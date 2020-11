Vasilijs Karpovs: Kredīts ir ilgtermiņa attiecības, ne vienas dienas randiņš

Kredīta saņemšanā vai izsniegšanā (skatoties no klienta vai bankas puses) līguma parakstīšana ir līdzīgi kā laulības slēgšana – tas ir apliecinājums, ka abas puses ir nonākušas pie vienota viedokļa par turpmākām attiecībām. Pirms kredīta izsniegšanas gan bankai, gan uzņēmējam ir daudz darba, lai sagatavotos, izpētītu, pārbaudītu, radītu uzticību. Tāpat kā cilvēciskās attiecībās, arī banku un klientu sadarbībā var rasties krīzes brīži un vēlme "visu mest pie malas", tādēļ allaž ir svarīgi atcerēties, ka kredīts – tās ir ilgtermiņa attiecības un jo rūpīgāk šīm attiecībām sagatavosimies, jo vieglāk un ērtāk būs tās turpināt.

AS "Expobank" kreditēšanas tirgū Latvijā ir "jauns spēlētājs". Lemjot par bankas darbības virzienu maiņu pērn tika nolemts uzsākt uzņēmējdarbības kreditēšanu, sniedzot finansiālu atbalstu tieši Latvijas uzņēmējiem (rezidentiem) projektu attīstīšanai tieši Latvijā. Redzam, ka šis lēmums (juridisku personu – rezidentu kreditēšana) ir bijis pareizs, jo esošajā situācijā, kad pasauli skarusi Covid-19 izraisītā krīze, finansējuma pieejamība uzņēmuma darbības attīstīšanai vai uzturēšanai ir ārkārtīgi svarīga.

Finanšu līdzekļus vēlas saņemt dažādu nozaru uzņēmumi – gan nekustamā īpašuma attīstītāji un uzturētāji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan ražojoši uzņēmumi. Mūs, kā banku, interesē visas nozares, neesam nosvērušies par labu vienai vai otrai darbības jomai, jo vēlamies bankas kredītu portfeli pēc iespējas diversificēt.

No savas puses mēs redzam, ka Covid-19 krīze uzņēmējdarbību nav apstādinājusi. Protams, ir nozares, kas ir smagi cietušas, taču nevar apgalvot, ka viss ir apturēts un neviens neko nedara, gaidot "labākus laikus". Uzņēmēji ir radoši un uz attīstību vērsti, viņi vēlas sagatavoties laikam pēc krīzes, veiksmīgāk pārciest esošo situāciju un nesamazināt jaudu, ar kādu strādā pašlaik. Mēs redzam, ka uzņēmumi veic ražošanas infrastruktūras modernizēšanu, plāno jaunu nekustamo īpašumu būvniecību vai esošos objektu paplašināšanu, meklē veidus, kā pārstrukturēt darbību utt.

Individuāla klientu apkalpošana – tā nevar būt tikai frāze

Savā salīdzinoši īsajā, bet ļoti ražīgajā kreditēšanas pieredzē esam izvirzījuši sev – bankai, vairākus nosacījumus, kuru mērķis ir pēc iespējas vairāk laika un enerģijas atvēlēt darbam ar katru klientu individuāli. Mūsuprāt, "individuāla apkalpošana" nevar būt tikai sauklis un standarta frāze, – klienta apkalpošanai tiešām jābūt individuālai, specifiskai tieši konkrētā gadījumā.

Esam sev definējuši, ka minimālā summa, ko piešķiram kredītos, ir viens miljons eiro un maksimālā – septiņi miljoni eiro, taču, ja pie mums vērsīsies uzņēmējs ar apjomīgāku plānu, esam atvērti arī sindicētajiem kredītiem sadarbībā ar citām bankām jau par lielākām kredītu summām. Vienu šādu sindicēto kredītu jau esam izsnieguši sadarbībā ar "Expobank" Čehijā.

