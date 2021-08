Aiz melnās svītras vienmēr nāk baltā. Kā veiksmīgāk pārvarēt dzīves grūtības

Visi ir piedzīvojuši brīdi, kad šķiet – neveiksme seko pēc neveiksmes. Un šī sajūta liek justies bezpalīdzīgam, jo notikumus ne vienmēr spējam kontrolēt un pavērst sev par labu. Dažkārt tā var būt mīļotā cilvēka slimība vai iekļūšana autoavārijā, kas izjauc ikdienas ierasto, tik ļoti miermīlīgo un jauko dzīves ritmu, dažkārt šo sajūtu var izraisīt zaudēts darbs, kura dēļ uz naža asmens uzlikta visas ģimenes labsajūta. Lūk, pieci ieteikumi no "Psychology Today" un "Health" ekspertiem, lai dzīves visgrūtākos brīžus pārvarēt būtu vieglāk.

Kopīgi ģimenes rituāli

Lai gan krīzes laikā, kad atrodamies bīstamā, sarežģītā un smagā stāvoklī, šķiet, ka esam tik noguruši kā vēl nekad, ir vēl svarīgāk nekā jebkad agrāk veidot ikdienas vai iknedēļas ģimenes rituālus, un, protams, turpināt rituālus, kas laika gaitā jau ir izveidojušies, piemēram, svētku atzīmēšanu ģimenes lokā. Kopīgie rituāli nepieciešami, lai ģimenes locekļi justu, ka esat kopā un viens otru atbalstāt neatkarīgi no tā, kas notiek jūsu dzīvēs.

Arī pētījumos pierādīts, ka rituāli (mērķtiecīgas un plānotas ģimenes aktivitātes, kas notiek regulāri) būtiski stiprina ģimenes izturību, labklājību, veselību, kā arī palīdz novērst psiholoģiskās grūtības ģimenēs.

Piemēri jaunu rituālu ieviešanai

15 līdz 20 minūšu grāmatas lasīšana bērnam katru vakaru.

Kopīgu vakariņu ieturēšana pēc iespējas vairāk.

Kopīga mošanās ar partneri 15 minūtes pirms bērnu mošanās, lai divvientulībā baudītu rīta kafiju.

Pieķeršanās izrādīšana

Krīzes laikā visi ģimenes locekļi jūtas īpaši neaizsargāti un noraizējušies par to, cik svarīgi, mīlēti un aprūpēti viņi ir ģimenē. Apskāvieni, pateicība un laipnība vienam pret otru palīdzēs veicināt drošības sajūtu ģimenē, kā arī pastiprinās savstarpējo saikni un uzticību.

Ir pierādīts, ka pieķeršanās pazīmju izpaušana caur pieskārieniem un savstarpējām rūpēm vienam pret otru, ievērojami stiprina attiecības un savstarpējo saikni. Apskāvieni starp mīļotajiem cilvēkiem palielina oksitocīna ("mīlestības" hormona) daudzumu ķermenī.

Piemēri, kā paust savu pieķeršanos

Piedāvā bērnam ciešu apskāvienu brīžos, kad viņš jūtas satraukts vai uzvedas nedaudz kaprīzi, nevis nosodi par viņa uzvedību.

Bērna pusdienu kastītē vai partnera darba portfelī nemanāmi ieliec mīļas un nedaudz muļķīgas mīlestības vēstules.

Vienu reizi nedēļā viens otram uzrakstiet nelielu atzinības rakstu.

Nebaidies no citu atbalsta

Kaut gan saprotam, ka atbalsta meklēšana un pieņemšana dzīves grūtākajos brīžos ir ļoti noderīga un pat nepieciešama, bieži rīkojamies tieši pretēji, jo pārliecinām sevi par to, ka esam spēcīgi, neatkarīgi un par privātajām problēmām atklāti nevajadzētu runāt. Tomēr partnerim un arī bērniem ir svarīgi redzēt, ka viņi nav vienīgie, kas jūtas noraizējušies un nobijušies par notiekošo.

Sociālais atbalsts, bet jo īpaši emocionālais atbalsts stiprina veselību, imūnsistēmas darbību un psiholoģisko labklājību. Runāšana par negatīvām sajūtām un emocijām palīdz mazināt to negatīvo ietekmi. Galvenais šādās situācijās ir izvēlēties sarunu biedru, kas rūpīgi un līdzjūtīgi klausīsies tavā teiktajā. Dažkārt neaizsargātība var palielināt citu atbalstu un izpratni par to, kā jūties un ko savā dzīvē tieši pašlaik piedzīvo. Lai arī cik grūti tas būtu, dažkārt ir nepieciešams noņemt no pleciem "bruņas" un ļaut apkārtējiem palīdzēt grūtos brīžos.

Piemēri atbalsta meklēšanai un pieņemšanai

Atzīsties apkārtējiem, ka pašlaik atrodies sarežģītā dzīves posmā.

Pieņem jebkuru piedāvāto palīdzību no apkārtesošajiem – pat mājas uzkopšanā.

Regulāri sazinies ar uzticamiem draugiem un radiniekiem, lai pastāstītu par jaunumiem problēmsituāciju risināšanā.

Nebaidies parādīt dažādas emocijas (sēras, skumjas, uztraukumu) gan partnerim, gan bērniem, un ar vārdiem izskaidrojiet viens otram, kā jūtaties un kādēļ.

Atbalstiet viens otru arī ar veselīga dzīvesveida uzsākšanu – kopā vingrojiet, ēdiet veselīgāk un dodieties gulēt laicīgi.

Vajadzību gadījumā meklē profesionālu atbalstu, piemēram, konsultāciju pie psihologa vai mājas uzkopēju.

Esiet kopā ar darbībām!

Krīzes laikā un pavisam noteikti arī pēc grūtību pārvarēšanas ir svarīgi kopā darīt kaut ko, kas nav cieši saistīts ar sarežģīto situāciju atrisināšanu. Šādas kopīgās aktivitātes var radīt harmonijas, miera un kopības sajūtu, kas ir īpaši svarīga grūtajos dzīves posmos.

Piemēri kopīgām aktivitātēm

Gatavojiet maltītes, kuru tapšanā iesaistās visa ģimene, piemēram, pankūkas vai suši.

Kopīgi veidojiet jaunas organizatoriskās sistēmas, piemēram, rotaļlietām vai skolas piederumiem.

Krāsojiet un radiet mākslas darbus kopā, un lai būtu jautrāk – izvēlieties radīt pēc iespējas pārsteidzošākus mākslas darbus, izmantojot spilgtas krāsas.

Konfliktu situācijas kopīgi (arī ar bērniem) mācieties risināt pēc iespējas mierīgāk.

Atceries jau pārdzīvoto

Ja atcerēsies situācijas, ar kurām veiksmīgi tiki galā iepriekš, sapratīsi, ka patiesībā tava dzīve ir pilna ar "uzvarām". Dzīves laikā cilvēki piedzīvo dažādus izaicinājumus, ar kuriem rezultātā vienmēr tikuši veiksmīgi galā - sākot no veselības problēmām līdz krīzei karjerā. Un kādreiz visas šīs situācijas lika justies neaizsargātiem un bezpalīdzīgiem. Tās atceroties, iespējams sev atgādināt, ka spēsi pārvarēt arī šīs grūtības.