Bērna aprūpes maratons uz savas ādas – diplomāta Latvijā Hannes Tordengrena pieredze

Hanness Tordengrens stāsta par savu bērna kopšanas atvaļinājuma pieredzi, ieguvumiem un grūto tajā, par pārmaiņām, kuras otram vecākam nenododamās bērna kopšanas atvaļinājuma (BKA) daļas ieviešana veicinājusi Zviedrijas sabiedrībā ilgtermiņā, un iemesliem, kāpēc katram tēvam vajadzētu izmantot iespēju doties BKA.

Hanness Tordengrens (Hannes Tordengren) ir Zviedrijas vēstniecības Latvijā otrais sekretārs , kurš sešu mēnešu ilgā bērna kopšanas atvaļinājumā devās, atrodoties divu gadu diplomātiskajā misijā Latvijā. Sarunā Tordengrens dalās paša pieredzē, aprūpējot dēlu viņa pirmajos dzīves mēnešos, kā arī stāsta par Zviedrijas sabiedrībā pēdējo 25 gadu laikā notikušajām pārmaiņām, kuras veicinājusi bērna kopšanas atvaļinājuma kvotas jeb otram vecākam nenododamās daļas ieviešana. Otram vecākam nenododamā bērna kopšanas atvaļinājuma daļa divu mēnešu apmērā no nākamā gada augusta tiks ieviesta arī Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Kā jūs nonācāt Latvijā? Un kāda bija jūsu pieredze, izmantojot bērna kopšanas atvaļinājumu, kamēr atrodaties diplomātiskajā misijā citā valstī?



Pirms ierašanās Rīgā, kur esmu pavadījis pēdējos divus gadus, es strādāju Zviedrijas Ārlietu ministrijā Stokholmā – tur es darbojos ar drošības politikas un specifiski kiberdrošības jautājumiem. Pēc izglītības esmu ekonomists – esmu pabeidzis Ekonomikas augstskolu Stokholmā. Diplomātiskā dienesta laikā man ir bijusi iespēja pabūt daudzviet pasaulē – esmu dzīvojis Ukrainā, ASV, Afganistānā un Izraēlā. Pēdējos sešus mēnešus no savas divus gadus ilgās diplomātiskās misijas Latvijā esmu pavadījis bērna kopšanas atvaļinājumā – šis posms pirms neilga laika noslēdzās.

Apzinos, ka doties bērna kopšanas atvaļinājumā, atrodoties diplomātiskajā misijā citā valstī, ir visai neparasti, un nepazīstu nevienu diplomātu no citas valsts, kas to būtu darījis, taču bērna kopšanas atvaļinājumā misijas laikā devušies arī vairāki citi mani kolēģi no Stokholmas. Vienīgais ierobežojums, kas jāievēro, bērna kopšanas atvaļinājumu izmantojot misijā ārvalstīs, ir tā ilgums – maksimālais atļautais posms ir seši mēneši. Taču tas ir saprotami – ilgāka prombūtne varētu atstāt iespaidu uz misijas norisi. Bet tas jebkurā gadījumā nav maz un, manuprāt, tikai vēlreiz apliecina to, cik būtiski Zviedrijas valdībai ir sniegt vienlīdzīgas bērna aprūpes iespējas visiem vecākiem.

Zviedrijā bērna kopšanas atvaļinājuma kvota jeb otram vecākam nenododamā daļa tika ieviesta jau pirms ceturtdaļgadsimta – vai varat komentēt, kā Zviedrijas sabiedrība ilgtermiņā pielāgojusies šīm pārmaiņām, kādas izmaiņas novērojamas?



Taisnība, Zviedrijā otram vecākam nenododamā bērna kopšanas atvaļinājuma kvota viena mēneša apmērā tika ieviesta jau 1995. gadā. 2002. gadā to palielināja uz diviem mēnešiem, bet 2016. gadā – trim mēnešiem. 1995. gadā, kad tik tikko ieviesa nenododamo kvotu, daļa sabiedrības un arī atsevišķas politiskās partijas izrādīja pretestību idejai, ka valsts varētu noteikt, kā ģimenēm sadalīt bērna kopšanas atvaļinājumu, jo Zviedrijā, tāpat kā Latvijā, jau pirms šīs kvotas ieviešanas bērna kopšanas atvaļinājums bija paredzēts abiem vecākiem. Protams, tā saucamās “nanny state” funkcijas iedarbināšana nav viennozīmīga, bet tas ir viens no rīkiem, ko valsts pārvaldei ir iespēja izmantot, lai iniciētu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.