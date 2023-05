'Bērni man sagādā pārsteiguma braucienu ik gadu'. Māmiņdienas gaidās

Vai tu jau esi izdomājis, kā pārsteigt savu mammu un dzīvesbiedra vecākus Mātes dienā? Šī ir reize, kad varam pateikties par vienkāršām lietām un pabūt kopā. Iespējams, šo trīs ģimeņu pieredzes var iedvesmot vēl kādu, kurš nevar izdomāt, kā iepriecināt savu mammu Mātes dienā.

Liene Bērziņa ir četru pieaugušu bērnu mamma un desmit bērnu vecmamma!

"Kopš 2011. gada mani bērni ir man gatavojuši pārsteigumus Mātes dienā," sirsnīgi un pateicīgi stāsta Liene Bērziņa. Šī tradīcija aizsākusies šādi: "Tajā gadā bērni mani uzaicināja pagalmā, tika uzvilkts karogs un bija jāsēžas mašīnā – mani vedīs kaut kur, nezin kur. Toreiz tas izrādījās Lēdurgas Dendroloģiskais parks un Amatas klints (kaut man no augstuma bail, uzkāpu!). Un tad – nez no kurienes, paslēpta, tika no mašīnas izņemta pašu cepta kūka, un baudījām zaļā pļavā pikniku. Šī Mātes dienas reize palikusi atmiņā visvairāk."

Foto: Privātā arhīva foto

Turpmāk nav izlaists neviens gads, kaut Liene būtu saprotoša, ka var jau gadīties visādi. "Katru gadu bērni mani turpina pārsteigt, neviens gads nav izlaists. Pat kovida laikā pārsteigums neizpalika – izrādījās, ka mums netālu ir purvs, nemaz to nezināju, braucām skatīties putnus. Pārsteigumus gādā trīs jaunākie bērni – Baiba, Anda, Jānis. Vecākais, Roberts, dzīvo nostāk," stāsta mamma.

Arī mazbērni piedalās pārsteiguma pasākumos. Ar šo stāstu Liene vēlas arī sagādāt pārsteigumu bērniem.

Foto: Privātais arhīvs

Aizvest mammu uz Rundāles pili



Foto: Privātais arhīvs

Savukārt Lelde Šūberte atceras pagājušo Mātes dienu, kad savu mammu kopā ar saviem bērniem aizvedusi uz Rundāles pili: "Viņai nav sava auto un ar sabiedrisko transportu viņa viena tālu nebrauktu. Mamma bija priecīga, ka kopīgi devāmies uz Rundāles pili, pēc tam arī baudījām kopīgu maltīti. Mana mamma ikdienā ir aktīva – daudz kustas svaigā gaisā, taču – pa savu rajonu. Būšana kopā viņai ir svarīga, jo mazbērni vienmēr aizņemti ar savām lietām. Viņa teica, ka Rundāles pilī ļoti sen nav bijusi."

Iepriecināt mammu un vīramāti reizē

Foto: Privātais arhīvs

Savukārt man, raksta autorei, visvairāk patikušas tās Mātes dienas reizes, kad kopīgi esam svinējuši ar manu un vīra mammu. Pagājušajā gadā, piemēram, devāmies uz Kuldīgu, kur izbraucām ar vilcieniņu, aizgājām uz vienu no maniem mīļākajiem muzejiem – Dzīvo muzeju (pabrīdināšu, ka kustīgās lelles mazākus bērnus var nobiedēt, taču citādi – viens no interesantākajiem sajūtu muzejiem Latvijā!), pastaigājām pa Kuldīgas ielām un pamielojāmies restorānā. Bijām kuplā skaitā – gan mammas, gan es un māsa ar vīru, bērni. Tikpat jauki ir bijis uztaisīt pikniku mājas pagalmā.