Arstarulsmirus par vecāku katarsēm un pēdām, ko tās atstājušas paša dzīvē

"Šajā gadījumā viss stāsts nav par tēva aiziešanu. Tas vairāk bija stāsts par to, ka vecākiem savstarpēji bija vienkārši grūti nonākt līdz kaut kādiem risinājumiem bez emocionālām katarsēm," teic mūzikas producents, autors un izpildītājs Arstarulsmirus. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņš stāsta par savu vecāku konfliktiem, kas atstājuši pēdas arī paša mūziķa dzīvē.

Taujāts, kādas attiecības šobrīd ir ar tēti, Arstarulsmirus atklāj – tās ir labas: "Pēdējā laikā mums reti sanāk tikties, jo esmu savos ierakumos – ieracies darba ierakumos, no kuriem reti tieku ārā." Savukārt par vecāku attiecībām, ko raksturo kā emocionālas katarses, mūziķis saka: "Šis pretnostatījums, kas veidojās viņu starpā, tas bija lielākais, kas atstāja iespaidu – jo tas, protams, ietekmē arī viņus, viņu iekšējos resursus, kaut kādu labsajūtu un iekšējo balansu, un, protams, atspoguļojas arī uz bērniem."

Arstarulsmirus papildina: "Es domāju, ka turpinu vēl kaut kādā veidā ar to visu sevī tikt galā." Uz jautājumu par to, kā tieši ar šiem vecāka konfliktiem ticis galā, viņš stāsta: "Dažādos veidos. Bija periodi, kad to vienkārši ignorēju un par to nedomāju ilgu laiku. Tad sāku par to domāt, un man bija pretestība, katru reizi saskaroties ar viņu kaut kādām konflikta situācijām vai šīm nostājām, kas ir ļoti pretējas vienam pret otru, no manis nāca atpakaļ kaut kāda atgriezeniska agresija par to neiecietību. Tad tas kaut kādā veidā pamazām, pamazām laikam sāka norimt."

Mūziķis atklāj, ka joprojām sevī līdzi nes modeļus, ko uzņēmis tieši no vecākiem: "Es domāju, ka vēl joprojām ļoti daudz kur sevī atpazīstu paternus (no angļu valodas – modelis, šablons – red.), kurus caur to esmu uzņēmis, kuri izslīd kaut kādās situācijās uz citiem cilvēkiem, ar kuriem esmu attiecībās. Tas visbiežāk notiek tādos saguruma momentos – nav šī iekšējā resursa, lai kaut kā to situāciju redzētu mazliet no augstāka skatu punkta."

