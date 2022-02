Lai ko es arī darītu, māte ar mani ir neapmierināta. Divas sāpīgas pieredzes

Jā, es varu to skaidrot ar slimību un nogurumu, es visu varu saprast, taču viņa visu laiku man saka: "Tev jābūt man pateicīgai par visu, es tevi audzināju, tagad tev viss jādara man." Es neesmu pret to, es jau tā līdz bērna dzimšanai veltīju viņai daudz uzmanības, biju līdzās, kad tas bija nepieciešams, kad viņa gulēja slimnīcā. Taču es ne reizi no viņas neesmu dzirdējusi paldies!"



Komentē psiholoģe Anna Resņikova: "Aleksandra, paldies par jūsu jautājumu un uzticēšanos. Ja pareizi saprotu, jums ir ļoti saspringtas attiecības ar mammu un jūs vēlētos saprast, kā tās ievirzīt, lai izlīdzinātu.

Sākumā vēlos jūs atbalstīt. Patiešām ir ļoti sāpīgi, kad attiecības ar tuviem cilvēkiem nav gludas. Tādēļ rodas daudz dažādu emociju, tādu kā dusmas, aizkaitināmība un aizvainojums, un tas noved pie vēl lielākas nesaprašanās un konfliktiem.

Lieliski, ka jūs jau esat ieraudzījusi šo problēmu un savas jūtas. Bet es vēl gribētu vērst uzmanību uz dažiem jautājumiem.

Kas ir kas jūsu attiecībās? It kā atbilde varētu šķist acīmredzama, taču realitātē tā nav tik vienkārša, kā liekas. Mātes mēdz "kļūt par meitām" saviem bērniem. Un bērni nereti mēdz uztver māti kā aukli viņu mazbērniem, palīdzi saimniecībā u.t.t Ko jūs gūstat šajās attiecībās? Vai māte ar kaut ko jūs tur? Vai jūs pati neesat gatava vai nevēlaties aiziet? Kāds ir jūsu izdevīgums? Un šeit es domāju ne tik daudz atsevišķu dzīvošanu, kaut gan arī to, bet vairāk – kāds ir jūsu izdevīgums no šādām attiecībām? Kādas jūtas jūs izjūtat pret mammu, kad ar viņu esat kopā? Jūs varat vienlaikus izjust pretējas jūtas, piemēram, mīlestību, prieku, siltumu, tāpat kā dusmas, aizkaitinājumu un aizvainojumu. Tas viss ir normāli. Cits jautājums – vai jūs šīs jūtas apzināties un izrādāt vai apspiežat? Kā jūsu ģimenē nosaka robežas? Cik saprotu no rakstītā, tās ir ļoti izplūdušas, turklāt uz abām pusēm – gan no mātes, gan jūsu puses. Ja tas tā ir, tad es piedāvātu sākt ar robežu noteikšanu. Turklāt svarīgi saprast, ka robežām jābūt katram ģimenes loceklim, ne tikai jums vai tikai mammai. Tādēļ iesākumam – nosakiet, kas jums ir svarīgi, kas nav pieļaujami un kur jūs esat gatava rast kompromisus.



Noformulējiet noteikumus un izstāstiet tos mammai (ar skaidrojumiem – lai noņemtu trauksmi, kura, visticamāk, radīsies). Te ļoti svarīgi saprast, ka tās nav prasības, bet tieši noteikumi, ar jūsu vēlmju un mammas vajadzību ņemšanu vērā. Atcerieties par to, ka veselīgas robežas ir par spēju būt elastīgiem, nevis par to, ka tās vispār nevar ne par mata tiesu pabīdīt.

Meklējiet kompromisus, piedāvājiet variantus.

Esiet gatava, ka mamma var pretoties, manipulēt, apvainoties. Visticamāk, viņai ir bail, ka viss mainās, bet esiet ar stingru nostāju un konsekvenci. Pavisam mierīgi atkārtojiet visus izrunātos noteikumus un pildiet to, par ko esat vienojušās.

Robežu noteikšana, atdalīšanās no mātes un jaunu attiecību veidošana vienmēr izsauc daudz dažādu emociju un satraukumu. Taču tāds ir pārmaiņu process, kurš jums visiem ir vajadzīgs."

Pasaule mani apdraudot...

Foto: F64



Jautā 27 gadus vecā Kristīne: "Man ir 27 gadi un es dzīvoju ar māti. Man nav ne vīra, ne drauga. Arī bērnu nav. Es pat neesmu gājusi uz randiņiem. Mēs dzīvojam nelielā pilsētiņā un māte visu laiku saka: "Kāda šausmīga pilsēta – vieni narkomāni, alkoholiķi – kur tev te iet, te nav, kur iet." Un tādā garā.

Kad es sāku iet uz sporta zāli, māte sāka teikt: "Tā ir vējā izsviesta nauda, labāk būtu gājusi strādāt dārzā – gan notievētu, gan ieekonomētu naudu." Kad es skatos kādas filmas vai lasu grāmatas, klausos mūziku, viņa vienmēr komentē: "Kā tu vari to skatīties (klausīties) – tur nav nekā normāla."

Es vēlējos pārcelties un pateicu par to mātei. Viņa sāka mani apvainot, ka es esmu ar galvu slima, ka mani izliks no istabas jau otrajā dienā, jo es neko neprotu. Ka man uzmāksies un vispār – ka tik nenogalina!