Ja mēs iedomātos sevi bērniem ideālā pasaulē, iespējams, tur izskatītos šādi: bērni, kuri gribētu iet sporta skolā, līdz 11–12 gadu vecumam apgūtu dažādas sporta prasmes un spēlētu atšķirīgas spēles – tas nebūtu tikai viens sporta veids. Viņi trenētu izturību, lokanību, ātrumu u. c., "pagaršotu" dažādus sporta veidus un ap 9–12 gadiem kopā ar treneri un vecākiem izvēlētos sev piemērotāko sporta veidu, kurā specializēties. Vismaz aptaujātie speciālisti un pētījumi liecina, ka bērna veselībai un potenciālajiem rezultātiem, un ilgtspējībai sportā nākotnē būtu labāks šāds modelis. Kāpēc Latvijā šāds modelis ir tikai sapnis? Kas ir agrīnā specializācija, un kāds būtu vēlamais modelis attiecībā uz specializāciju bērniem? Kādi ir ieguvumi un riski dažādos sporta veidos? Kā saduras treneru, vecāku un veselības speciālistu vēlmes un arī ambīcijas? Atbildes meklējam šajā rakstā.

Tam, ka agrīnā specializācija Latvijā ir problēma, piekrīt visi trīs rakstā intervētie speciālisti: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Sporta medicīnas centra sporta ārste Eva Krasovska, Liepājas reģionālās slimnīcas un Liepājas Tenisa sporta skolas fizioterapeits Kārlis Laucis un bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" treneris Ainārs Čukste, kuram ir arī fizioterapeita izglītība un kurš vadījis Latvijas pieaugušo un jauniešu valstsvienības.

Uzvaras mirklis sportā ir spožs un emocionāls. Bet kāds bijis ceļš līdz goda pjedestāla augstākajam pakāpienam? Kas notiek ar tiem, kas nesaņāma pirmo vietu un, iespējams, sportu pameta vēl pirms nostāšanās uz starta līnijas? Kur sporta sistēmā paliek bērns un kāda ir trenera loma viņa panākumos un veselības uzlabošanā? Par to lasi rakstu sērijā "Aiz pjedestāla"!

