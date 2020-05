Viktors Bolbats: Izkāpjot no komforta zonas, uzņēmējiem var pavērties plašas iespējas

Latvijā jau divus mēnešus ilgst Covid-19 ārkārtējā situācija, un no ierastā atšķiras ne tikai mūsu ikdienas dzīve, bet arī valsts ekonomiskais stāvoklis. Eksperti paredz, ka šī globālā aina atstās manāmu ietekmi uz ekonomiku gan Latvijā, gan pasaulē. Situācija varētu attīstīties dažādi, jo uzņēmējiem pieejams atbalsts gan nacionālo valdību, gan Eiropas Savienības un Eiropas Centrālās bankas līmenī. Turklāt daudziem tieši šādos neparastos apstākļos rodas jaunas domas un investīciju idejas.



Uzņēmēju stāvoklis būs atkarīgs no tā, kādi būs politikas veidotāju lēmumi gan pasaulē, gan Eiropā un Latvijā. Tomēr jebkuram uzņēmējam ir jārēķinās ar stratēģijas pielāgošanu konkrētajai situācijai un tendencēm, kuras viņi novēro savā uzņēmumā. Pat pirms pandēmijas bija redzams, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir Latvijas biznesa mugurkauls, izsniegto kredītu apjoms samazinājies par teju 500 miljoniem eiro. Tas nozīmē, ka kredīti tiek dzēsti vairāk nekā šie uzņēmumi saņem jaunus aizdevumus. Šobrīd uzņēmēji ir sadalījušies divās daļās – tie kas vēlas nogaidīt ar kredīta ņemšanu, un tie, kas vēlas riskēt, ārkārtas situācijā saredzot attīstības iespējas. Tieši šajā segmentā iespējams sagaidīt izaugsmi, jo esošā situācija tikai palielinās vajadzību tirgū pēc naudas resursiem biznesam.

Latvijas ekonomika būtībā ir relatīvi neliels tirgus, kas aug, pateicoties eksportam. Tādēļ Latvijas tautsaimniecība krīzē ir skarta diezgan plaši un uzņēmumiem ievērojami krītas apgrozījumi. Lai arī rodas bažas, ka vairāki uzņēmumi nespēs kvalificēties kredīta saņemšanai, pašlaik ir pieejamas dažādas valsts atbalsta formas, tostarp attīstības finanšu institūcijas "Altum" instrumenti, kuri ļauj bankām, samazinot to riskus, piešķirt jaunu aizdevumu vai atvieglot esošā kredīta apkalpošanu. Ja šāds pieejamo instrumentu klāsts tiks paplašināts, bankām turpmāk būs lielākas iespējas piešķirt kredītus.

Darbības stratēģijas izvērtējumu veikusi arī "Baltic International Bank". Sākot no 2020. gada aprīļa banka maksimāli izmanto elektroniskos un attālinātos darbības kanālus, izveidojot jaunu internetbanku saviem klientiem. Tāpat 2019. gada beigās vairāk nekā puse no aktīvajiem bankas klientiem bija vietējie klienti, šai proporcijai turpinot augt. Ņemot vērā, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) apstiprinājusi, ka bankas kapitāla rādītāji atbilst komisijas noteiktiem robežlielumiem, "Baltic International Bank" plāno pievērsties uzņēmumu kreditēšanai, atbalstot tieši mazos un vidējos uzņēmumus. Tāpat banka turpina palīdzēt klientiem emitēt obligācijas, lai viņi varētu aizņemties arī finanšu tirgos, jo iespēja aizņemties kapitāla tirgū ir neierobežota jeb to ierobežo tikai pats tirgus pieprasījums.

Izaugsme atkal būs, ekonomika atgriezīsies jaunā līdzsvara stāvoklī, un apsveicami ir tie valdības lēmumi, kas orientēti uz biznesa atbalstu. Visiem tirgus spēlētājiem ir jādomā, kā pēc iespējas ātrāk nodrošināt atgriešanos ekonomiskā līdzsvara stāvoklī. Tieši kad atkal būs izdevīgi aizņemties finanšu tirgos, tagad ir ļoti grūti pateikt, bet viens ir skaidrs – finanšu tirgi pēc ārkārtējās situācijas beigām būs tikpat aktuāli kā pirms tās.