Jaunietes stāsts: Vecāki no manis dzina ārā dēmonu, mamma mudināja viņu nogalināt

[..] Mana vecmāmiņa prasīja vecākiem, jautāja manam tēvam, kāpēc es neiešu uz skolu.

Atbildes vietā viņš sāka uz viņu kliegt, uzbruka ar dūrēm, un pēc tam pateica, ka viņā esot iemājojis dēmons.

Es mēģināju tēti pierunāt apstāties, nostājos starp viņiem, rezultātā mani nodauzīja gar visām sienām.

Bija ļoti sāpīgi. Es atsitos. Mani turpināja turēt, sist pret sienām un pēc tam atkal bija konflikts.

Mamma piesedza tēvu un teica, ka tā esmu es, kas viņu provocē uz tādām darbībām, ka viņš mani ļoti mīl.

Pēc tam no manis izdzina dēmonu, jo viņiem nepatika, ka es raudu.[..]

Beigās viņi ar māti sadevās rokās, sāka skaļi kliegt, izdzenot no manis dēmonu.

Man bija ļoti bail.

Mani draudēja sasiet un aizvest uz psihiatrisko slimnīcu pēc pāris diennaktīm, ja es nenomierināšos un nesalūzīšu.

Vēl tajā dienā, kad es raudāju, man taisīja ciet muti, lai es neraudātu.

Es nevarēju elpot.

Kādā brīdī tētis saprata, ka tas var novest līdz kaut kam kriminālākam kā draudēšana sasiet un bērna svaigēdāja nodošana psihiatriskajā slimnīcā.

Beigās viņš mani atlaida, draudēja, ka piekaus un sajuks prātā tāpat kā es.

Tādi skandāli bija ļoti bieži.

Tie varēja rasties no sīkumiem.[..]

Man tētis sevi uzskata par vegānu – svaigēdāju.

Tiesa, viņam "Facebook" rakstīts, ka viņš ir vegāns – svaigēdājs, taču ikdienā viņš pie savas mātes ēd gaļu.

Vienlaikus, uz manis varēja uzkliegt, ka es grēkoju, ēdienam vienkārši uzberot sāli.

Viņiem pašiem īsti nebija skaidrs, kad tieši un ko nedrīkst.

Varēja būt tā, ka viņi speciāli pirka gaļu un man tā bija obligāti jāēd.

Vai arī mēs to neēdam, un, ja viņi redz, ka es ēdu kaut ko, piemēram, no miltiem, saldu vai vārītu ēdienu, tētis uzskatīja, ka vārītu vispār nevar ēst vai dzert.

[..] Ja tētis uz ielas ieraudzīja, ka es dzeru sulu, tad mājās mani mājās varēja bārt par to, ka es grēkoju, kam sekoja skandāls.

Ar mammu bija tas pats, viņa uzskatīja, ka mēs neēdam gaļu, taču to varēja nopirkt.

Es pastāvīgi dzīvoju ar to, ka es nedrīkstu ēst, es nezināju, ko es drīkstu ēst.

Tāpat es nedrīkstēju ēst bez mātes piekrišanas, ja es ēdu bez viņas klātbūtnes, es biju nodevēja. Man bija jāēd, kad ēda viņa.

[..] Bija reizes, kad mēs brokastis ēdām piecos no rīta, bija reizes, kad deviņos, bija reizes, kad neēdām.

Dažreiz, kad mamma uztaisīja vakariņas, bija garšīgi, bet tas bija četros naktī, bet tētis uztaisa savas vakariņas, piemēram, picu, plācenīšus no pilngraudu miltiem. [..]

Savā starpā viņi pastāvīgi strīdējās. Mamma rupji lamājās un kliedza uz viņu. Viņa divas reizes bija krīzes centrā. Tā es uzzināju par krīzes centra esamību, divreiz mēs tajā bijām un divas reizes atgriezāmies.

[..] Mēs gājām prom no tēva, brīžiem viņš mammu piekāva, viņš kliedza, bija situācijas, kurās viņš kliedza uz mani. Viņš bojāja lietas, viņa bojāja viņa lietas.

[..] Otrajā reizē es ļoti raudāju, es pat nezināju, ka mēs atgriežamies, jo mamma teica, cik viņai ar tēti ir slikti. Viņa apsolīja sākt jaunu dzīvi. Teica, ka noīrēs dzīvokli. Mēs pat kaut ko pameklējām.

Viņa teica, ka pirmo reizi 16 gadu laikā iekārtosies darbā.

