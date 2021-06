Voldemārs Strupka: Maijs finanšu tirgos – inflācija un ekonomikas augšupeja

Maijā finanšu tirgū valdīja bažas par inflāciju, pieaugošās ražošanas izmaksām un saspringto darba tirgu. Tomēr pēc Federālās atklātās tirgus komitejas aprīļa sanāksmes publicēšanas ASV akcijas reaģēja pozitīvi un, neskatoties uz īsu korekciju maija vidū, sasniedza atkal jaunus visu laiku augstākos līmeņus. Eksperti paredz, ka tuvākajā nākotnē pasaules ekonomika saglabās savu augšupeju. Arī Eiropas Centrālās bankas (ECB) publicētajā pārskatā par eirozonas ekonomikas finanšu stabilitāti Centrālā banka demonstrē optimistisku priekšstatu par finanšu un ekonomiskajiem apstākļiem tirgos.

Maijā ražošanas aktivitāte pieauga trijās lielākajās ekonomikās, kurām mēs sekojam līdzi. Eirozonas "IHS Markit Manufacturing PMI" indekss pieauga līdz 63,1 punktam, kas vēl vairāk norāda, ka bloka ekonomika beidzot sāk atgūties. ASV "ISM Manufacturing PMI" pieauga līdz 61,2 punktiem, pateicoties pieaugošajiem pasūtījumiem. Nepabeigtie ražojumi arī ir pieauguši izejvielu un darbaspēka trūkuma dēļ. Arī maijā ražošanas aktivitāte Ķīnā palielinājās un, pateicoties spēcīgākam iekšējam pieprasījumam un eksportam, sasniedza visaugstāko izaugsmi šogad.

Eiropas Komisijas ekonomiskā noskaņojuma indekss maijā pieauga līdz 114,5 punktiem, kas ir augstākais līmenis kopš 2018. gada janvāra. Vēl viena ekonomikas atveseļošanās pazīme (kaut arī nedaudz satraucoša) bija inflācijas līmenis eirozonā, kas maijā pieauga līdz 2% salīdzinājumā ar aprīļa 1,6%. Inflāciju noteica augstākas enerģijas izmaksas, savukārt pamatinflācija saglabājās diezgan stabila – 0,9%.

Šogad bez maija izpārdošanas

Mēneša sākumā "S&P 500" tās vērtībai pievienoja vēl 1,56%. Likās, ka tirgi atzinīgi vērtē notiekošās vakcinācijas kampaņas gaitu. Vairāk nekā 50% ASV iedzīvotāju un vairāk nekā 39% Eiropas Savienības iedzīvotāju ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu. Turklāt jauno Covid-19 gadījumu skaits (uz miljonu) samazinājās par 69,8% ASV un par 62,7% Eiropā. Turklāt lielākā daļa ASV štatu ir atcēluši masku prasības vakcinētiem cilvēkiem. Eiropā maskas joprojām ir obligātas.

Obligāciju tirgus redzējums attiecībā uz inflāciju vēl nav skaidrs

Daudziem runas par inflāciju joprojām ir tikai runas. Bailēm no reālās inflācijas jāatspoguļojas gan procentu likmēs, gan obligāciju ienesīgumos, vai ne? Varš, koksne un daudzas citas preces ir visu laiku augstākajā līmenī, taču obligāciju tirgus par to nav izrādījis pārāk lielas bažas. Valsts obligāciju ienesīgums maijā praktiski nemainījās, un augsto ienesīgumu segments attīstīto valstu tirgos parādīja to pašu vienaldzību. Faktiski Vācijas Bundu 10 gadu grafiks skaidri parāda augšupejošu trendu, un cenas pašlaik ir tā atbalsta līmenī, kas norāda uz "pirkšanas" iespēju – signālu, kuram tirgus ir "ticējis" kopš 2011. gada. Tāpēc nākamajās nedēļās mēs vēlamies saņemt skaidru atbildi no obligāciju tirgus dalībniekiem par viņu attieksmi pret inflāciju – vai viņi nolems ignorēt tās signālus un "pirkt" pašreizējos cenu līmeņus, vai arī valdības obligācijas ieraudzīs pārdošanu, padarot kopējo tirgus bildi interesantāku.