Kādēļ gadu gaitā mēs zaudējam draugus

Draugi mums parādās jau bērnudārzā, skolas sākumklasēs. Pakāpeniski viņu kļūst arvien vairāk, sociālais loks paplašinās un sasniedz savu virsotni ap 25-30 gadu vecumu. Pēc šīs atzīmes sakari sāk rukt, un draugu skaits samazinās vidēji par 38 procentiem, par to vēsta divi dažādi pētījumi par draudzību, ko atspoguļo "Researchgate".

Savukārt portāls "The Atlantic" uz tēmu paraugās jau daudz plašāk, un šajā rakstā speciālisti centīsies tikt skaidrībā, kādēļ tā notiek, ka līdz ar gadiem zaudējam draugus, un kā iespējami veiksmīgāk to pieņemt, tikt galā ar problēmām, kas no tā izriet. Kā ir ar tevi? Vai tev patlaban ir draugi, ar kuriem būt kopā?

Kā mainās draudzība – atkarībā no tā, kā mēs pieaugam

Bērnībā mēs galvenokārt draudzējamies ar bērniem no vienas klases vai kaimiņiem. Šajā laikā mums vēl nav īpašu interešu, dvēselisku sarunu un tuvības. Bērni rotaļājas, mācās līdzpārdzīvot un vienojas kopībā kādu kopīgu mērķu sasniegšanā.

Pusaudžu, jauniešu vecumā (13-19 gadi) mēs saglabājam daļu no skolas laika draugiem un ieviešam jaunus. Šajā laikā tuvi vienaudži daļēji aizstāj pat vecākus. Parādās dvēseliska tuvība un savstarpējs atbalsts, mēs mācāmies būt atklāti pret citiem cilvēkiem, uzticēties viņiem un saprast, ko vēlas viņi. Tāpat draudzība gatavo šos jauniešus pāra attiecībām.

Jaunībā (19-30 gadi) sociālie sakari sasniedz virsotni. Tiesa, mēs zaudējam daļu draugu, taču pārtrūkušie kontakti ar uzviju piepildās ar jauniem. Kursa biedri, pirmie darba kolēģi, partneri, viņu draugi un paziņas – sociālais loks ir plašs un dažāds.

Bet, lūk, pēc 30 gadu vecuma mūsu sakari lēnītēm sāk mainīties. Pusaudži ar draugiem pavada 29 procentus no visa laika, kad paši ir nomodā, bet vidēja vecuma cilvēkiem šis rādītājs nokrītas līdz septiņiem procentiem laika.

Ap 65 gadu vecumu 12 līdz 22 procenti cilvēku vispār paliek bez draugiem. Un lai gan laika, lai socializētos pensionāriem ir daudz vairāk, daudziem vienkārši, nav ar ko komunicēt. Vecie sakari ir pazaudēti, bet ieviest jaunus ir visai sarežģīti.

Kādēļ līdz ar vecumu mēs zaudējam draugus

Ir daži iemesli, kādēļ pieauguši cilvēki pārstāj aktīvi ieviest jaunus kontaktus un zaudē draudzīgas attiecības ar veciem draugiem.

Mainās vajadzības un socializēšanās mērķi

Pusaudžiem un jauniem cilvēkiem šķiet, ka viņi dzīvos mūžīgi. Šajā laikā prioritāšu izlasē ietilpst informācija ievākšana par pasauli, bet šī mērķa sasniegšanai vislabāk piemēroti dažādi sociālie kontakti. Jauni cilvēki komunicē ar visiem pēc kārtas, viegli iepazīstas un tiecas pēc vienaudžiem.

Ar vecumu ainiņa mainās. Cilvēki apzinās, ka dzīve nav mūžīga un to vajadzētu veltīt kaut kam patīkamam. Draugu daudzums sāk samazināties: paliek tikai tie, kuri nodrošina emocionālo tuvību un siltumu. Pārējie bez žēlastības tiek izslēgti no sava sociālā loka.

Prioritātes novirzās par labu ģimenei

Sākumā laulība paplašina sociālo loku: cilvēki satuvinās ar draugiem un laulāto radiniekiem. Tomēr ar laiku prioritātes nosliecas tieši uz ģimeni. Partneris nodrošina cilvēkam to, ko viņš agrāk guva no draugiem: partneris kļūst gan par izklaidētāju, gan apmierina emocionālās vajadzības – sniedz atbalstu un mierinājumu, palīdz morāli un fiziski.