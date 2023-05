Asaras gan kameras priekšā, gan ārpus kadra – slavenības stāsta par lomu ‘mamma’

30 minūšu video savas emocijas, personīgo pieredzi un skatījumu uz mammas lomu pauž piecas Latvijā zināmas personības: aktrise un rotu dizainere Agnese Zeltiņa, pasākumu producente Sindija Vilde, dziedātāja un vokālā pedagoģe Ieva Kerēvica, tērpu māksliniece Ieva Ādamsone, IVF Riga galvenā reproduktoloģe Violeta Fodina.

Īsi pirms Mātes dienas reputācijas vadības aģentūra "Luka" klajā laidusi emocionālu video, kurā piecas Latvijā populāras sievietes dalās viedoklī, kas ir mamma un kā būtu, ja nekad nebūtu kļuvušas par tām. Video ir veltījums visām Latvijas mammām un vienlaikus iedvesmas avots ikvienam atcerēties savu mammu un piezvanīt tai, apsveicot svētkos un esot līdzās ikdienā.

Idejas autore ir producente un režisore Inese Lukaševska, kurai šī iecere radusies runājot ar reproduktoloģi Violetu Fodinu par sievietēm, kuras ikdienā pie viņas vēršas ar vienu vienīgu vēlmi – kļūt par mammām. Runājot ar viņām, nereti nākas skart globālo tēmu, atbildot ne tikai uz medicīniska rakstura jautājumiem, bet arī, kas vispār ir mamma un kā būtu, ja neizdotos par to kļūt. Bažām, kas nomāc katru pacienti.

Ieceres autore Inese Lukaševska uzsver, ka ir neizmērojami pateicīga šī video varonēm par atklātību un pat savā veidā atkailināšanos kameras priekšā: "Es varu tikai pateikties video iekļautajām personībām par man izrādīto uzticību un vēlmi dalīties ar dārgāko – gan personīgo pieredzi, kā uzzinājušas, ka kļūs par mammu, par grūtākajiem dzīves brīžiem mātes dzīvē un, kā būtu, ja to dzīvē nekad nebūtu ienācis bērns. Video ir ārkārtīgi emocionāls, īsts. Asaras līst gan kameras priekšā, gan ārpus kadra. Es ceru, ka to noskatoties, varbūt kādai sievietei pazudīs šaubas par to, vai kļūt par mammu. Taču galvenais es gribu, lai šis video, kas ir veltījums visām Latvijas mammām, kalpo par dzinuli ikvienam cilvēkam pacelt klausuli un piezvanīt savai mammai uzjautājot: "Mammu, kā tev iet?! Nē, patiešām, kā tev šodien iet?!"