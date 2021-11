Voldemārs Strupka: Oktobris finanšu tirgos – inflācijas dati apstrīd ASV Federālās Rezervju sistēmas nostāju

Līdz gada beigām inflācija, visticamāk, turpinās nodarbināt investoru prātus. Taču, lūkojoties tālākā nākotnē, gribētos ticēt, ka cenu pieauguma tempa noturīgumu ietekmēs arī patērētāju algu dinamika. Makroekonomiskie rādītāji sāk liecināt par lēnāku ekonomisko aktivitāti, kas varētu mazināt inflācijas līdzšinējo pieauguma tempu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar patēriņa cenu pieaugumu, palielinās spiediens uz ASV Federālo Rezervju sistēmu (FRS), kas jau apmēram pusgadu savos komentāros presei norāda, ka inflācijas draudi ir pārejoši. Tomēr dati liecina par pretējo. Oktobra beigās Eiropas Centrālās bankas (ECB) vadītāja atzina, ka viņasprāt inflācija ir noturīga un saglabāsies. Savukārt tas liecina par sliktu attīstīto valstu valdības un zema riska obligāciju tirgiem, kas ir visvairāk pakļauti procentu likmju riskam. Neskatoties uz to, riska prēmijas komercsabiedrību obligācijām saglabājas nemainīgas. Tas attiecas gan uz investīciju, gan spekulatīvā reitinga obligācijām attīstītajās valstīs. Atzīmēšanas vērts ir attīstības valstu augsta ienesīguma obligāciju tirgus riska prēmiju kāpums. Lai gan tas varētu šķist paradoksāli, bet kopš vasaras beigām sliktākos rezultātus uzrāda vienlaicīgi zemākā un augstākā riska obligāciju indeksi.

Pēdējos pāris mēnešus attīstīto valstu obligāciju tirgi ir bijuši pakļauti pārdošanas spiedienam, ko sekmēja noturīgā un pieaugošā inflācija. Turklāt īstermiņa parāda vērtspapīri (ar dzēšanu līdz 2 gadiem) oktobrī sāka iecenot arī FRS ilgi piesaukto valsts obligāciju ikmēneša iegādes apjomu samazinājumu, kā arī nākamā gada paredzēto bāzes procentu likmju palielināšanu. Tieši šis faktors pēdējo nedēļu laikā radīja straujāku īstermiņa valsts obligāciju ienesīguma kāpumu, salīdzinot ar ilgtermiņa obligācijām (dzēšanas termiņš virs 5 gadiem). Šis process, ko sauc par ienesīguma līknes izlīdzināšanos, parasti ir pirmais rādītājs, kas norāda uz ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos.

Akciju indeksi sasniedz jaunus rekordus

Pat ja finanšu tirgi bija noraizējušies par ietekmi no aktīvu iegādes programmas (QE) samazināšanās, oktobrī tirgus dalībnieki acīmredzot to neņēma vērā. Oktobra mēnesī tika sasniegti jauni rekordi ASV un Eiropas akciju indeksiem. Piemēram, "S&P 500" nākotnes kontraktu (futures) cena oktobrī pieauga par 8%, "Nasdaq" 100 uzrādīja 10% pieaugumu, Francijas "CAC 40" pieauga gandrīz par 6%, bet "Eurostoxx" 600 par 4,6%.

Tas viss notiek uz trešā ceturkšņa spēcīgo peļņas pārskatu fona, ko uzrāda korporatīvais sektors. Līdz šim aptuveni 60% uzņēmumu no "S&P 500" indeksa ir iesnieguši savus ceturkšņa pārskatus, no kuriem divas trešdaļas ir ziņojuši par labākiem ienākumiem nekā gaidīts. Tajā pat laikā 82% no šiem uzņēmumiem ziņoja par lielāku peļņu uz vienu akciju (EPS) nekā prognozēja analītiķi.

ASV un Eiropa jutās labi, Ķīna atpaliek

Ķīnas rūpnīcu aktivitāte oktobrī saruka otro mēnesi pēc kārtas, ko negatīvi ietekmēja augstās izejvielu cenas, kā arī zemāks iekšzemes pieprasījums. Pakalpojumu sektors uzrādīja izaugsmi, lai gan nedaudz zemākā tempā nekā septembrī. Oficiālais PMI (Purchasing Managers' Index) pakalpojumu sektorā ir samazinājies līdz 52,4, salīdzinot ar septembra 53,2, liecina Valsts statistikas biroja dati. Oktobra oficiālais kopējais PMI, kas ietver gan ražošanas, gan pakalpojumu nozares, samazinājās līdz 50,8 salīdzinājumā ar 51,7 septembrī. Patērētāju tēriņi joprojām ir vāji, jo valdība ir noteikusi stingrākus ierobežojumus ceļošanai un saviesīgām pulcēšanās vietām.

Eirozonas ražošanas aktivitāte bija spēcīga, taču nedaudz samazinājusies salīdzinājumā ar septembra līmeni, pieaugot izejvielu cenām. Piegādes ķēdes problēmas un augošā inflācija īpaši skāra Francijas, Vācijas un Spānijas rūpnīcas. Pieaugošās izmaksas un piegādes ķēdes ierobežojumi turpina spiedienu uz eirozonas uzņēmējdarbību – oktobrī "IHS Markit Flash Composite PMI" samazinājās līdz sešu mēnešu zemākajam līmenim – 54,3, salīdzinot ar 56,2 septembrī.

ASV biznesa aktivitāte oktobrī uzrādīja stabilu pieaugumu – "IHS Markit ASV Composite PMI" oktobra pirmajā pusē pieauga līdz 57,3 no 55 punktiem septembrī. Uzņēmējdarbības aktivitātes pieaugumu veicināja pakalpojumu sektors – "IHS Markit" pakalpojumu sektora PMI palielinājās līdz 58,2 no 54,9 pirms mēneša. To amerikāņu skaits, kuri iesniedza jaunus bezdarbnieka pabalstu pieprasījumus, samazinājās līdz zemākajiem rādītājiem 19 mēnešos.

FRS nepārsteidz

Federālo Rezervju (FED) vadības sanāksme novembra sākumā noritēja bez pārsteigumiem. FRS pārstāvji paziņoja, ka obligāciju pirkšanas samazināšana tiks uzsākta "vēlāk šajā mēnesī", katru mēnesi samazinot pirkumus par 15 miljardiem ASV dolāru no pašreizējiem 120 miljardiem mēnesī. Runājot par inflāciju, FED turpina uzstāt, ka tās pieaugums lielā mērā ir pārejošs, kas liek domāt, ka "baloži" joprojām nosaka toni komitejā. Lieki piebilst, ka FOMC (Federālā atklātā tirgus komiteja) balsoja par procentu likmju nepaaugstināšanu. Tirgi reaģēja pozitīvi, "S&P 500" nākotnes kontraktu līgumiem sniedzoties tālāk līdz pat 4660 atzīmei.