Viktors Bolbats: Vecrīgas sakņu spēks

Harmoniska, ērta un mūsdienīga dzīves telpa ir bijis un būs vērtīgs nekustamā īpašuma aktīvs jebkurā ekonomikas attīstības ciklā un situācijā. Vai tā būtu plaša un energoefektīva privātmāja netālu no pilsētas centra, vai arhitektoniski pievilcīga mājvieta jauna projekta dzīvoklī ar skatu uz upi, – šāda īpašuma vērtība parasti nekrītas tiklīdz ekonomikā mainās "valdošie vēji".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdzīgi ar īpašumiem Rīgas sirdī – Vecrīgā. Ņemot vērā, ka īpašumu skaits te ierobežots, bet senās Rīgas šarms vilina ar savu nekur citu pasaulē nenokopējamo unikalitāti, cenas saglabājas augstas par spīti ekonomikas atdzišanai, neskaidrībām par tās nākotni un lejupslīdei citos nekustamā īpašuma segmentos. Vecrīgas vēsturiskajām saknēm ir spēks. Tieši tāpēc manis vadītā banka ir lēmusi kļūt par partneri kāda unikāla ēku kompleksa renovācijai Vecrīgā, laikā, kad citi izvēlas nogaidīt.

"Premium" segmentam laba imunitāte

Vispirms jāsaka, ka tā saucamajā "premium" nekustamo īpašumu segmentā tirgū, pie kā pieskaitāma Vecrīga (kā arī Jūrmala, Mežaparks, Ķīpsala u.c. īpašas vietas), 2020. gada sešos mēnešos nav nedz apstājies nedz būtiski krities. Nekustamo īpašumu uzņēmuma "Baltic Sotheby's International Realty" veiktais pētījums par darījumu aktivitāti 2020. gada pirmajā pusgadā liecina, ka Rīgā ekskluzīvo dzīvokļu nišā aktivitāte bijusi ļoti līdzīga pirmajiem sešiem mēnešiem pagājušā un aizpagājušajā gados. Kopumā Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā ir nopirkti 215 šī segmenta dzīvokļi par teju 48 miljoniem eiro. 90% no visiem "premium" klases īpašumu iegādes darījumiem veido dzīvokļu iegādes darījumi.

Arī mūsu partneri, kas strādā šajā nekustamo īpašumu segmentā jau aptuveni 20 gadus, atzīst, ka Rīgas vēsturiskā centra un vēl dažu pilsētas rajonu potenciāls pagaidām nav pilnībā izmantots. "Salīdzinot ar Viļņu un Tallinu, Rīgai vēl ir ļoti lielas iespējas augt un attīstīties," saka uzņēmējs Aleksandrs Zindmans, ar kuru kopā banka nupat ir sākusi attīstīt nekustamo īpašumu projektu Vecrīgā, Smilšu ielā 16. Trīs ēku kompleksa renovācija ilgs aptuveni gadu, un nākamā gada nogalē īrei un pārdošanai te būs pieejami kopumā 39 dzīvokļi, – gan pavisam nelieli (līdz 27 m2), gan plaši apartamenti.

Mainās pieprasījuma struktūra

Tirgus izpēte liecina, ka pieprasījums "premium" segmentā kļūst daudzveidīgāks, proti, ja kādreiz tie pamatā bija 100 kv.m. un lielāki dzīvokļi, tagad pieprasīti ir arī pavisam nelieli īpašumi. Tas skaidrojams ar divām plašākām cilvēku paradumu pārmaiņu tendencēm. Pirmkārt, tā saucamie jaunie profesionāļi (pamatā runa ir par tehnoloģiju uzņēmumu darbiniekiem) savu dzīves telpu plāno racionāli, taču vienlaikus dod priekšroku kvalitatīvai arhitektūrai, mūsdienīgiem risinājumiem energoefektivitātes jomā un aktīvai sociālajai dzīvei. Otrkārt, iedzīvotāji, kuri ikdienu pavadā ārpus galvaspilsētas, bet vienlaikus savām ērtībām vēlas mājas – biroju pilsētā. Tā pat, domājot par ģimenēm, kurās aug bērni – topošie studenti, varam šo vērtēt kā investīciju bērnu nākotnē, domājot par dzīvesvietu studiju laikā.

