Voldemārs Strupka: Inflācijas temps sagādā arvien lielākas galvassāpes

Šķiet, ka janvārī tirgus dalībnieki saprata, ka FRS (Federālo rezervju sistēma), visticamāk, nejoko par stingrāku monetāro politiku. Akciju indeksi, kas pagājušā gada pašās beigās sasniedza visu laiku augstākos punktus, janvāra beigās nokritās līdz "S&P" 500 4212 punktiem, izveidojot ievērojamu atbalsta līmeni, ko "lāčiem" būs grūti pārvarēt. Turklāt, ja viņi janvārī sasniegto zemāko punktu nepārvarēs februāra pirmajā pusē, ar lielu varbūtību varēs runāt par korekcijas beigām.

FOMC (ASV Federālo rezervju sistēmas Atvērto tirgu komitejas) janvāra sēde pagāja bez pārsteigumiem un solījumiem, un mēs dzirdējām to, ko paredzējām: aktīvu atpirkšana beigsies martā, drīz būs pieņemami paaugstināt procentu likmes un sākt samazināt bilanci. Tika uzsvērti algu, inflācijas un ekonomikas pieauguma tempi. FOMC domā paaugstināt likmes jau martā (un pēc tam, iespējams, gandrīz katrā sanāksmē). Pauels atzina, ka FRS bilance ir lielāka nekā tai vajadzētu būt, un inflācijas riski ir augstāki nekā sākotnēji gaidīts. Tādējādi FRS ir gatava uzsākt agresīvu monetāro politiku un pie tās pieturēties, līdz inflācijas spiediens sāks mazināties.

Pasaules ekonomika neiespaido

Ķīnas ekonomika turpināja palēnināties, lai gan ir vērts teikt, ka janvāris un februāris parasti ir "vāji" mēneši Ķīniešu Jaungada brīvdienu dēļ. Valdība meklē veidus, kā stabilizēt ekonomiku pirms svarīgākās partijas vadītāju sanāksmes, centrālajai bankai jau samazinot procentu likmes un amatpersonām solot lielāku fiskālo atbalstu. Ražošanas aktivitāte samazinājās arī ASV (līdz 14 mēnešu zemākajam līmenim), ko ietekmēja Covid-19. Savukārt pirmo reizi pēdējo četru nedēļu laikā samazinājās pieteikumi bezdarbnieku pabalstiem.

Ražošanas aktivitāte Eirozonā janvārī pieauga; "IHS Markit" ražošanas iepirkumu menedžeru indekss uzkāpa līdz piecu mēnešu augstākajam līmenim. Preču cenas turpināja pieaugt, taču lēnākā tempā nekā decembrī, un ražotāji lielāko daļu šī pieauguma pārnesa uz patērētājiem – preču cenu indekss pieauga līdz 72,7 (otrs augstākais rādītājs gandrīz pēdējo divdesmit gadu laikā), salīdzinot ar 70 punktiem decembrī, kas ietekmēja ekonomiskā noskaņojuma pasliktināšanos.

Dolārs, metāli un nafta

Janvāris bija labs mēnesis mūsu EUR/USD tirdzniecības idejai – pāris sasniedza 1,1450 apgabalu un pēc tam ātri pietuvojās mūsu 1,1000 mērķim. Šķiet, ka tirgus vairāk uzticas Federālai rezervju sistēmai, jo procentu likmju diferences runā par labu ASV dolāram. Pāra pretestības zona joprojām ir 1,1400-1,1500 punkti, savukārt 1,1000 ir ērta atbalsta zona.

Elektroenerģijas cenas joprojām ir viena no galvenajām tēmām mūsu ikdienas dzīvē. Ir tik daudz iemeslu, kāpēc nafta ir dārga, tāpēc mēs vēlējāmies apskatīt "melno zeltu" no tīri tehniskā viedokļa. Vidēja termiņa cenu darbība pēc Covid-19 izpārdošanas 2020. gada pavasarī ir iespaidīga, taču tehniskā perspektīva īstermiņā var nebūt tik laba. Pastāv liels risks, ka nafta veido pagaidu virsotni, no kuras var sagaidīt dziļu kritumu līdz 60 dolāriem par barelu līmeņiem.

Džonam Meinardam Keinsam reiz jautāja, kāpēc viņš mainīja dažus mēnešus iepriekš publicētu prognozi, uz ko viņš atbildēja: "Kad fakti mainās, es mainu savu viedokli. Ko jūs darāt, kungs?" Dārgmetāliem bija tik daudz iespēju uzsākt (pareizāk sakot, turpināt) ilgi gaidīto ralliju, taču tās visas beidzās ar neveiksmi. Tas, ka šādos apstākļos (dziļi negatīvas reālās likmes) dārgmetālu cenas turpina konsolidēties, mūs nevar neuztraukt. Esam diezgan apmierināti ar ilgtermiņa pozīcijām zeltā un sudrabā, bet kā ļoti reālu iespēju saskatām varbūtību, ka šajā aktīvu klasē īstermiņā var būt ievērojams kritums.

Centrālo banku politika nenāk par labu fiksēta ienākuma tirgiem

Inflācijas temps sagādā arvien lielākas galvassāpes kā parastajam patērētājam, tā arī Centrālo banku vadītājiem. Kā jau minēts, šogad tiks izvērsta aktīva darbība no FRS puses, cerot mazināt inflācijas negatīvo spiedienu uz ekonomiku. Protams, tas nevar neiespaidot obligāciju tirgu. Tirgus dalībnieki ir sākuši pozicionēt savus ieguldījumus atbilstoši ierobežojošai monetārajai politikai no FRS puses, kas ir radījis negatīvu ietekmi uz etalona obligāciju cenām. Tirgus arī nav pārliecināts, kā tieši un cik strauji FRS veiks solītās darbības. Kamēr šāda nenoteiktība saglabājas, finanšu tirgi būs pakļauti paaugstinātām cenu svārstībām.

Sagaidāms, ka obligāciju tirgos turpināsies pēdējos mēnešos vērojamā dinamika, kad etalona obligācijas "spēlē" galveno vijoli un kustina aiz sevis visus pārējos tirgus, it sevišķi investīciju reitinga obligācijas. Līdz šim augsta riska obligācijas bija vairāk pasargātas no etalona likmju kāpuma, jo tās guva atbalstu no vispārējā pozitīvā tirgus noskaņojuma. Janvārī, kad bija vērojama noskaņojuma maiņa pret riska aktīviem, cenu kritumi kļuva reāli arī augsta riska obligācijām. Savukārt attīstības valstu obligāciju tirgiem papildu visam pieminētajam par sliktu nāk arī ģeopolitiskie riski, kas šobrīd izteiktākie ir Austrumeiropā (pirms tam cieta Turcija un Ķīna).

"Zoom in, zoom out"

Sagaidāmi, Pauela atzinumi tirgiem ne īpaši patika, un ieraudzījām akciju, obligāciju, dārgmetālu un pat izejvielu kritumu. Mēs nesteidzamies "pirkt tirgu", kaut gan sākam palielināt atsevišķas pozīcijas. Jā, varam ieraudzīt vēl vienu krituma vilni, taču "S&P 500" indeksa līmeņi zem 4400 ir ļoti ērti ilgtermiņa iegādei. Tikpat ērti, kā līmeņi virs 4700 punktiem bija ērti naudas peļņas fiksēšanai iepriekšējā gada beigās. Negribas skriet tirgum pa priekšu, bet ir liela iespējamība, ka jau februāra pirmajā pusē sāks veidoties "tirgus dibena" jeb korekcijas beigas pazīmes.