Kādēļ šāda robeža – viens miljons eiro? Jo uzskatām, ka šobrīd varam nodrošināt kvalitatīvu apkalpošanu un daudz lietderīgāk veltīt savus resursus 10 projektiem ar vērtību viens miljons un vairāk, nekā 100 projektiem par krietni mazākām summām. Līdz ar to katru lūgumu pēc finansējuma mēs spējam izvērtēt daudz rūpīgāk, katram klientam varam veltīt vairāk uzmanības, izprotot viņa vajadzības un piedāvājot risinājumus.

Katram projektam mums ir konkrēts profesionāls menedžeris, kurš šo projektu pārzina no brīža, kad uzņēmējs bankā interesējies par iespējām saņemt finansējumu, līdz par kredīta termiņa beigām. Šādu pieeju ļoti novērtējuši mūsu klienti, kuri aptaujās norāda – vienmēr zini, kam zvanīt un jautāt, nav "jāiet caur" zvanu centru un jāgaida savienojums ar konkrētu nodaļu vai jauno ekspertu. Kā jau minēju sākumā – kredīts ir "ilgtermiņa attiecības", tādēļ svarīgi, lai bankas un klienta starpā rastos savstarpēja uzticēšanās, saprašanās "no pusvārda" un spēja rast risinājumu jebkurā situācijā. Tas iespējams tikai tad, ja abās pusēs ir cilvēki, kas pārzina projektu no A līdz Z.

Mēs esam banka, kurai nav filiāļu visā Latvijā, nav bankomātu tīkla un citu lielām bankām ierastu papildus servisu. Tāpēc tas, ar ko varam konkurēt, ir personīga pieeja klientu apkalpošanas servisā. Būt nelielai bankai ir arī savas priekšrocības, piemēram, lēmumu par kredīta piešķiršanu varam pieņemt jebkurā laika – esam visi speciālisti vienuviet, mums nav noteikts stingrs un negrozāms grafiks Kredītkomitejas sēdēm. Ja visi dokumenti gatavi – varam kaut rīt sanākt kopā un pieņemt lēmumu. Tas arī ir viens no mūsu klientu servisa stūrakmeņiem – ātra lēmumu pieņemšana.

Atbalstīt Latvijas ekonomiku arī krīzes laikā

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par "anti-money laundering" jeb AML prasībām, kas jāievēro visām bankām. Dzirdam, ka uzņēmēji sāk bažīties, ka banku prasības ir pārāk drastiskas un pieeja finansējumam tiek stipri ierobežota.

Arī mēs bankā ļoti lielu uzmanību pievēršam klientu un līdzekļu pārbaudei atbilstoši AML prasībām. Būtībā tas ir viens no svarīgākajiem posmiem mūsu darbā pirms pieņemam lēmumu par sadarbību ar potenciālo klientu.

Tas gan nenozīmē, ka mēs izvairāmies no jebkādiem riskiem un neesam gatavi iedziļināties biznesa būtībā. Banka rūpīgi izvērtē kredītprojektus un lēmums par labu tā uzsākšanai tiek pieņemts gadījumā, ja banka apzinās, ka spēj kontrolēt ar to saistītos riskus. Tā, neskatoties uz Covid-19 vīrusa radīto ekonomisko efektu, "Expobank" turpināja apkalpot un kreditēt Latvijas uzņēmumus.

Viens no piemēriem – bankas pirmais kredīts, izsniegts Covid-19 laikā ir SIA "B-Port" piešķirtais finansējums 1,4 miljonu eiro apmērā. Toreiz visai pasaulei šī situācija bija jauna un neviens nezināja, kā rīkoties, cik ilgi tas viss ilgs. "Expobank" apzinājās plānoto kreditēšanas tempu un apjomu saglabāšanas svarīgumu valsts ekonomikai krīzes laikā, tāpēc arī ārkārtas situācijā spēja ne vien atbalstīt uzņēmējdarbības vidi, piedaloties vienotajā banku moratorijā, bet arī radīt līdzekļu pieejamību tiem uzņēmējiem, kuriem tas bija un ir nepieciešams.

Finanšu iestādēm ir jāatbalsta Latvijas uzņēmēji krīzes laikā, jo mēs visi esam vienas – Latvijas ekonomikas dalībnieki.