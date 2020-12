Undīne Skuja: Dāvanām gatavi tērēt no 20 līdz 50 eiro

Gatavošanās Ziemassvētkiem daudziem saistās ar dāvanu iegādi, un arī šajā jomā pandēmija viesusi zināmas izmaiņas – cilvēki veic apdomātākus pirkumus, tāpat aizvien vairāk izvēlas dāvanas ar pievienoto vērtību, kas sniedz paliekošas emocijas. Vienai dāvanai esam gatavi tērēt vidēji no 20 līdz 50 eiro. Kādas dāvanas izvēlamies visbiežāk un kas mainījies dāvināšanas tendencēs?

Pēdējos gados dāvanu iegāde aizvien vairāk tiek atlikta uz pēdējo mirkli. Tam ir dažādi iemesli – aizvien pieaugošā steiga un aizņemtība ikdienā, apziņa, ka ikviena prece vai pakalpojums būs pieejami jebkurā laikā u.tml. Šis gads iezīmējies ar to, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē, vai dāvināt pakalpojumus, jo nav droši, ka, ņemot vērā mainīgos ierobežojumus, dāvanas saņēmējs varēs izmantot konkrēto pakalpojumu. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ cilvēki nogaida un rūpīgi apdomā dāvanas izvēli.

Tendences dāvanu izvēlē

Runājot par to, kādas dāvanas izvēlamies visbiežāk, jāpievērš uzmanība tam, vai dāvanu iegādājamies sava vai pretējā dzimuma pārstāvim. Sievietes, izvēloties dāvanas vīriešiem, parasti cenšas iegādāties lietas, ko saņēmējs pats sev nepirktu, rūpējoties par to, lai dāvana būtu arī lielisks piedzīvojums un pārsteigums. Savukārt, ja sieviete izvēlas dāvanu citai sievietei, priekšroka nereti tiek dota restorāna, SPA vai kultūras vietas apmeklējumam. Sievietes aktīvāk seko līdzi tendencēm, vēloties apmeklēt jaunas un iepriekš neizpētītas vietas, tādēļ šādu pieredzi izvēlas dāvināt arī citām. Ņemot vērā, ka šobrīd jaunu vietu apmeklēšana ir ierobežota, alternatīva izvēle varētu būt dāvana, kas ļautu šīs atpūtas un izklaides iespējas baudīt arī mājās – piemēram, biļete koncertam tiešsaistē vai dāvanu komplekts ar SPA produktiem.

Klasiskā latvieša dāvana

Novērojumi liecina, ka lielā daļā gadījumu dāvana ir saistīta ar ēdienu. Latviešiem ēdiens ir ne tikai neatņemama ikdienas sastāvdaļa, bet arī baudījums, piedzīvojuma un izzināšanas prieks. Ja pirms pandēmijas dāvanā bieži tika izvēlētas restorānu dāvanu kartes vai gatavošanas meistarklases, šogad tā vietā izvēlas pavārgrāmatas un meistarklases tiešsaistē.

Ar vienu dāvanu divi zaķi

Runājot par to, cik daudz esam gatavi tērēt dāvanām, jāpiezīmē, ka vidējā summa vienai dāvanai svārstās no 20 līdz 50 eiro. Neraugoties uz izmaiņām ekonomikā, vidējā dāvanas cenas nav samazinājusies, tieši pretēji – tā ir nedaudz pieaugusi. Skaidrojums daļēji saistāms ar ceļošanas ierobežojumiem, jo līdzekļi, kas iepriekš tērēti atpūtai ārvalstīs, šobrīd var tikt novirzīti citiem mērķiem. Dāvanas cena, protams, ir ļoti atkarīga no izvēlētā koncepta, turklāt pēdējos gados aizvien vairāk izvēlamies dāvanas, ko var lietot vairākas personas, piemēram, dāvanu komplekti pāriem vai divas biļetes uz kādu pasākumu. Šādos gadījumos esam gatavi tērēt vairāk, jo apzināmies, ka saņēmējs ar šo dāvanu dalīsies un piedzīvojums tiks izbaudīts kopā. Šāda veida dāvanu priekšrocība ir iespēja saņēmējam pavadīt laiku un atpūsties ar kādu sev tuvu cilvēku.

Radošāk, nekā iepriekš

Daudzi uzņēmumi šogad ir kļuvuši radošāki, piedāvājot izvēlēties jau gatavas, sakomplektētas dāvanas. Ikviens cenšas padarīt piedāvāto preci vai pakalpojumu pēc iespējas saistošāku. Turpretim pircēji kļuvuši apdomīgāki, mazāk veicot impulsīvus pirkumus.

Pierodam iepirkties internetā

Iepirkšanās internetā viennozīmīgi ir šī brīža realitāte un tās popularitāte saglabāsies arī pēc pandēmijas. Pati esmu klasiskās iepirkšanās piekritēja, tomēr ārkārtējā situācija ir pamudinājusi izmantot interneta veikalus, pakāpeniski pierodot pie šāda veida iepirkšanās. Liela daļa uzņēmumu ir ātri reaģējuši, pielāgojot mājaslapas un sniedzot iespēju iegādāties preces ātri un droši.