Lai atvainošanās nešķiet tukši vārdi

Iedomājies situāciju: tu atvainojies sev tuvam cilvēkam pēc strīda, bet viņš tāpat paliek tāds kā neapmierināts vai pat aizvainojas vēl spēcīgāk. Vai cits variants: tev prasa piedošanu, bet tev šāda atvainošanās šķiet tukša un nepatiesa, gribas saņemt kaut ko vairāk. Problēma ir tāda, ka jūs abi runājat dažādās atvainošanās valodās. Kā atrast savējo un ko vispār nozīmē – atvainošanās valoda, centīsimies izskaidrot turpinājumā.

Iespējams, esi dzirdējis par piecām mīlestības valodām – veidiem, kā mēs izrādām savas jūtas. Šīs koncepcijas autors ir Gerijs Čempens. Viņš izvirzījis vēl vienu hipotēzi: mēs lūdzam piedošanu absolūti dažādi. Un tas, kas vienam šķiet lieliska atvainošanās, otram – tieši pretēji, ir tukši vārdi, vai arīdzan otrādi – pārmēru vētraina reakcija.



Visas piecas valodas, kas ir veidi, kā lūgt piedošanu, Čepmens aprakstījis grāmatā "Kad ar atvainošanos nepietiek":

Nožēla : "Man ir kauns, ka es tevi aizvainoju".

: "Man ir kauns, ka es tevi aizvainoju". Atbildības uzņemšanās : "Es rīkojos nepareizi, tā pilnībā ir mana kļūda".

: "Es rīkojos nepareizi, tā pilnībā ir mana kļūda". Patiesa nožēla : "Es pat iedomāties nespēju, cik sāpīgi tev bija mani vārdi. Es no sirds nožēloju, ka tevi aizvainoju un apsolu, ka vairs tā nerīkošos".

: "Es pat iedomāties nespēju, cik sāpīgi tev bija mani vārdi. Es no sirds nožēloju, ka tevi aizvainoju un apsolu, ka vairs tā nerīkošos". Centieni labot situāciju : "Piedot, lūdzu, šodien man ir daudz steidzamu darbu, es nepagūšu pie tevis aizbraukt. Sarunāsim, ka aizvedīšu tevi pie ārsta nākamnedēļ, labi?"

: "Piedot, lūdzu, šodien man ir daudz steidzamu darbu, es nepagūšu pie tevis aizbraukt. Sarunāsim, ka aizvedīšu tevi pie ārsta nākamnedēļ, labi?" Piedošanas lūgums: "Atvaino mani, lūdzu".



Protams, viss ir ļoti nosacīts un balstīts uz personīgiem autora novērojumiem, nevis pētījumos pierādīts. Pilnīgi iespējams, ka kāds vienlaikus kombinē vairākas atvainošanās valodas, maina tās vai lūdz piedošanu vēl kādā citā veidā, kāda te nav pieminēta.

Kādēļ katram ir ieteicams zināt savu atvainošanās valodu



Psihologi uzskata, ka tas palīdz veidot attiecības ar citiem cilvēkiem daudz stiprākas, patiesākas un tuvākas.

Pirmkārt, ja tu zini, ko tu vēlētos saņemt, piemēram, nevis vienkārši kādus vārdus, bet kādu konkrētu izeju no situācijas vai vismaz atvainošanās kūciņu, tu par to vari pateikt šim tuvajam cilvēkam. Nākamreiz viņš tevī ieklausīsies, un konfliktu izdosies noregulēt ātrāk.

Otrkārt, uz otru pusi tas arī iedarbojas. Ja tavs draugs, radinieks, laulātais partneris novērtē, kad tu no sirds paud nožēlu, atzīsti vainu un uzņemies atbildību par notikušo, ir vērts abiem satikties pusceļā un necensties izkļūt no konflikta, izmantojot standartizētas atvainošanās frāzes vai, piemēram, kompensēt to dāvanas formātā.

Ja pārī vai ģimenē katram dažādas atvainošanās valodas, nāksies meklēt kompromisu un izvēlēties to veidu, kādā lūgt piedošanu, kurš vairāk atbilst aizvainotajam un sirsniņā ievainotajam cilvēkam.

Kā noteikt savu atvainošanās valodu



Čepmens tās noteikšanai piedāvā nelielu testu, kas pieejams šeit.

Bet pašanalīze, spēja ieklausīties savās un tuvā cilvēka jūtās, visticamāk, ir daudz svarīga par testēšanu. Tu pats vari padomāt un saprast, kāda atvainošanās forma tev ir patīkama, kas tev palīdz nomierināties un salīgt mieru ar otru cilvēku, bet kas – nē.

