Attiecību dilemma: ko darīt, ja viens partneris vēlas, bet otrs nevēlas bērnus

Pēc gada vajadzētu būt skaidrībai, vai mērķi ir līdzīgi vai nē?

Jā, ja jūs vienojaties par kopīgiem mērķiem, kur dzīvot, kā dzīvot, cik jums būs bērnu, kādi būs jūsu pienākumi, var spert nākamo soli. Taču viena no svarīgākajām prasmēm pārī ir spēt atrisināt konfliktus abpusēji izdevīgi, kad uzvar abi. Ja jūs varat to izdarīt, jums ir instrumenti, lai izvairītos no emocionāla kaitējuma un nesāpinātu viens otru – lieliski. Pēc tam ir iespējams apprecēties un radīt bērnus. Ja kaut kas noiet greizi, jāmeklē speciālists un jālabo, kas nav kārtībā, vai jāmeklē cits partneris. Es jums pastāstīšu, kāpēc otrais variants ir nepareizs. Salīdzināšu attiecības ar autiņbiksītēm. Ja tās nedaudz pieslapina, tās uzsūc mitrumu un joprojām var dzīvot. Bet, ja tās ir pavisam pilnas, negribas ar tām "būt kopā", gribas vilkt jaunas. Un, iespējams, kādu laiku atkal varēs justies labi. Bet jāsaprot, ka problēma nav autiņbiksītēs, bet gan neprasmē iet uz tualeti. Tātad, ja mēs to tēlaini salīdzinām ar attiecībām, problēma nav otrā pusē, tā ir pašā. Ja nevari veidot ar otru attiecības tā, lai pēc sarunas jūs vēlētos apskauties, tev kaut kas jādara.

Sakiet, ja viens negrib bērnus un otrs grib, vai šo dilemmu var kaut kā atrisināt?

Bērnu radīšana ir dabas dota. Sievietei viens no pašrealizācijas veidiem ir caur mātišķību, vīrietim – caur tēva lomu. Ja nevēlas bērnus, var doties pie speciālista un noskaidrot patiesos iemeslus. Tā var būt nespēja komunicēt, seksuāla neapmierinātība un citi iemesli. Ir jāpieņem lēmums: vai veidot šīs attiecības, ieguldīties vai meklēt citu partneri, jo pats par sevi nekas nemainīsies.



Un iemesli, kādēļ nevēlas bērnu, vīriešiem un sievietēm ir atšķirīgi?

Tie ir vienādi, bet vienam var būt nozīmīgāks viens, citam cits. Piemēram, sievietes ir emocionālākas, var dusmoties un ātri samierināties. Kad vīrieši ir aizvainoti, brūce var asiņot visu mūžu, un viņi var vairs nevēlēties būt kopā ar cilvēku, kurš viņu sāpinājis.