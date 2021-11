Bērni un pieaugušie, kuri izvairās no ciešas piesaistes attiecībās

Tieši tā izskatās bērns, kuram izveidojusies sarežģīta emocionālā saikne ar vecākiem – viņš izvairās no ciešas piesaistes. Viņš liekas tik autonoms un neatkarīgs, "maziņš pieaugušais" un nereti šāda tipa bērniem ir kādas problēmas ar veselību. Kad mamma aiziet, šāds bērns izrāda, ka viņu tas neuztrauc, viņš ir kā mūris un dažkārt pat var šķist – vienaldzīgs. Kad mamma atgriežas, atvase neskrien viņai pretī un necenšas ierausties klēpī, neizstaro nedz prieku, nedz arī skumjas. Bērna skatiens ir virzīts uz citu pusi vai viņš ir pievērsies kādai nodarbei, pie kuras pirms tam atstāts. Visbiežāk tieši to vecāki no bērna gaida – lai viņš iemācītos tikt galā ar savu stresu bez asarām un kliedzieniem, vēlams – pats saviem spēkiem.

Ja pirmajā dzīves gadā bērns piedzīvo to, ka uz viņa asarām un kliedzieniem neviens nereaģē, pie viņa nepienāk vai, vēl ļaunāk, viņa izpausmes izsauc aprūpētājā dusmas vai aizkaitinājumu, bet viņa centieni piespiesties un ielīst klēpī tiek noraidīti, viņš apgūst prasmi slēpt savu vajadzību pēc palīdzības un atbalsta.





Lūk, dažas frāzes, ar kurām vecāks vēl padziļina bērna izvairīšanos no piesaistes attiecībām:

"nekas traks jau nebija";

"nekas nenotika";

"neraudi";

"pats vainīgs";

"neizliecies, ka tev ir sāpīgi";

"neklausīji – tagad zināsi, kā tas ir";

"nomierināsies, pēc tam nāc pie manis" u.c.

Bērns sāk slēpt savas jūtas un izrādīt tādu uzvedību, kādu vecāki no viņa sagaida un atbalsta, viņš kļūst par ideālo, ērto, mierīgo atvasi.

Foto: Pexels.com

Taču mūsdienu pētījumi rāda, ka šādiem bērniem ir atņemts iekšējais miers. Bērni ar izvairīgu piesaistes tipu izjūt stresu, šķiroties no tuviniekiem. Par to liecina objektīvi rādītāji: paātrināts pulss, stresa hormonu izdalīšanās. Bet, tā kā viņi nevar izrādīt savas emocijas, stress var izsprāgt psihoemocionālu reakciju veidā. Tādēļ šādi bērni nereti sūdzas par sāpēm, sliktu dūšu, viņiem mēdz būt problēmas ar miegu, sliktākā gadījumā rodas kādas hroniskas saslimšanas.

Emocionālās piesaistes tips veidojas līdz piecu gadu vecumam. Pēc tam tas nostiprinās un ietekmē, kā cilvēks veido attiecības ar citiem cilvēkiem – draugiem, partneriem, saviem bērniem. Vecāki, kuriem ar bērnu ir izvairīgais emocionālās piesaistes tips, kā likums paši mantojuši šādu attiecību veidošanas stilu attiecībās ar saviem vecākiem, kas savukārt to pārņēmuši no saviem senčiem.