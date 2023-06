Bail iziet sabiedrībā ar bērnu, jo sākas trači?

Aiziet ar bērnu uz veikalu? Apmeklēt vasarīgu draugu pasākumu vai koncertu? Viss jau būtu jauki, tikai to visu apgrūtina tava bērna niķi un histērijas sabiedrības acu priekšā... Tas, ka apkārtējie sāk smīkņāt, rādīt ar pirkstu vai pat aizrādīt, ne bērna dusmu lēkmei, ne tevis kā vecāka pašsajūtai par labu nenāk. Tomēr šādas situācijas mazu bērnu vecākiem nav nekas svešs. Lūk, dažas idejas, ko var mēģināt darīt šādos gadījumos.

"Patiesībā būs grūti atrast kādu vecāku, kura bērns kaut reizi nebūtu "salūzis" pārpildītā sabiedriskā vietā. Tas tev mierinājumam – tu neesi viens," portālā "Positive parenting solutions" iedrošina eksperte Eimija Makreidija.

Tomēr tas, ka tā notiek, nenozīmē, ka tā arī jānotiek. Iziešanai sabiedrībā nevajadzētu būt kam tādam, no kā tev baidīties.

Traču profilakse

Protams, labāk ir dusmu lēkmi apturēt, nekā ar to tikt galā, kad tā jau sākusies. Tu vislabāk pazīsti savu bērnu. Padomā, kas viņu saērcina un kas aizrauj. Tagad ir laiks būt proaktīvam! Mēģini izvairīties no dusmu lēkmēm, uzņemoties atbildību un domājot uz priekšu, pirms izejat no mājām.