinājumu priekšā, jo pieprasījums pēc finanšu tehnoloģiju risinājumiem ir tikpat liels, bet naudas pieejamība ir būtiski samazinājusies.

Dienas beigās prioritāte – spēja pielāgoties

Otrs faktors saistīts ar sabiedrības maksātspēju. Nav noslēpuma, ka daudzi cilvēki Covid-19 krīzes laikā ir zaudējuši darbu, kas var atstāt ietekmi arī uz viņu finansiālo spēju pildīt saistības. Kā rezultātā ir svarīgi, cik šajā laikā katrā uzņēmumā ir spēcīgas risku un datu zinātnes komandas, lai ātri pielāgotu maksātspējas izvērtēšanas (scoring) modeļus atbilstoši krīzes situācijai. Iespējams, atsevišķi klienti pirms pandēmijas uzrādīja stabilus rezultātus, bet tagad piedzīvo krasas izmaiņas un otrādi. Mēs savlaicīgi sapratām, ka pasaulē mainīsies gan cilvēku paražas, gan maksāšanas paradumi, tajā skaitā mūsu nozares klientiem. Ja agrāk cilvēki ņēma aizdevumu ceļojumiem, iepirkumiem, lielāku vai mazāku preču iegādei, tagad ceļošana nav iespējama, tāpat preces pērk relatīvi mazāk. Tā vietā nepieciešamais finansējums vairāk saistīts ar ikdienas tēriņiem. Tādēļ mēs pirmā Covid-19 viļņa sākumā ievērojami ierobežojām aizdevumu izsniegšanu, fokusējoties uz (scoring) modeļu pilnīgu pārstrādi, lai risku parakstīšana būtu pielāgota "jaunajai realitātei". Ar šādu pieeju jau jūnija beigās spējām atgriezties pirms krīzes biznesa apjomu līmenī un pat tos pārspēt.

Turklāt Covid-19 krīze uzskatāma par lielu spērienu ne tikai daudziem uzņēmumiem, bet arī sabiedrībai, kura ir spiesta sākt izmantot attālinātus rīkus, tajā skaitā finanšu tehnoloģiju risinājumus, jo cilvēku vēlmi fiziski aiziet uz banku vai izdarīt procesus klātienē ietekmē ierobežojumi. Tajā mirklī, kad cilvēki pilnveidos prasmes vadīt savu dzīvi attālināti, viņi sapratīs ieguvumus, cik tas patiesībā ir ērti un forši. Es domāju, ka pēc krīzes būs redzams – pieprasījums pēc šāda veida pakalpojumiem turpinās augt vēl straujāk.

Mežonīgie rietumi pret bērnu autiņiem

Latvijā finanšu tehnoloģiju uzņēmumi ir relatīvi attīstīti gan uz Eiropas, gan pasaules fona. Personīgi varu nosaukt vairāk nekā desmit spilgtas, eksportspējīgas finanšu tehnoloģiju kompānijas, kuru galvenā mītne ir Rīgā, bet uzņēmums strādā visā pasaulē, arī "Sun Finance". Taču kopumā nozare vēl ir bērnu autiņos – ja "FinTech" salīdzina ar interneta attīstību, tad mēs atrodamies 2000. gadā. Savā ziņā var teikt, ka nozare vēl aizvien ir mežonīgajos rietumos. Un Covid-19 krīze noteikti atlasīs ilgtermiņa finanšu tehnoloģiju spēlētājus no "one day wonders" jeb vienas dienas sapņotājiem, kas ir ātri uzplaukuši, bet tikpat ātri arī pazudīs no "FinTech" skatuves. Turpretī uzņēmumi, kas pielāgosies, izdzīvos un iegūs jaunu elpu straujai nākotnes izaugsmei.

Jau pašreiz varam redzēt, ka vīrusa izplatība, kuras ietekmi uz biznesu iepriekš nespēja paredzēt neviens, rezultātā sniedz arī pozitīvu efektu. Ņemot vērā, ka pandēmija akcentē pāreju no skaidras naudas darījumiem un digitāliem pakalpojumiem, "FinTech" uzņemas arvien nozīmīgāku lomu finanšu pakalpojumu tirgū. Un tā nākotnē pieaugs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, cilvēki, kuri sāk pierast pie digitālās pasaules, visticamāk, turpinās to aktīvi izmantot arī pēc Covid-19 perioda. Otrkārt, krīzi pārvarēs tikai spēcīgākie uzņēmumi, kuru konkurētspēja strauji palielināsies. Sagaidāms, ka šādas kompānijas perspektīvā izvēlēsies paplašināt darbību jaunās valstīs, lai palielinātu savu vērtību starp klientiem. Tas nozīmē, ka daļa no finanšu tehnoloģiju kompānijām izstrādās jaunus risinājumus un aizstās atsevišķas banku vai citu pakalpojumu sniedzēju nepilnības. Savukārt pārējie uzņēmumi atmetīs ar roku un pārtrauks pretoties Covid-19 izaicinājumiem.