Atšķirības kļūst redzamākas. Kā mainās pāra attiecības pēc bērna piedzimšanas

Bieži vien vainas apziņa rodas tikai kā sekundāra sajūta, kas paredzēta, lai kontrolētu situāciju, lai nenotiktu kaut kas slikts. Zem tā bieži slēpjas dažādas bailes. Ir vērts pajautāt sev – no kā man ir bail? Varbūt ir bail, ka attiecībās vairs nebūs kaisles? Varbūt man ir bail, ka otrs mani pametīs? Vai arī – vai tagad tā būs vienmēr? Vai mīlestība ir beigusies? Kad nosaucam bailes vārdā, dalāmies tajās ar savu partneri, mūsu bailes it kā izgaist – tās zaudē lielāko daļu enerģijas un vairs nekontrolē.

Pēc bērna piedzimšanas sievietes ķermenis arī veic neticamu darbu. Īsāk sakot, evolūcija pasargā sievietes no tuvības, lai palīdzētu rūpēties par bērnu un novērstu priekšlaicīgu grūtniecību. Šim nolūkam organisms pakļauj visu hormonālo sistēmu: pēc dzemdībām sievietes organismā ievērojami pazeminās estrogēna līmenis un zīdīšanas laikā strauji veidojas prolaktīns, kas stimulē piena ražošanu un vēl vairāk samazina estrogēnu. Turklāt smadzenes pārpludina mīlestības hormons oksitocīns, kas tiek vērsts tieši uz mazuli. Nezinu, vai ir vērts atgādināt, ka bez šiem fizioloģiskajiem procesiem mamma režīmā "24/7" dežurē, ražo pienu, nemitīgi pieskaras mazulim, samīļo viņu, skūpsta, nēsā. Nav pārsteidzoši un pat ļoti normāli, ka dienas beigās gribas pieglausties, saritināties – iegūt apskāvienus pašai.

Droši vien nevienu nepārsteigšu, kad teikšu, ka tuvībai jābūt patīkamai un to nevar uzspiest. Piespiežot to darīt, ķermenis ne tikai nepateiksies, bet kļūs vēl saspringtāks, noslēgtāks un būs nepieciešams daudz laika, maiguma pret sevi un pacietības, lai atkal izpelnītos viņa uzticību. Jebkāda piespiešana attiecībās rada daudz būtiskāku risku nekā atklāta atzīšana, ka neesmu gatava, man nav resursu vai es vienkārši nevēlos to darīt šobrīd. Kad tas ir izteikts un pieņemts, var spert soli tālāk un kopā jautāt, kā var raisīt aizraušanos attiecībās. Ir arī vērts paturēt prātā, ka intimitāte nav tikai sekss. Ir daudz citu veidu, kā piedzīvot tuvību ar partneri. Reizēm muguras noglāstīšana, pēdu masāža, ilgs apskāviens vai rīta skūpsts var nozīmēt daudz vairāk un ienest attiecībās tik ļoti gaidīto kaislību. Situācijas dramatismu izkliedē arī apzināšanās, ka šis ir tikai noteikts dzīves periods. Savstarpējās attiecības nav statiskas. Tieši otrādi – tās ir cikliskas, nemitīgi mainās, vienu sezonu nomaina cita, un tas ir lieliski – tas nozīmē, ka dzīve notiek!

Kādi, jūsuprāt, ir pamatnoteikumi labu savstarpējo attiecību uzturēšanai pēc bērna piedzimšanas?

Laikam vienīgais noteikums ir tāds, ka noteikumu nav. Pāru attiecības pēdējo desmitgažu laikā ir piedzīvojušas būtiskas izmaiņas. Ilgu laiku viss bija ļoti vienkārši un skaidri – gadsimtiem senas tradīcijas, reliģija bija iedibinājusi noteikumus, kā vīrietim jāsazinās ar sievu, bet sievai ar vīru, bērniem ar vecākiem, vecākiem ar bērniem. Nebija jāpieņem lēmumi par to, kurš būs galvenais apgādnieks, kura karjera svarīgāka, kurš naktī celsies, lai pabarotu bērnu vai kurš gatavos ēst. Atbrīvojušies no šiem noteikumiem, esam radījuši neierobežotu izvēļu un iespēju pasauli, taču par šo brīvību maksājam zināmu cenu – par visu ir savstarpēji jāvienojas. Tas nav tik vienkārši – mēs neesam pieraduši un vēl nezinām, kā to izdarīt. Tomēr vēlme un gatavība atklāti komunicēt pārī ir viens no būtiskākajiem ilgtspējīgu attiecību garantiem.

Komunikācijas nozīme īpaši izpaužas, kad pāris saskaras ar izaicinājumiem – viena no lietām, ko pāri pamana pēc bērna piedzimšanas, ir tas, ka partneru personiskās atšķirības ir acīmredzamākas nekā jebkad agrāk. Nereti tās domstarpības, kas attiecību sākumā bija pamats iemīlēties un otru apbrīnot, sāk kaitināt vairāk nekā jebkad un kļūst par cēloni konfliktiem. Tas, kā mēs atšķirīgi reaģējam uz šo mazo, smalko būtni un notikumiem jaunajā situācijā, var ne tikai pārsteigt, bet arī nobiedēt. Brīvs, spontāns, radošs partneris pēkšņi kļūst otra acīs pārāk neuzmanīgs, bezatbildīgs, nekārtīgs, bet gādīgais plānotājs un rēķinātājs kļūst garlaicīgs un pārāk paredzams. Var rasties šaubas – vai es vispār šo cilvēku izvēlējos? Taču, visticamāk, izvēlējies gan – cilvēka zemapziņa, būdama bezgala gudra, smalki virza cilvēku uz to, kā viņam trūkst. Šķiet, ka tas rada magnētisku pievilcību starp noteiktas kvalitātes pretpoliem, dodot iespēju piedzīvot abus polus ar savu otro pusīti. Šeit slēpjas daļa no atbildes – tā vietā, lai baidītos no šīm atšķirībām, var mēģināt atrast veidus, kā tās varētu papildināt. Spēja paciest un novērtēt citādību ļoti kopj un bagātina attiecības.