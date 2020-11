Uģis Začs: Mūsdienu dzīves ritms nav iedomājams bez mazumtirdzniecības inovācijām

Tehnoloģiskās inovācijas maina mūsu iepirkšanās paradumus pat ātrāk nekā mēs apzināmies to nepieciešamību. Neskatoties uz priekšrocībām, tehnoloģiju attīstītājiem vienmēr jārēķinās ar to, ka lielākā daļa lietotāju reti pieņem inovācijas uzreiz – tam vajadzīgs laiks, nereti pat vairāki gadi. Salīdzinot ar abām pārējām Baltijas valstīm, Latvija inovācijas mazumtirdzniecībā pielāgo lēnāk, piemēram, Latvijas veikalos ir par vidēji 30% mazāk pašapkalpošanās kasu nekā Lietuvā vai Igaunijā. Tajā pat laikā, "StrongPoint" novērojumi rāda, kas Latvijā raksturīgs – kad inovācijas ir ieviestas, sabiedrība tās pieņem ātrāk un arī uzreiz novērtē to sniegtās priekšrocības. Tas nozīmē, ka mūsu valsts mazumtirdzniecības sektoram ir ļoti liels potenciāls inovatīvu tehnisko risinājumu ieviešanā. Saskaņā ar šī gada Nacionālās mazumtirdzniecības federācijas (NRF) "Consumer View" pētījumu, 86% patērētāju pauž viedokli, ka šobrīd iepirkšanās ir daudz ērtāka nekā piecus gadus atpakaļ. Kas ir svarīgi patērētājiem šodien?

Saskaņā ar "NRF Consumer View" šī gada datiem, patērētāju vēlmju saraksta augšgalā ir ērta un vienkārša iepirkšanās pieredze. Visu aptaujāto grupu galvenā prasība ir, lai zīmoli un mazumtirgotāji "vienkāršotu manu dzīvi". Pētījuma dati atklāj, ka patērētājus pēc to vēlmēm var iedalīt četrās kategorijās. 41% var dēvēt par "uz vērtību orientētiem patērētājiem", kuri vēlas labu cenu, ērtības un produktus/ pakalpojumus, lai vienkāršotu savu ikdienu, turklāt ir gatavi maksāt par šiem ieguvumiem. "Mērķtiecīgi patērētāji", kas veido aptuveni 40%, meklē produktus un zīmolus, kas atbilst viņu dzīvesveidam un sniedz veselības / labsajūtas ieguvumus. Trešā grupa (13%), ir "uz zīmolu orientēti patērētāji", kuri uzticas zīmoliem – tas arī ir viņu galvenais lēmumu pieņemšanas faktors. Savukārt 6% "uz produktu orientēti patērētāji", koncentrējas uz konkrētā produkta funkcionalitāti.

Šie dati netieši iezīmē inovāciju būtisko lomu pozitīvas iepirkšanās pieredzes veidošanā. Tehnoloģijas ir tās, kas spēj atrisināt dažādas problēmas – tās var palīdzēt sniegt arvien ērtākus, pārdomātākus un efektīvus risinājumus pozitīvas pieredzes un apmierinātības veidošanai, tajā pat laikā, sniedzot uzņēmumam ievērojamus ieguvumus biznesa augšupejai.

Klātienes veikals pret e-pakalpojumu

Saprotams, ka zīmoliem vajadzētu koncentrēties uz savu digitālo klātbūtni, bet ne uz klātienes veikala piedāvājuma rēķina. To, ko klients var iegūt, personīgi apmeklējot veikalu, nav pilnībā iespējams īstenot tādā apmērā, ja zīmols darbojas tikai tiešsaistē. Veikalos var vieglāk "noķert" auditorijas uzmanību un veidot attiecības. Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki kļūst aizkaitināti veikalos ir, ja viņiem ir jāstāv garā rindā, lai apmaksātu pirkumus. Cilvēkiem nav laika ilgi gaidīt un līdz ar tiešsaistes pakalpojumu pieejamību, vairs nav pietiekami labu iemeslu, lai būtu jāstāv rindās. Šeit risinājums ir pašapkalpošanās priekšrocības – mums jau zināmās pašapkalpošanās kases un skeneri, kas jau daļā no Latvijas veikaliem tiek aktīvi pielietoti.

