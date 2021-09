Voldemārs Strupka: Augusts finanšu tirgos – ekonomika palēninās ASV un Ķīnā, bet Eiropā uzrāda spēcīgu sniegumu

Augustā finanšu tirgos ievērojami saruka Ķīnas ražošanas aktivitāte un ASV uzņēmējdarbība turpināja palēnināties, bet Eiropā tirgus situācija – iepriecinošāka. Augustā Kanzassitijas Federālo rezervju bankas rīkotajā "Jackson Hole" simpozijā, kur pulcējas centrālie baņķieri, ekonomisti, akadēmiķi un finanšu tirgus dalībnieki, lai apspriestu galvenos ilgtermiņa politikas jautājumus, kas saistīti ar monetāro politiku un finanšu regulējumu, Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājs (Fed) Džeroms Pauels paziņoja par gatavību šogad sākt samazināt aktīvu atpirkšanas apjomu. Pauela kungs neaizmirsa arī "apdrošināties" ar atrunām par nepieciešamo ekonomikas attīstības tempu, darba tirgus dinamiku un inflācijas rādītājiem, neakcentējot procentu likmju paaugstināšanas laikus. Akciju tirgus "sadzirdēja" tikai vienu vēstījumu – tuvākajā laikā likmju paaugstināšana nenotiks, tāpēc Amerikas indeksi piedzīvoja strauju izaugsmi un augusta pēdējās dienās uzstādīja jaunus visu laiku rekordus, tādejādi atzīmējot septīto pieauguma mēnesi pēc kārtas.

Pirmo reizi gandrīz 18 mēnešu laikā saruka Ķīnas ražošanas aktivitāte, ko ietekmēja jaunākie Covid-19 uzliesmojumi un ierobežojumi, kā arī augstās izejvielu cenas un piegādes ķēdes vājās vietas. "Caixin" ražošanas iepirkumu vadītāju indekss augustā bija 49.2 punkti, salīdzinot ar 50.3 jūlijā, zem atzīmes, kas atdala augšanu un kontrakciju. Ierobežojumi lielā mērā ietekmēja pakalpojumu sfēru – oficiāls ne-ražošanas PMI samazinājās līdz 47.5 punktiem, salīdzinot ar 53.3 jūlijā. Ražošana saruka arī Vjetnamā, Indonēzijā un Malaizijā, bet Japānā un Dienvidkorejā bija vērojama lēna paplašināšanās.

Uzņēmējdarbības aktivitāte ASV turpināja palēnināties trešo mēnesi pēc kārtas, ko ietekmēja joprojām pastāvošās problēmas piegādē un jaudas ierobežojumi – "IHS Markit flash US Composite PMI Output Index", kas seko līdzi ražošanas un pakalpojumu nozarēm, samazinājās līdz 55.4 punktiem, salīdzinot ar 59.9 punktiem jūlijā. ASV patērētāju uzticību negatīvi ietekmēja strauji augošie Covid-19 saslimstības rādītāji un augstākas inflācijas gaidas – CB patērētāju uzticības indekss augustā samazinājās līdz 113.8 no 125.1 jūlijā, kas ir zemākais rādītājs kopš februāra.

Situācija Eiropā ir iepriecinošāka

Atšķirībā no Āzijas un ASV, ražošana Eirozonā, kaut arī nedaudz palēninājās, augustā uzrādīja spēcīgu sniegumu. Tomēr ekonomikas noskaņojums augustā pasliktinājās – Eiropas Komisijas ekonomiskā noskaņojuma indekss uzrādīja 117.5 punktus, salīdzinot ar 119.0 jūlijā. Optimisms rūpniecības nozarē samazinājās līdz 13.7 no 14.5, pakalpojumu nozarē līdz 16.8 no 18.9 un patērētāju noskaņojums samazinājās līdz -5.3 no -4.4. Inflācija Eirozonā pārsniedza ECB noteikto 2% mērķi un paātrinājās līdz 10 gadu augstākajam līmenim – 3%, ko noteica augstākas enerģijas, pārtikas un rūpniecības preču izmaksas.

Valsts obligāciju ienesīgumi atgriežas februāra līmeņos

Centrālās bankas izmisīgi cenšas verbāli mazināt inflācijas riskus, lai saglabātu procentu likmes tuvu nullei. Tirgi pagaidām turpina spēlēt šo spēli - Vācijas desmitgadīga parāda ienesīgums atkal ir dziļi negatīvs, Francijas obligāciju ienesīgums atkal kļuva negatīvs, un arī ASV parāda ienesīgums piedzīvoja ievērojamu kritumu. Neskatoties uz sajūtu, ka Centrālās bankas ir visvarenas, ASV desmitgadīgās obligācijas tuvojas līmenim, kad tās tiek uzskatītas par diezgan dārgām, tāpēc nebrīnīsimies par korekciju šajā aktīvu klasē.

Daži pašslavējumi un brīdinājumi

Pagājušajā vasarā vienā no "Signet Bank" finanšu tirgus apskatiem mēs ar pārliecību rakstījām, ka nākamo divu gadu laikā redzēsim S&P 500 virs 4000 punktu līmeņiem. Pamatojoties uz tirgus uzvedību pēc nelielas korekcijas pagājušā gada rudenī, kā arī ASV prezidenta vēlēšanām, kļuva skaidrs, ka akciju tirgus tiecās pēc daudz augstākām indeksu vērtībām (retais mums ticēja). Jau 2020. gada beigās atzīmējām, ka tirgus struktūra runā par S&P 500 indeksa līmeņiem virs 5500+ nākamajos 3 gados. Daudziem ir grūti noticēt šādiem līmeņiem. Patiesībā, situācijā, kad "viss jau ir dārgs", mums pašiem ir grūti tam noticēt, taču, kā mēdz teikt, ar tirgu diskutēt ir bezjēdzīgi. S&P 500 pārsniedza 4500 atzīmi augusta beigās, kas nozīmē, ka ASV tirgus iespaidīgi "dubultojās" mazāk nekā 17 mēnešu laikā. Protams, ziņās tam vienmēr bija paskaidrojumi, ka šī ir selektīvā atmiņa un subjektīva notikumu interpretācija, bet būsim godīgi, praktiski neviens no mums zināmajiem tirgus dalībniekiem neticēja šādam scenārijam ne šopavasar, ne pagājušajā vasarā, vai vēl jo vairāk vertikālā krituma laikā 2020. gada pavasarī.

Jā, globālā ekonomiskās aktivitātes palēnināšanās tendence, visticamāk, turpināsies arī šajā rudenī, tāpēc ir saprotams, ka finanšu tirgos iezogas uzskatāma nervozitāte. Galvenās bažas rada inflācijas rādītāji un tirgus reakcija uz gaidāmo Fed darbību. Tomēr atļausimies izvirzīt pieņēmumu, ka kritums, ko visi daudzus mēnešus gaida ar aizturētu elpu, nebūs tik dziļš, kā daudzi vēlētos, un pēc tā indeksi nākamo 2 ceturkšņu laikā steigsies iekarot līmeņus, kas ir par 10-12% augstāki par pašreizējiem.