Beigās viņa to neizdarīja un pateica, ka es izjaucu viņas ģimeni.

Jaunietes atmiņu par bērnību gan ir labas.

[..] Es atceros, ka viņi ar mani pavadīja daudz laika. Ka es biju viņu uzmanības centrā. Es atceros, ka viņi mani mīlēja.

Pašā bērnībā, es atceros, ka mēs arī tēti klausījāmies kristiešu dziesmas. Es jutos komfortabli ar abiem vecākiem. Mamma mani baroja, mīlēja.

Par kovida laiku.

[..] Sākās attālinātās mācības. Pastiprinājās konflikti. Bija gadījumi, kad es esmu "online" nodarbībā, ar austiņām mēģinu kaut ko mācīties, man varēja aizvērt datoru, atņemt datoru. [..]

Varēja skaļi sarunāties, vērt vaļā logus, ieslēgt mūziku. Speciāli tajā vietā, kurā es mācos. [..]

Kad es lūdzu viņiem to nedarīt, sākas pārmetumi par toni, un atkal tika sagāztas manas klades, burtnīcas, zīmējumi.

Daudzas lietas bija iznīcinātas. Man bija apgaismojums, led lampa, tā tika saplēsta, kādas rotaļlietas, dāvanas, tas viss tika praktiski iznīcināts. Tāpat apģērbs.

Man tika teikts, ka mani ļoti mīl, taču es nevarēju normāli ēst, viņiem bija pastāvīgi konflikti, kuros es biju vainīga.

Es darīju mājas darbus – uzkopu, centos kaut darīt, mācījos, bet tas nebija pietiekami. Mamma mani bāra par to, ka es pārgāju uz citu skolu. Viņa ar to bija ļoti neapmierināta, jo tāpēc viņai it kā nav darba.

[..] Mans tētis pelna normālu naudu. Viņam ir savs uzņēmums. Taču viņš nemāk sakārtot grāmatvedību, vadīt uzņēmumu. Viņš var paņemt kaut ko uz parāda un parādu neatdot. Rezultātā parāds pieaugs un tētis ir "pa nullēm" ar algu un to, ko viņš varētu nopelnīt.

Mamma nodarbojās ar tēta grāmatvedību, viņa zina, kā tas ir jādara, viņa ir ļoti gudra. Viņa bieži lika man nodarboties ar tēta grāmatvedību, sakot, ka tas ir manis pašas labā.

To parasti vajadzēja darīt divos, trijos naktī, kad es gribēju gulēt, vai tad, kad es mācījos, darīju mājas darbus.

Es ļoti noguru, man bija slikti no viņu skandāliem, no tā, ka es neēdu laicīgi, maz guļu. Reizēm es varēju doties pie miera vien ap pulksten 8 no rīta.

[..] Es savus vecākus ļoti mīlu, taču viss kādā brīdī noveda pie tā, ka uzvedība palika pavisam neadekvāta. Tika plēstas drēbes, kas man ir uzvilktas. Mamma mani žņaudza, brīžos, kad viņa uzskatīja, ka es necienīgi ar viņu runāju.

Tādi brīži, kad es viņu "necienīgi ar viņu runāju", bija mani vienkārši lūgumi, piemēram, satikties ar saviem draugiem. Vai prasīju ēst, piedāvājot pašai pagatavot. [..] Es centos viņu atbalstīt, viņa mani uzskatīja par savu draudzeni, bet kad viņai kaut kas nepatika, viņa uzskatīja mani par nodevēju, uzskatīja, ka es viņu ienīstu un bojāju viņai dzīvi.

Skandāls 5G torņa dēļ



Viņa bēga no mājām gandrīz bez apģērba. Tas varēja skandālu un citu iemeslu dēļ, piemēram, 5G torņu dēļ. Viņai pirms četriem gadiem parādījās kaut kāda trauma mugurkaulā, pēc kā viņa, iespējams, pieņēma, vai pa tiešām tā ir – ka viņa dzird skaņas galvā.

Viņa bija devusies pie speciālistiem, lai atrisinātu muguras problēmas. Tas nebija nekas sarežģīts, to atrisināja, visam bija jāuzlabojas. Bet viņa teica, ka tas ir starojums, ko viņa dzird.

Viņi ar tēti atbildes meklēja internetā. Vainīgie bija torņi – 5G. [..]

Šis starojums bija viens no iemesliem, kāpēc mani izņēma no skolas. Jo centrā galvenokārt ir 5G torņi.