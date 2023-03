Esi saprotošs, pat ja neko nesaproti. Padomi, kā runāt ar pusaudzi

Vienkārši pajautā savam bērnam, kādēļ viņš tērzē, – centies izprast viņa realitāti. Uzzinot, ka meita grib izlīdzināt konfliktu, vari teikt apmēram tā: "Es saprotu tavas grūtības, to, cik grūti ir konfliktēt ar draugiem. Es arī zinu, ka tev rīt ir jākārto pārbaudījums. Skolas uzdevumi ir tavs darbs, un tavs pienākums ir to darīt atbilstoši tavām spējām. Apsēdīsimies un padomāsim par labu veidu, kā šovakar izmantot savu laiku."

Centies neteikt: "Es saprotu, bet...", tas vienkārši diskreditēs to, ko tikko teici. Sāc ar sapratni un vispirms mēģini iejusties bērna ādā, pirms pastāsti viņam, kas ir jāmaina.

Es atklāju, ka, to darot, pusaudzim "atveras ausis". Tā vietā, lai justos tā, it kā visu laiku būtu jāaizstāvas no vecākiem, viņš patiesībā klausās, atzīst speciāliste.

2. Neuztver visu personiski.

Emocijas var būt ienaidnieks, kad mēģini tikt galā ar savu pusaudzi. Atgādini sev, ka tas, ko pusaudzis saka un dara, nav pārdomas par tevi, pat ja viņa uzvedība tevi ietekmē.

Es nesaku, ka tas ir viegli izdarāms. Patiesībā es iesaku vecākiem atkārtot šādu mantru, pirms runāt ar saviem bērniem: "Tas ir tikai vecāku darbs. Tas nav jāņem personiski."

Ar šādu attieksmi nav iemesla dusmoties uz savu bērnu par to, ka viņš ir viņš pats. Pusaudzis var izdarīt sliktu izvēli, taču patiesība ir tāda, ka viņam, iespējams, vēl nav prasmju, lai izdarītu labāku. Tātad tavs uzdevums ir palīdzēt viņam izdarīt labākas izvēles, lai viņš savukārt varētu attīstīt labākas problēmu risināšanas prasmes.

3. Uzdod godīgus, nevis emocionāli pielādētus jautājumus.

Mudini pusaudzi paust viņa idejas. Sadarbojieties. Ļauj bērnam redzēt, ka tu viņam tici un ka nedusmojies saistībā ar grūtībām viņa dzīvē.