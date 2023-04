Bērna dusmas un agresija nenotiek tāpat vien

Piesit kāju, kož, kaut ko plēš, kaujas! Vai tā ir pazīstama aina par tavu atvasi? Šādi bērns rīkojas ne tāpat vien.

Ja bērns ir ļoti agresīvs pret kādu no vecākiem, ģimenē jāvienojas, kā šādos gadījumos rīkoties. Protams, mamma, kurai bērns ir stipri iekodis vai iesitis, atrodas visai sarežģītā stāvoklī. Viņai sāp, viņa ir aizvainota un viņai nav saprotams, kāpēc tā notiek. Bet pats galvenais – viņa nezina, kā rīkoties šādā situācijā: rāties un sodīt vai nepievērst uzmanību?

Piedāvājam 12 rakstus no "Cāļa" kolekcijas par to, kāpēc bērns var būt agresīvs un ko darīt vecākiem šādos brīžos, kā rīkoties, lai atvase nenonāktu līdz dusmu lēkmēm.

Bērns sev sit, kož, plēš matus – kāpēc ir svarīgi to neignorēt?

Autoagresija jeb paškaitējums ir viens no veidiem, kā bērns tiek galā ar nepatīkamām izjūtām. Diemžēl, šāda rīcība rada apdraudējumu bērna veselībai un drošībai. Kas to izraisa un kā bērnam palīdzēt emocijas izdzīvot veselīgā veidā, skaidro "Rimi Bērniem" labsajūtas eksperte, ārste psihoterapeite Laura Valaine.

Mazulis apmierināts, bet sit otram? Tam ir skaidrojumi

Vērojot, kā mazuļi otram kniebj, sit un kož, vēl nav jāizdara secinājumi par viņu raksturu. Nevajag par to krist izmisumā – mazie velnēni vēl nespēj savaldīt savas dusmas un neapmierinātību. Taču tam ir arī citi iemesli.

Kā atradināt bērnu no košanas mammai un kaušanās: psihologa padomi

Mamma, kurai bērns ir stipri iekodis vai iesitis, atrodas visai sarežģītā stāvoklī. Viņai sāp, viņa ir aizvainojusies un viņai nav saprotams, kāpēc tā notiek. Bet pats galvenais – viņa nezina, kā rīkoties šādā situācijā: rāties un sodīt vai nepievērst uzmanību?

Kā bērnam palīdzēt izteikt 'aizliegtās' emocijas – dusmas

Dusmas ir emocijas, kuras mazi bērni vēl neprot kontrolēt. Kā šīs emocijas padarīt mazāk postošas un palīdzēt bērnam tikt ar tām galā?

Bērna agresija pret mammu vai tēti: iemesli un ieteicamā rīcība

Jā, tā ir realitāte – ir bērni, kuri mēdz būt atklāti agresīvi, apsaukāt vienu no vecākiem, slēpjoties aiz otra vecāka muguras. "Ko darīt, ja septiņus gadus vecs bērns apzināti dara pāri mammai?" – šāds jautājums tika aplūkots rakstā.

Mazais agresors jeb Kāpēc zēniem patīk kauties

Mājās apsaukājas, bērnudārzā kaujas, sapņo par ieročiem, lai citus varētu iebiedēt. Mamma ir šokā, tētis – sajūsmā. Kādēļ zēni dažreiz mēdz uzvesties tik vētraini, cik svarīgi ir ļaut agresijai izpausties un kādu noslēpumu sevī slēpj rotaļu ieroči?

Septiņas pazīmes, kas liecina par bērna atrašanos stresa ietekmē

Diemžēl, bet pat visuzmanīgākie vecāki var neatpazīt bērna emocionāli grūto periodu. Arī pavisam mazi bērni var piedzīvot stresu, turklāt pietiekami nopietnu. Tas var ietekmēt viņu miegu, panākumus mācībās un pat veselību.

Soda vietā meditācija – līdzeklis bērna nepaklausības novēršanai

Gandrīz ikkatrs vecāks ir saskāries ar brīžiem, kad bērns neklausa un viņu nomierināt nav iespējams. Tāpat daudziem nākas saskarties ar sūdzībām no klases audzinātāja vai citiem skolotājiem par bērna uzvedību. Lai bērnus nomierinātu un uzlabotu viņu uzvedību, vairākas skolas ASV un Lielbritānijā sodu vietā ir ieviesušas meditāciju – iespēju bērnam pabūt klusā un mierīgā vidē, kā arī savu emociju un to izpausmju apzināšanos, raksta "Very Well".

Trīs par un trīs pret: pareizi un nepareizi reaģēšanas veidi uz bērna agresiju

Dusmu izrādīšana ar agresijas palīdzību – dabiska cilvēka reakcija kā atbilde uz kādiem nepatīkamiem apstākļiem. Taču, ja pieaugušais prot savaldīties, bērns vēl nav pieradis kontrolēt savas emocijas, un savu neapmierinātību izsaka spilgti un spontāni. Ko darīt?

Vienkārši veidi, kā bērnam palīdzēt tikt galā ar dusmu lēkmēm

Man bieži nākas saskarties ar to, ka bērna dusmu, niknuma parādīšanos vecāki uzskata par kaut ko nepareizu un nenormālu. Kad bērns atklāti izrāda savas dusmas – mēs nezinām, kā reaģēt, "Econet" norāda psiholoģe Jekaterina Kesa.

Dusmīgs bērns var izaugt par antisociālu pieaugušo, brīdina psihoterapeite

Gan par nomāktību, gan nervozitāti vismaz reizi nedēļā ziņo trešā daļa 11, 13 un 15 gadus vecu skolēnu, bet gandrīz puse vismaz reizi nedēļā izjutusi sliktu garastāvokli, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) iepriekš veikts Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums. Dusmu lēkmes bērnībā nevar atstāt bez ievērības, tādējādi bērns var izaugt par visai antisociālu pieaugušo, brīdina ģimenes psihoterapeite.

Psiholoģe: Bērnu agresija cieši jāsaista ar vecāku uzvedību

Pēdējos gados temats par bērnu agresiju ir īpaši aktuāls. Agresija bērniem izpaužas dažādos vecumos, taču šoreiz pievērsīsimies vairāk skolas vecuma bērniem. Nereti skolotāji un skolēnu vecāki viena agresīva bērna dēļ jūtas tik bezspēcīgi...Un uzdod jautājumus:"Kā viens cilvēkbērns var būt tik agresīvs? Kādēļ šāda uzvedība?". Ja vien agresijai nav neiroloģiskas dabas izcelsme, patiesībā vainojami paši vecāki, atzīst psiholoģe.

