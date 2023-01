Kā narcisi manipulē ar mums: 10 bīstami triki

Narcisi ir gatavi uz visu, lai pievērstu sev uzmanību: noniecinātu kolēģu darba rezultātus, uzsvērtu draugu trūkumus, izsmietu paziņas. Pazemojot apkārtējos, uz šāda fona viņi cer labāk izskatīties. Tomēr visiem, kuri ir līdzās šādiem cilvēkiem, ir jāiemācās sevi aizsargāt no viņu toksiskajiem trikiem. Pie kādām pazemošanas metodēm ķeras narcisi?

Psiholoģe Kristīna Hemonda portālā "Psychology Today" nosauc narcisu izplatītākās manipulēšanas tehnikas.

Ikviens cilvēks kaut reizi dzīvē būs saskāries ar kādu narcisu. Saskarsmes pieredzi ar šādu cilvēku diezin vai var saukt par patīkamu vai vismaz apmierinošu. Kāpēc komunikācija ar viņiem ir tik ļoti nogurdinoša? Kāpēc viņi nemitīgi visus pazemo?

Kā uzsver Hemonda, narcisi izmanto manipulatīvas metodes, lai noniecinātu citus. Lūk, zemāk atradīsi desmit trikus, kurus viņi visbiežāk izmanto, – iepazīsti tos, lai zinātu narcisu galvenos uzvedības noteikumus un vairs neiekristu šajās lamatās!

Svešu panākumu "sava" versija



Klasisks narcisa triks – "papildināt" vai "pakoriģēt" stāstu par citu cilvēku sasniegumiem. Viņš var slēpties aiz labiem nodomiem, apgalvot, ka vienkārši augstu vērtē godīgu spēli. Bet patiesībā tāda "lietu izlīdzināšana" viņam ir izdevīga: tā viņš vienlaikus pazemo sāncensi un sevi parāda kā cīnītāju par patiesību.

– Edvards aizstāvēja doktora grādu 30 gadu vecumā!

– Kā tad! Pie viņa taču strādāja vesels štats studentu un laborantu.

– Redzēju tavu klasesbiedreni televīzijā. Viņa vada televīzijas programmu.

– Paplikšķināja ar acīm režisoram – lūk, arī viņu paņēma! Vai tad bija vērts absolvēt medicīnisko?

Kļūdu kartotēka



Narcisi prasmīgi vāc informāciju par kolēģiem, sāncenšiem, vadītājiem, lai vajadzīgajā brīdī to varētu izmantot. Viņi var izmantot savu šarmu, izliekoties par draugiem, lai tevī raisītu atklātību. Tiklīdz viņi uzzina to, ko varētu izmantot pret tevi, viņi nekavēsies pielietot šantāžu. Narciss laiku pa laikam – it kā pavisam nevainīgi, pat joka formā – atgādinās par šo tavu "mazo noslēpumu", lai gūtu varu pār tevi.

Iedomāts perfekcionisms



Nav ideālu cilvēku! Tiesa, narcisam vienmēr ir savi izņēmumi: viņš pats. Meklējot citos kļūdas, narcisam nespēj līdzināties neviens. Vēl prasmīgāk viņam izdodas notušēt savu personīgo interesi par to. Ja narcisam pārmetīs par pārlieku izvēlīgumu, viņš plati pasmaidīs un teiks: "Tas taču ir joks! Vairs pajokot nedrīkst? Kas ar tavu humora izjūtu, draudziņ?!"

Vainīgā meklējumos



Ja kaut kas notiek ne tā, kā vajadzētu, narciss vienmēr atrod to, kurš izrādīsies "vainīgais". Labas zināšanas psiholoģijā palīdz viņam izvēlēties šai lomai to, kurš nesāks iebilst un aizstāvēties. Nereti narciss jau iepriekš izvēlas kādu personu – it kā savu sabiedroto, bet patiesībā – uz kuru varētu novelt vainu, ja nu gadījumā notiek kāda izgāšanās vai tiek atmaskotas viņa mahinācijas.

Bērna muldēšana



Jebkurās attiecībās narciss cenšas dominēt. Viens no veidiem – pārliecināt partneri par to, ka viņš vēl nav īsti nobriedis, un tāpēc ir jāpiedod viņa bērnišķīgā uzvedība. Jebkuru situāciju narciss interpretē attiecību pieaugušais-bērns kontekstā. Sarunās bieži vien ķeras pie demonstratīvas jokošanās, tēlojot rūpes un līdzjūtību. "Nu, ko tu dusmojies, kā maziņā? Ak, es tevi aizvainoju? Nu, nu, tu tikai neraudi. Gribi – nopirkšu tev konfekti?"

Atsauce uz reliģiju



Narciss lieliski zina, ka pārliecība un ticība ir spēcīgs spiediena izdarīšanas ierocis uz citiem cilvēkiem. Sirdsapziņa viņam neļauj mierīgi uztvert pretrunas starp citu cilvēku vērtībām un rīcību, kas atšķiras no viņa. Pat ja atšķirības ir nelielas, narciss centīsies to visu uzpūst, akcentēt līdz absolūtam.

Piemēram, viņš bieži lieto frāzes: "Kā var tev uzticēties, ja tu nemitīgi liekuļo?", "Lūk, tu nosodi mani, bet tas nepavisam nav kristīgi", "Kā – tas nav nekas briesmīgs? Lūk, tā arī tiek grauta mūsu sabiedrības morāle!".

Foto: Shutterstock

"Jupiters dusmojas, tātad, – viņam nav taisnība"



Patmīļa narcisa taktika – izvest no pacietības sarunas biedru, bet pēc tam viņam pārmest par pārlieku karstasinību. Pirmkārt, asa emocionāla reakcija izdevīgi kontrastē ar vēso paša narcisa pieklājību. Otrkārt, narciss gūst iespēju šo reakciju interpretēt savā labā: "Ahā! Tu sacepies. Tātad, nav dūmu bez uguns!"

Iedomāts nosodījums



Atšķirībā no bērnu muldēšanas, šajā gadījumā sarunas biedrs visos iespējamos veidos cenšas parādīt, ka viņš ir augstākā vērtē nekā tu, labāk saprot situāciju, var paskaidrot tavas reakcijas un motivācijas. Viņš izmanto "gudrus" vārdus (nereti – svešvārdus, latīniskos apzīmējumus), daiļrunīgus žestus (piemiedz acis, pasmīn), apmainās ar zīmīgiem skatieniem ar citiem apkārtējiem cilvēkiem. Spēle publikai padara šo situāciju vēl izdevīgāku pašam narcisam: viņa šarms neļauj apkārtējiem atpazīt demagogu.

Salīdzināšana ar ideālu



Nav svarīgi, ko tu esi darījis un cik daudz pūļu ieguldījis, – viņš to izdarīja divreiz ātrāk un labāk par tevi. Narciss izmanto savu pārākumu, lai nonivelētu tavus rezultātus. Turklāt bieži tiek ignorētas detaļas, kurām var būt izšķiroša nozīme.

Manipulēšana ar iespaidiem



Viņa uzvalki vienmēr "sēž" uz auguma labāk. Neviens matiņš frizūrā nebūs izspūris. Narciss izskatās tā ne tikai tāpēc, ka viņam patīk būt "ar odziņu". Tas ir arī veids, kā noniecināt citus. Šie komentāri tev droši vien būs pazīstami: "Vienkārši sev pasekot līdzi – vai tad tas ir tik grūti?!", "Kā var uztvert nopietni to, kurš izskatās kā bezpajumtnieks".