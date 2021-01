Viktorija Meikšāne: Kā nodrošināt uzņēmuma izaugsmi nenoteiktos laikos

Pēdējā gada laikā daudzi uzņēmumi ir pieredzējuši pārmaiņas un ir bijuši spiesti rast risinājumus, lai varētu sniegt savus pakalpojumus arī turpmāk. Īpaši spēcīgi pandēmiju izjutušas nozares, kuras ir atkarīgas no sabiedrības mobilitātes, tai skaitā, pasažieru pārvadājumi, viesmīlības industrija, restorāni, kā arī kafija līdzņemšanai. Vai šādos apstākļos iespējams turpināt attīstīties un nodrošināt izaugsmi gan Latvijas, gan Baltijas līmenī?

Galvenais priekšnosacījums izaugsmei, it īpaši grūtos laikos, ir spēcīga un motivēta komanda, kas spējīga īsā laikā mobilizēties, aptvert situāciju un atrast veidus kā situāciju objektīvi izmantot uzņēmuma labā. Nekavējoties tika skatīti dažādi scenāriji, lai izlemtu kā rīkoties. Visas pārmaiņas rada nedrošību un kontekstā ar visu apkārt notiekošo, šobrīd šī nedrošība pastiprinās. Darbiniekiem ir jāsaprot gan uzņēmuma kopējie mērķi, stratēģija, kāpēc tas tiek darīts un konkrētā darbinieka pienesums, lai lielais mērķis izpildītos. Motivācija ir tad, ja darbinieks apzinās savu vietu kopējā bildē. Protams, ir darbinieki, kuri negrib vai nevar ieraudzīt savu pienesumu, tad no šādiem darbiniekiem diemžēl ir jāšķiras. Jo ātrāk šādas negatīvas attiecības tiek identificētas un pārtrauktas, jo labāk uzņēmumam.

Šajā situācijā svarīgs arī akcionāru atbalsts, ticība uzņēmumam un biznesam. Akcionāri varēja norādīt – sarauties un ekonomēt vai dot zaļot gaismu attīstībai. Tā kā akcionāri atbalstīja attīstību, mēs bijām spējīgi sasniegt izaugsmi.

Digitālā attīstība kā izaicinājums

Covid-19 krīzes laikā nepieciešamība pēc digitālās klātbūtnes un inovācijām būtiski palielinājās. Ja uzņēmums grib pastāvēt, tad tam ir jāmainās, taču tas nenotiek bez izaicinājumiem. Lielākais izaicinājums ir cilvēki. Ieviešot pārmaiņas, kas ir jaunas gan uzņēmuma, gan industrijas kontekstā, var sekot zināma skepse un neuzticēšanās. Svarīgākais ir nevis izdomāt, kā tehniski to ieviest, bet gan pārliecināt komandu par to, ka šis ir pareizais veids. Tikai ar visa uzņēmuma atbalstu to ir iespējams izdarīt veiksmīgi.

Arī pirms Covid-19 digitalizācija bija būtisks stratēģiskais mērķis mūsu uzņēmumā, bet situācija lika paskatīties uz to jaunā gaismā. Resursi, kas vairs nebija nepieciešami ikdienā, tika koncentrēti uz dažādiem digitalizācijas projektiem. Mūsu gadījumā veicām apvērsumu tajā, kā tiek pārvaldīti tirdzniecības un administratīvā atbalsta biroja procesi, kā arī loģistikas sistēmām piesaistījām mākslīgo intelektu, kas palīdz efektīvāk plānot, kur un kā apkalpot mūsu klientus. Šāda pieeja palīdzējusi uzlabot pakalpojuma kvalitāti un sakārtot klientu apkalpošanu.

Fokuss uz uzņēmuma vērtībām

Lai veiksmīgi ieviestu projektus un tiem būtu acīmredzams rezultāts, liela tirgus daļa un plašs ģeogrāfiskais pārklājums kafijas līdzņemšanas industrijā ir būtisks. Ja konsolidācija tiek izvēlēta kā viens no izaugsmes ceļiem, svarīgi jau sākumā saprast, kādas ir vērtības, zem kurām uzņēmumi tiks apvienoti. Katra uzņēmuma pievienošana ietver gan tehniskās sistēmas, cilvēkus, procesus, produktus, gan pašu zīmolu. Uzņēmuma vērtība bez peļņas ir arī komanda, spēcīgs zīmols, laba reputācija, inovatīvie projekti, kas nodrošina to, ka uzņēmums ir veselīgs un dzīvotspējīgs.