Cenas nekrītas

Nekustamo īpašumu kompāniju "Latio" un "Ober-Haus" eksperti apstiprina, ka šā gada vīrusa radītie drebuļi Vecrīgas pievilcīgumu investoru acīs nav būtiski mazinājuši, un pieprasījums pēc īres dzīvokļiem saglabājas augsts. "Vecrīga arvien vairāk kļūst par tūristu piesaistīšanas un izklaides objektu ar kafejnīcām, restorāniem, apskates un izklaides vietām. Šobrīd, protams, tūristiem paredzētie nelielie īstermiņa īres dzīvokļi diezgan veiksmīgi tiek izīrēti ilgtermiņā, piemēram, jaunajiem speciālistiem, kas ir pietiekami maksātspējīgi Vecrīgas īres cenām," atzīst "Latio" Mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evija Dzenīte.

Līdzīgs ir arī "Ober-Haus" vērtējums: "Vecrīga ir īpaša vieta ar savu vienreizējo arhitektūru un statusu, kas vēsturiski ir bijis stabils un drošs investīciju piesaistes objekts/rajons, jo nav pakļāvies lielām cenu svārstībām un, pat ja tādas ir bijušas, salīdzinoši ātri atgriezušās iepriekšējā līmenī. Tam par iemeslu ir ierobežotā teritorija un limitētais ēku/dzīvokļu skaits tajā. Vecrīga ir ļoti iecienīta tūristu vidū un viņi labprāt tur izvēlās naktsmītnes." Covid-19 ietekme pagaidām nav vērojama arī attiecībā uz "premium" segmenta īpašumu cenām, – daļa klientu to bija gaidījuši, bet tā arī nesagaidīja, norāda "Ober-Haus" eksperti.

Kultūrvēsturiskais mantojums un atbildība

Ir vēl kāds iemesls, kas manis vadītajai bankai liek ar īpašu sajūtu un attieksmi uzsākt jaunu nekustamā īpašuma projekta attīstīšanu Vecrīgā. Pēdējo gadu laikā mēs strādājam pie vesela kvartāla rekonstrukcijas un veidošanas Kalēju ielā, kur atradīsies gan bankas birojs, gan būs publiski pieejamas telpas. Šī ir vēsturiski īpaša vieta, kas stāsta par senās Rīgas tapšanu un veidošanos kopš 13. gadsimta. Rīdzenes (Rīdziņas) upes krastā bija osta, vēlāk tika uzbūvēts pilsētas nocietinājumu mūris, kas sargāja Rīgu līdz pat 19.gs. Mūsu mērķis ir pilnībā atjaunot piecas ēkas Kalēju un Vecpilsētas ielās, izveidojot publiski pieejamu senās Rīgas kvartālu, kurā būs apskatāmas un aptaustāmas vēsturiskas liecības par pilsētas veidošanos šajā vietā.

No vienas puses šis ir reti komplicēts projekts, jo kvartāls atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs", UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas "Rīgas vēsturiskais centrs" un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa "Vecrīgas arheoloģiskais komplekss" teritorijā. No otras, – Vecrīga ir viena no Latvijas, Baltijas un Eiropas lielākajām kultūrvēsturiskajām vērtībām, un tās saglabāšana, ir manas paaudzes atbildība. To ir svarīgi apzināties, izprast pirms aizsākas ikdienas darbs ar arhitektiem, arheologiem, būvniekiem un visu šo procesu uzraugiem. Tas palīdz saglabāt mieru un vēsu prātu, jo atrodamies taču vietā, kas augusi jau vairāk nekā astoņu gadsimtu garumā. Neskatoties uz postošiem ugunsgrēkiem, kariem un slimībām, šī aizvien vēl ir vieta, kas mūs iedvesmo un priecē. Tāpēc nebūs nepārsteidz tas, ka pandēmijas izraisīts sešu mēnešu neskaidrību vilnis interesi par Vecrīgu nav samazinājis. Esot šeit var just: tas ir likumsakarīgi.

https://lv.balticsothebysrealty.com/dzivoklu-darijumi-nosaka-toni-premium-klases-ipasumu-tirgu/