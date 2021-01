Zane Feifa: Ko nozīmē strādāt 'pro bono'

Ikvienam no mums nākas saskarties ar dzīves netaisnībām. Neatkarīgi no tā, vai ciešam mēs paši vai jūtam kādam līdzi, jautājumu "Kāpēc tas notiek?" dabiski nomaina jautājums "Ko varu mainīt?". Savulaik tieši šis jautājums ļāva dzimt "VUCA Communications" – tolaik kā reklāmas cilvēku brīvā laika "pro bono" projektam. Piecus gadus esam tāda pati reklāmas aģentūra kā citas, tomēr mūsu apņemšanās vismaz 10% no saviem resursiem veltīt "pro bono" iniciatīvām nav mainījusies.

"Pro bono" – "vispārējam labumam" (latīņu val.) ir jēdziens, ko izmanto, lai apzīmētu profesionālu neapmaksātu iesaisti. Atšķirībā no brīvprātīgā darba, "pro bono" aktivitātes pieprasa specifiskas nozares zināšanas. Reklāmas aģentūras "VUCA" gadījumā tas nozīmē idejas, stratēģijas, vizuālās identitātes vai citu komunikācijas materiālu izstrādi, lai uzrunātu sabiedrību, pievērstu tās uzmanību kādai problēmai un iniciētu pārmaiņas. Pāris cilvēku nevar mainīt pasauli, bet var iesākt dialogu, kas pakāpeniski pie šīm pārmaiņām novedīs. Tā, strādājot ar sociālās sistēmas robiem, mūsu ambīcija ir nevis aprobežoties ar īstermiņa "ielāpiem", bet meklēt un mērķēt uz problēmu cēloņiem, visiem kopā soli pa solim virzoties uz iekļaujošāku valsti. Nedz ziedojumu, nedz parakstu vākšana neko nemaina ilgtermiņā, ja, piemēram, ilgstoši aprūpējamie vai viņu tuvinieki nesaņem funkcionējošu atbalsta sistēmu. Vai ja tik dažādu faktisko ģimeņu problēmas atduras pret vienu sauso "kāpēc tad jūs vienkārši neapprecaties?". Kad tādu piemēru ir simtiem, mēs ticam – arī reklāmai ir laiks iestāties par "acts, not ads".

Pašlaik mūsu "pro bono" formātā sadarbojamies ar Bērnu Slimnīcas fondu, "Sarkanajiem deguniem", "Dod pieci", "Stiprini stipros", "Dzīvesbiedriem"; kinofimu "Kriminālās ekselences fonds", "Dvēseļu putenis", "Jelgava 94" veidotājiem un citiem sociāliem un kultūras projektiem. Partneru izvēlē sekojam ilgtspējas vadlīnijām, kas ietver iestāšanos par mazāk aizsargāto sociālo grupu interesēm, saprātīga patēriņa un zaļās domāšanas idejām, kā arī mākslas un kultūras projektu atbalstu. Šādu vadlīniju izvēle nav nejauša un izriet no atbildes uz vēl vienu jautājumu – "Kas ir svarīgs tieši man?".

Katrs projekts un ideja, kurā iedziļināmies un veidojam, kaut ko neizbēgami māca arī mums pašiem, un tieši līdztiesības projekta "Atvērtība ir vērtība" ietvaros tika saprasts, ka daudzas no reklāmas aģentūras "VUCA" atbalstītajām sociālajām iniciatīvām ir mūsu katra cīņa ar personīgo "dēmonu". Visveiksmīgāk katrs varam risināt to, kas personīgi ir skāris. Būtībā – tu esi tas, ko tu aizstāvi. Jebkura tēma ir pārāk plaša, lai tai pieietu vispārīgi, tāpēc personīgā pieredze palīdz atrast īsto leņķi, lai uzrunātu citus tādus pašus kā tu. Vai citādākus, kas pēkšņi kļūst par domubiedriem. Šis princips ir attiecināms arī uz kultūras projektiem. Vislabāk spēsi pastāstīt par lietām, kas no sirds patīk tev pašam. To arī darām, stāstot par "mūsējiem", kam izdevies, par "mūsējiem", ar ko lepojamies.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc turpinām strādāt "pro bono", apzināti "griežot" šīs stundas "naudas" projektiem, atbilde ir īsa: atbildība. Atbildība, kas stāv pāri brīvajiem līdzekļiem. Mūsu katra personīgā atbildība iestāties par idejām, kam ticam, un atbildība pret pasauli, kurā dzīvojam. Iespēju mērķtiecīgi virzīt savu ekspertīzi un tās ietvaros palīdzēt citiem uztveram kā "VUCA" aģentūras misiju. Dot ir vieglāk nekā lūgt, un tas, ka spējam palīdzēt, ir privilēģija, kas, cerams, turpmāk tiks izmantota arvien biežāk, iesaistoties dažādu jomu profesionāļiem un uzņēmumiem.