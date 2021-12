Vai 'Meta' būs jaunais 'Facebook' aizsegs?

Informācijas tehnoloģiju un sociālo mediju uzņēmuma "Facebook" dibinātājs Marks Zakerbergs pirms mēneša pasaulei paziņoja par korporatīvā zīmola maiņu. Jauno nosaukumu un vizuālo izskatu viņš publiski prezentēja animācijā, kur visu lietotņu un produktu logotipi saplūda vienotā nākotnes vīzijā ar bezgalības simbolu un vārdu "Meta".

Pirms nepilniem divdesmit gadiem, kad tika dibināts uzņēmums "Facebook", dzīve, it īpaši digitālā dzīve bija daudz vienkāršāka. Tāpēc arī uzņēmumam tika dots ļoti saprotams un, manuprāt, ironiski deskriptīvs nosaukums, kas liek acumirklī nojaust, ka te varēs atrast gan tuvāku, gan tālāku paziņu sejas (lasīt – profilus) un ar viņiem komunicēt. Laikam ejot, "Facebook" ir izaudzis par sava veida monstru, kas savus prasmīgos taustekļus ir ieslidinājis visdažādākajās ar mūsu digitālo dzīvi saistītās teritorijās, un pats "Facebook" kā sociālais tīkls ir palicis vien par daļu no šī multimiljardu dolāru vērtā konglomerāta. Tāpēc arī šī radikālā zīmola maiņa liekas gan loģiska, gan saprotama, taču ar saviem apsvērumiem.

Lai uzskaitītu dažus no tiem, svarīgi zināt vienu lietu, kas arī daļēji izskaidro šī raksta tapšanas novēloto laiku, kad "Facebook" zīmola maiņa jau, iespējams, ir zaudējusi savu aktualitāti nežēlīgi ātrajā ziņu ciklā. Kaut arī dzīvojam ļoti komplicētā un ar tehnoloģiskiem brīnumiem pārbagātā pasaulē, cilvēks ir un vienmēr būs salīdzinoši vienkārša, instinktīva radība, kas uz visu jauno un nepierasto skatās aizdomu pilns. Arī savā profesionālajā lauciņā neesmu redzējis radikālu zīmola nosaukuma maiņu, kas būtu sagaidīta ar aplausiem un ovācijām. Gluži pretēji – cilvēku pirmais impulss gandrīz vienmēr gravitēs uz negatīvo pusi. To ņemot vērā un dodot nedaudz laika pirmajam impulsam nosēsties, tagad ir īstais brīdis atskatīties uz "Facebook" nosaukuma maiņu uz "Meta".

Pirmais apsvērums, ko svarīgi apskatīt, ir izvēlētais laiks zīmola maiņai. "Labāk vēlu nekā nekad" ir ļoti atbilstoša latviešu dzīves gudrība šai situācijai. Nav noslēpuma, ka pēdējā laika nogrieznī "Facebook" ir saskāries ar nopietnām reputācijas problēmām, kas cēlušās no sociālā tīkla aizvien pieaugošās lomas dažādos – ne pārāk pozitīvos sabiedrības un politikas procesos. Viltus ziņas, iejaukšanās vēlēšanās un privātuma pārkāpšana ir tikai daži no skaļākajiem ziņu virsrakstiem, kas "Facebook" pavada uz katra soļa. Tāpēc jebkuram mazliet skeptiskākam cilvēkam uzreiz ir skaidrs, ka zīmola maiņa daļēji veikta, lai uzņēmums varētu mazināt šos reputācijas riskus, padarot sociālo tīklu tikai kā daļu no lielā uzņēmuma. Šāda reputācijas dalīšana ir ļoti cinisks, taču ļoti gudrs solis, jo laiks ir nepielūdzams un pēc laika arī vislielākie skeptiķi būs jau aizmirsuši, ka "Facebook" un "Meta" reiz bija viens un tas pats.

Otrs – mazliet ezoteriskāks apsvērums ir par ticamību zīmola maiņai. Iepazīstinot ar jauno nosaukumu, notika arī iepazīstināšana ar jaunā uzņēmuma vīziju. Gandrīz divas stundas garajā video prezentācijā Marks Zakerbergs klāstīja par "Meta" un "Metaverse". Noklausoties prezentāciju, bija tāda jocīga sajūta – it kā jaunums, it kā jau redzēts. Tā arī ir neliela aizķeršanās zīmola maiņā, jo līdz ar lielām izmaiņām zīmolā cilvēkiem ir arī lielas ekspektācijas par izmaiņām uzņēmuma darbībā un attīstības virzienā. Šajā gadījumā tas viss nāca ar nelielu mazuma piegaršu, jo par digitālo pasauli vai digitālo realitāti esam jau dzirdējuši kopš deviņdesmitajiem gadiem. Papildus tam arī doma par pilnīgu pāreju uz digitālo pasauli kļūst aizvien mazāk un mazāk simpātiska, cilvēkiem apzinoties, ka pārlieku liela distancēšanās no realitātes nav cilvēka prātam pārāk veselīga. Likumsakarīgi diskusijas par zīmola maiņu vairāk izvērtās ap dažādām asprātīgām vārdu spēlēm un jokiem un mazāk ap jauno uzņēmuma vīziju un nākotni.

Trešais – ļoti pragmatiskais apsvērums ir par jaunā nosaukuma funkcionalitāti, lietojamību un asociācijām. Nosaukums ir viegli izrunājams, uzrakstāms un saprotams gandrīz visiem planētas iedzīvotājiem, un te viss liekas kā pēc grāmatas. Vienīgā kritika, kas man šajā aspektā ir, – nosaukuma un vizuālās identitātes unikalitāte. "Meta" ir visnotaļ jocīgs nosaukums, kas pirmajā acumirklī liekas pat mazliet augstprātīgs un auksts. Tas parastajam cilvēkam norāda uz vēl lielāku distancēšanos starp uzņēmuma vīziju un kritiku, ko tas saņem par savu negatīvo ietekmi. Ja es būtu Marks, es maz satrauktos par to, ko domā zīmola stratēģis no Latvijas, jo pēc zināma laika un pietiekami daudz naudas samešanas jaunajā nosaukumā, cilvēkiem asociācijas ar "Meta" būs tieši tādas, kādas Marks ir gribējis.

Galvenais secinājums ir nepareiza laika un vietas izvēle konkrēta zīmola maiņai. Arī saturs, kas veido uzņēmuma stāstu, un praktiskās lietās ir neskaidras. Lai gan saprotams, ka īstermiņā cilvēkiem ir jādod laiku, lai identificētos ar zīmolu, tomēr nākotnē "Facebook" kļūs par "Meta" radinieku. Sociālo mediju platforma ik pa laikam piedzīvos reputācijas skandālus un paslēpsies zem kāda cita, šajā reizē "Meta". Tāpēc "Facebook" ir akūti jāuzlabo drošību, dezinformācijas izplatību un privātumu. Pretējā gadījumā nākotnē no viena biznesa virziena varēsim izdarīt secinājumus par visu uzņēmumu kopumā. Tā nu es ar nepacietību gaidīšu, ko par "Meta nosaukumu domāšu pēc pāris gadiem.