Tāpat uz Latvijas mazumtirdzniecības apvāršņa parādījies jaunākais no risinājumiem – viedie iepirkumu ratiņi, kas vēl vairāk atvieglo iepirkšanos, ļaujot pircējam veikt pirkumus vēl ātrāk, neapmeklējot tradicionālās vai pašapkalpošanās kases. Uz ratiņiem uzstādītajiem displejiem ir pieejama navigācija, kas palīdz veikalā ātrāk atrast nepieciešamo preci; ja ekrānā ir jau ievadīts iepirkumu saraksts, tie "pārliecinās", ka sākotnēji iepirkumu grozā tiek ievietoti smagākie priekšmeti, ar displeja starpniecību var piezvanīt veikala konsultantam vai pat izvēlēties piedāvātās receptes – un viedie iepirkumu ratiņi parādītu, kur atrast konkrētos produktus. Pats iepirkšanās process ir automatizēts, tāpēc no pircēja tas neprasa jaunas, specifiskas prasmes. Nākamais tehnoloģijas attīstības līmenis ir pilnībā automatizēti pārtikas veikali bez kasiera vai pašapkalpošanās kasēm, kas jau darbojas ASV, dažviet Eiropā, mums tuvākās valstīs – Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā.

Neatkarīgi no tā, vai pirkumus veic tiešsaistē, tos saņem veikalā, veic mobilos maksājumus vai apmaksu ar pašapkalpošanās risinājumiem, patērētāji ir adaptējuši mazumtirgotāju ieguldījumus risinājumos, kas vienkāršo viņu norēķināšanās pieredzi. Šī gada kontekstā, kad esam piedzīvojuši vispasaules veselības krīzi, e-komercija ir neatsverams biznesa instruments un ļoti svarīga mūsdienu sastāvdaļa tehnoloģiju attīstības un dzīves ritma kontekstā. Līdz šim uzņēmēji Latvijā pakāpeniski izvēlējās papildināt savu biznesa portfeli ar e-komercijas risinājumiem – papildu darbība e-vidē dažkārt tika plānota pat vairākus gadus. Šobrīd tiek piedzīvots milzīgs uzrāviens – lielā pieprasījuma dēļ e-risinājumi mēdz tapt pat dažu dienu laikā, tādejādi kopumā e-komercijas apjoms Baltijas tirgos ir pieaudzis trīs un pat vairāk reizes.

Kaut arī iepirkšanās ar mazumtirgotāju ieviestajām tehnoloģijām pēdējās desmitgades laikā ir kļuvusi ievērojami ērtāka, patērētāji joprojām meklē papildu veidus, kā ietaupīt laiku un pūles. Piemēram, iepērkoties e-vidē, patērētājiem īpaši būtiski ir saņemt ērtus risinājumus visa iepirkšanās procesa ietvaros – sākot ar brīdi, kad tiek uzsākta produktu meklēšana, ir vienkārši salīdzināt dažādos produktus un to cenu, līdz brīdim, kad bez aizķeršanās var veikt apmaksu par pirkumu.

Apzinātu lēmumu ēra izaugsmes vārdā

Mūsdienu konkurences apstākļos vairs nevar atļauties piedāvāt nepārdomātus risinājumus, kuri nav vērsti uz patērētāja vajadzību nodrošināšanu. Lielai daļai biznesa sektoru, tajā skaitā tirdzniecības jomai, ja tie vēlēsies saglabāt konkurētspēju, būs jāievieš atbilstošas inovācijas. Labā ziņa ir tā, ka inovācijām mazumtirdzniecības sektorā patiešām ir tendence ieviest un virzīt pozitīvas pārmaiņas, piemēram, mazumtirdzniecības sektorā jau ilglaicīgi viens no galvenajiem izaicinājumiem ir darbaspēka trūkums, tāpēc tehnoloģiskās inovācijas, kas vērstas uz procesu automatizāciju, ir viens no risinājumiem. Procesu automatizācija sniedz iespēju tirdzniecības jomā strādājošajiem ikdienā veikt saistošākus un mazāk vienveidīgus darba uzdevumus. Šobrīd, kad pasaule kļūst arvien globalizētāka, nav jautājums par to, vai jaunas mazumtirdzniecības tehnoloģijas parādīsies arī Latvijā. Mēs varam būt droši, ka tas ir tikai laika jautājums.