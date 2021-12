Arvis Zēmanis: bērns neizaugs par līderi, ja audzināsi viņu kā kalpu

Pasākumu vadītājs un profesionāls namatēvs Arvis Zēmanis ar sievu Ināru ir precējies jau 10 gadus un abi kopā audzina dēlu un meitu, kuriem ir 10 un septiņi gadi. Intervijā ar Rūtu Dvinsku raidījumā "Māmiņu klubs" viņš stāsta, ka savās atvasēs ne tikai cenšas attīstīt emocionālo inteliģenci, bet arī ļaut viņiem pieņemt pašiem savus lēmumus, jo cilvēks neizaugs par līderi, ja audzināsi viņu kā kalpu, visas izvēles izdarot viņa vietā: "Teiksim, ja braucam atvaļinājumā, mēs iesaistām bērnus sarunās par to, kur doties, lai parādītu, ka arī viņu viedoklim ir vērtība."

Zēmanis atklāj, ka, viņaprāt, tas jādara arī par jomām, kur bērni negrib darboties. Piemēram, lasīt, kārtot māju vai laicīgi doties gulēt. "Tu viņus virzi, motivējot, ieinteresējot viņi paši izvēlas. Radām kompromisus. Tas ir visgrūtākais. Ir vērts lasīt literatūru par bērniem un to, kā strādā viņu prāts. Bērnam katrā savā vecumposmā ir emocijas, kurām viņš un viņa ķermenis iet cauri. Piemēram, dusmas. Vajag ļaut šīs dusmas izdzīvot, pretī dodot sapratni. Tāpat ar melošanu un zagšanu. Viņiem ir posms, kad viņi saprot emociju un apstākli, darbojas ar to. Tas, ko esmu aizņēmies no sava darba, pasākumu vadīšanas un viesmīlības – nevajag neko ņemt personiski."

Zemāk skaties "1188 Play" atrodamo "Māmiņu kluba" epizodi, kurā pieejama visa intervija ar Arvi, kurā viņš skaidro savus audzināšanas principus. Vīrietim ir ne viens viens zelta padoms vecākiem.