Uzņēmuma vērtības pieaugums ir bijis svarīgs ne tikai mums, bet arī riska kapitāla fondam "BaltCap", kas devis būtisku ieguldījumu tālākajā attīstībā. "BaltCap" riska kapitāla izpratnē ir pavēris iespēju izaugsmei gan paši saviem spēkiem, gan ar iegādēm. Pēdējo trīs gadu laikā esam veikuši 15 miljonu eiro lielas investīcijas, un šogad "Coffee Address" ir iegādājies divus uzņēmumus – vienu Latvijā, otru Igaunijā, tādējādi nostiprinot tirgus pozīcijas un paverot plašākas attīstības iespējas visas Baltijas līmenī. Protams, šāda pieeja paver arī vairākus riskus. Piemēram, īstermiņā var tikt negatīvi ietekmēts klientu serviss. Mūsu interesēs ir to kontrolēt un samazināt iespēju robežās.

Sakārtota korporatīvā pārvaldība

Uzņēmuma kopējo vērtību nosaka arī korporatīvās pārvaldības principi, un pēdējos piecos gados to nozīme ir tikai augusi. Sakārtota korporatīvā pārvaldība nozīmē skaidri definētas lomas un vērtības, kurās katra no pusēm darbojas un pieņem lēmumus. Ja šīs lomas ir sajauktas un nav skaidrs ko vēlas un dara akcionārs, valde, departamentu vadītāji, tad ieviest pārmaiņas kļūst divreiz grūtāk.

Mums korporatīvā pārvaldība nozīmē trīs lietas: komandu, cilvēkus un rūpes par komandu; sadarbību ar iesaistītajām pusēm, piegādātājiem, akcionāriem; un rūpes par vidi. Arī sadarbība ar "BaltCap", vairāk likusi pievērst uzmanību pareizai korporatīvajai pārvaldībai, tai skaitā, skaidri definējot akcionāru iesaisti. Ja ir jāpieņem lēmums, kurš nozīmē papildu izmaksas, bet ir saskaņā ar principiem, tas tikai pierāda to, ka šie principi tiek ievēroti. Strādājam, lai samazinātu nobrauktos kilometrus, savu fosilo nospiedumu, kā arī piedāvātu ekoloģisku līdzņemamo kafiju. Šajā jomā vēl ir, kur augt.

Pārmaiņas uz pareizo pusi

Neskatoties uz pandēmiju, tendences mūsu biznesa virzienam ir ļoti labvēlīgas. Cilvēki aizvien vairāk ir ceļā un pavada laiku ārpus mājas. Tāpēc nepieciešams nodrošināt piemērotu piedāvājumu. Ja līdz šim automātu kafija daudziem asociējās ar zemu kvalitāti, galvenais uzdevums ir apgāzt šo uzskatu, piedāvājot kvalitatīvu kafiju, kas ir salīdzināma ar labāko baristu gatavotajām. Šobrīd ar digitalizāciju un mākslīgo intelektu ir veiksmīgi sakārtoti uzņēmuma administratīvā atbalsta procesi. Nākamais solis ir vērsts uz klientiem. Sapnis un mērķis ir radīt tīkla sajūtu – padarīt mūs zināmus un radīt interesantu piedāvājumu.

Pārmaiņas ir nepieciešamas, jo visi uzņēmumi, kas nemainās, ar laiku nomirst. Tikai jāzin, kā pareizi saprast un sajust, kas ir tas, kas uzrunā potenciālo klientu nākotnē, un kā piedāvāt to, kas viņam būs interesanti. Risks ir nevis mainīties, bet mainīties uz nepareizo pusi. To nevar paveikt vadītājs viens pats, ir jābūt ļoti spēcīgai komandai. Tikai intensīvu un interesantu diskusiju ceļā var atrast pareizo risinājumu. Un tad, kad visi ir vienā laivā, vadītāja, kā kapteiņa, uzdevums ir kontrolēt, ka visi airē vienā virzienā.