Voldemārs Strupka: Septembris finanšu tirgos – loģistikas problēmas eirozonā un suverēnās obligācijas

Pēdējo divu mēnešu laikā pasaules suverēno obligāciju ienesīgumi auga naftas un gāzes cenu kāpuma ietekmē, tāpēc tagad pastāv liela varbūtība, ka tuvākajā nākotnē mēs redzēsim daudz zemākas obligāciju cenas. Centrālo banku uzdevums ir grūts – saglabāt zemas procentu likmes, ņemot vērā pieaugošās enerģijas izmaksas, kas galu galā paaugstina lielāko daļu cenu patēriņa grozā. Ja naftas un gāzes cenas var noturēt pašreizējo cenu līmeņus, cik ilgi centrālās bankas izliksies, ka tā nav problēma.

Septembrī ražošana ASV pieauga, neskatoties uz ilgāku kavēšanos izejvielu piegādē un to cenu kāpumu. Covid-19 gadījumu skaita pieaugums ir negatīvi ietekmējis patērētāju uzticību, kas samazinās jau trešo mēnesi pēc kārtas un ir zemākajā līmenī kopš februāra – 109,3 punkti, salīdzinot ar 115,2 augustā. Septembra laikā pieauga to amerikāņu skaits, kuri iesniedza jaunus bezdarbnieku pabalsta pieteikumus, lai gan četru nedēļu slīdošais vidējais rādītājs samazinājās līdz zemākajam līmenim kopš 2020. gada marta vidus.

Ražošanas pieaugums eirozonā turpinājās arī septembrī, taču lēnākā tempā, un atkal galvenais iemesls tam bija piegādes problēmas, – "IHS Markit" gala ražošanas PMI septembrī samazinājās līdz 58,6 punktiem no augusta 61,4. Preču cenu indekss septembrī saglabājās stabils, norādot, ka loģistikas problēmas joprojām ietekmē izmaksas. Ekonomiskais noskaņojums Eirozonā septembrī nedaudz uzlabojās, pateicoties patērētāju optimismam. No otras puses, Vācijas ekonomikas atveseļošanās septembrī palēninājās – biznesa aktivitātes indekss apstrādes rūpniecībā "IHS Markit" septembrī samazinājās līdz 58,4 punktiem, salīdzinot ar 62,6 augustā. Augstās ražošanas resursu cenas, kā arī elektroenerģijas izmantošanas ierobežojumi negatīvi ietekmēja ražošanas aktivitāti Ķīnā, kas septembrī nedaudz samazinājās. Izejvielu cenas joprojām satrauc – izejvielu izmaksu apakšindekss septembrī pieauga līdz 63,5 no 61,3 punktiem augustā.

Dolāra kāpums rada spiedienu uz dārgmetāliem

Eirodolārs joprojām atrodas plašas konsolidācijas koridorā, pat ja tā pēdējā cenu kustība brīdina par iespējamām problēmām eiro, kas nozīmē, ka EUR/USD cenu līmenis 1,1490 un galvenais atbalsta līmenis 1,1300 tagad ir pakļauti riskam. No otras puses, redzam EUR/USD 1,1700-30 reģionu kā nozīmīgu pretestības līmeni. Dolāram ir tendence pieaugt kapitāla tirgū stresa laikos.

Pieaugot dolāra cenai, dārgmetāliem bija vēl viens grūts mēnesis. Sudrabs pārdzīvoja īpaši spēcīgu izpārdošanu, un tagad cīnās, lai noturētu šā brīža atzīmi – 21,50 ASV dolāru par trojas unci (1 trojas unce = 31,1035 g). Ir tik daudz aspektu, kas norāda, ka sudrabs pašreizējā līmenī ir "lēts", taču mēs vēlētos, lai tirgus palīdzētu ar cenu pieaugumu. Zelts turpināja veidot atbalstu XAU/USD 1700-1730 apgabalā. Kamēr metāla cena ir virs 1650 dolāru par trojas unci, vidēja termiņa perspektīva joprojām ir pozitīva.

Akciju tirgi un valsts parāds

Saistībā ar valsts obligāciju ienesīguma pieaugumu septembrī akciju tirgū bija vērojams ievērojams kritums. 10 gadu ASV valsts kases papīru ienesīgums pieauga no 1,30% līdz 1,56%, un gan fundamentāli, gan tehniski, visticamāk, redzēsim 1,7% atzīmi drīzāk nekā vēlāk. Paturot to prātā, varam sagaidīt, ka "S&P 500" (akciju tirgus indekss, kas izseko 500 lielāko ASV biržās kotēto uzņēmumu darbības rezultātus) mēģinās atkārtoti testēt jūnija līmeņus ap 4160 atzīmi, lai gan "lāčiem" vispirms būs jātiek zem 4240-4260 cenu līmeņiem. Negaidām lielu izpārdošanu attīstīto valstu akciju tirgos, tāpēc mūsu "Plānā A" 4100 teritorijā "S&P 500" tiek uzskatīta par atbalsta līmeni, kas netiks pārkāpts vēl ilgu laiku.